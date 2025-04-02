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Uzak Mesafe İlişkisi Yürütebilir Misin?

etiket Uzak Mesafe İlişkisi Yürütebilir Misin?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
02.04.2025 - 23:01

Aradaki bağ ve sevgi ile birçok şeyin aşılabileceğini söylerler. Bunlardan biri mesafedir... Birbirini seven iki insan dünyanın iki ayrı ucuna düşebilir. Mesafe olarak yaşanan bu ayrılık ilişkinin yaşanmasını zorlayabilir. Peki, siz bu zorlukları aşabilecek biri misiniz? Gelin, beraber uzak mesafe ilişki yürütebilir misiniz bakalım!

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1. İlk olarak, cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Hazırsan başlıyoruz! Partnerinle iletişim kurma sıklığının nasıl olmasını istersin?

3. Temas olmadan bir ilişkinin devam edeceğini düşünüyor musun?

4. Uzakta olan biri ile güven inşa etmek mümkün mü?

5. Partnerine sevgini nasıl gösteriyorsun?

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6. Peki, partnerinin olduğu yerle senin yaşadığın yer arasında saat farkı var diyelim, bu seni rahatsız eder mi?

7. Uzak mesafe ile kendi alanın çok daha geniş oluyor. Bu durum hakkında ne düşünüyorsun?

8. Partnerinin bir günde neler yaptığını görmemek nasıl hissettirir?

9. İişki sırasında bir araya gelme şansınızın olmadığını öğrendiniz... Ne yapardın?

Uzak mesafe ilişkisi yürütebilirsin!

Sana göre sevgi her şeyi aşar! Bahaneler sıralayarak birinden kopabiliyorsan gerçek sevgiyi bulamamışsın demektir. Gerçekten sevdiğin bir insanla birlikte olmaya mesafeler engel olamaz. Aradaki o fiziksel yol sizin ruhen yakın olmanızı engelleyemez. Çünkü duygular temasa dayalı değildir... Sesini duymak, güzel cümleler söylemek sana yetebilir. Sevgini göstermek için dokunmak zorunda değilsin. Bu yüzden uzak mesafe bir ilişkiyi yürütebilirsin!

Uzak mesafe ilişki seni zorlayabilir ama yürütmeyi deneyebilirsin!

İlişki dediğimiz durum rahatı ve huzuru beraberinde getirmeli. Araya mesafelerin girmesi zorlayıcı olabilir. Onu görmek, yüz yüze sohbet edebilmek ve istediğin kadar sarılıp öpmek istersin. Sevginin yanı sıra hüzün kendi gösterir. Bu durumda zorlanabilirsin. Her ne kadar sevgi için zorluklar aşılabilir desek bile eğer mesafe bir türlü azalmıyorsa bu sadece acı verir... Bunu bildiğin için uzak mesafe ilişki sana korkutucu gelebiliyor ama gerçek sevgiyi bulunca yaşayabileceğini söylüyorsun!

Uzak mesafe ilişkisi yürütemezsin!

Senin için ilişkide olmazsa olmaz olan şey temas... Yan yana olmak ve dokunarak partnerini ne kadar sevdiğini göstermek istiyorsun. Ayrıca ruhsal bir çekim için gerekli olan şey fiziksel olarak yakın olmaktır. Sözcükler ile sevdiğini söylese bile bu yetmez. Göz göze bakmanız, o sıcaklığı hissedebilmeniz önemli. Ayrıca uzakta olan bir insan hep aklında kalır, bu da sürekli bir endişeyi doğurur. Oysa ilişkide endişe ve kaygının olmaması gerekir. Bu yüzden sen uzak mesafe ilişkisi yürütemezsin!

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asklepiospallas
asklepiospallas
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