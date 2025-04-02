Uzak Mesafe İlişkisi Yürütebilir Misin?

Senin için ilişkide olmazsa olmaz olan şey temas... Yan yana olmak ve dokunarak partnerini ne kadar sevdiğini göstermek istiyorsun. Ayrıca ruhsal bir çekim için gerekli olan şey fiziksel olarak yakın olmaktır. Sözcükler ile sevdiğini söylese bile bu yetmez. Göz göze bakmanız, o sıcaklığı hissedebilmeniz önemli. Ayrıca uzakta olan bir insan hep aklında kalır, bu da sürekli bir endişeyi doğurur. Oysa ilişkide endişe ve kaygının olmaması gerekir. Bu yüzden sen uzak mesafe ilişkisi yürütemezsin!