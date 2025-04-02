Uzak Mesafe İlişkisi Yürütebilir Misin?
Uzak Mesafe İlişkisi Yürütebilir Misin?
Aradaki bağ ve sevgi ile birçok şeyin aşılabileceğini söylerler. Bunlardan biri mesafedir... Birbirini seven iki insan dünyanın iki ayrı ucuna düşebilir. Mesafe olarak yaşanan bu ayrılık ilişkinin yaşanmasını zorlayabilir. Peki, siz bu zorlukları aşabilecek biri misiniz? Gelin, beraber uzak mesafe ilişki yürütebilir misiniz bakalım!
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1. İlk olarak, cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Hazırsan başlıyoruz! Partnerinle iletişim kurma sıklığının nasıl olmasını istersin?
3. Temas olmadan bir ilişkinin devam edeceğini düşünüyor musun?
4. Uzakta olan biri ile güven inşa etmek mümkün mü?
5. Partnerine sevgini nasıl gösteriyorsun?
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6. Peki, partnerinin olduğu yerle senin yaşadığın yer arasında saat farkı var diyelim, bu seni rahatsız eder mi?
7. Uzak mesafe ile kendi alanın çok daha geniş oluyor. Bu durum hakkında ne düşünüyorsun?
8. Partnerinin bir günde neler yaptığını görmemek nasıl hissettirir?
9. İişki sırasında bir araya gelme şansınızın olmadığını öğrendiniz... Ne yapardın?
Uzak mesafe ilişkisi yürütebilirsin!
Uzak mesafe ilişki seni zorlayabilir ama yürütmeyi deneyebilirsin!
Uzak mesafe ilişkisi yürütemezsin!
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