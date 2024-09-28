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Sana Hiç Aşık Oldular mı?

Sana Hiç Aşık Oldular mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 13:01

Aşık olmaz her zaman kolay bir şey değildir. Daha önce sana aşık olan biri oldu mu? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Şu an bir ilişkin var mı?

4. Sen daha önce hiç aşık oldun mu?

5. Partnerinde aradığın ilk özellik ne?

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6. Peki sen nasıl bir evlilik yaparsın?

7. Bir sorunun olduğunda ilk kiminle paylaşırsın?

8. Peki sen hangisini tercih edersin?

9. Beraber olduğun kişiyle nasıl olmak isterdin?

10. Aşkın rengi ne?

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Sana çok kez aşık olmuşlar!

Birçok kalbi fethetmiş, birçok aşkın kahramanı olmuşsun. Seni tanıyan, hayatına giren herkesin kalbinde özel bir yer edinmişsin. Her biri, seninle birlikteyken, aşkın en saf, en gerçek haliyle tanışmış. Birçok insanın hayatına dokundun, birçok kalbi sarsan bir aşk kasırgası oldun. Seni sevenlerin kalbinde oluşturduğun bu derin iz, onların hayatlarında unutulmaz bir anı olarak kaldı. Her biri, seninle geçirdikleri zamanı, aşkın en güzel hikayelerinden biri olarak anımsadılar. Her sevgilin, seninle yaşadığı her anı, aşkın en güzel hikayelerinden biri olarak sakladı. Seninle birlikteyken, aşkın en saf, en gerçek haliyle tanıştılar. Seninle geçirdikleri her an, onlar için adeta bir aşk romanının sayfaları gibi oldu. Seninle yaşadıkları aşk hikayesi, onların hayatlarının en unutulmaz anıları arasında yer aldı.

Sana bir kere aşık olmuşlar.

Bir zamanlar, senin büyüleyici kişiliğin ve çekiciliğinle birini kendine hayran bırakmışsın. Seninle birlikte geçirdiği her anı, her dakikayı öylesine değerli bulmuş ki, kalbinin en derin köşelerinde senin için özel bir yer açmış. Bu kişi, seninle yaşadığı her bir anı, her bir duyguyu öylesine içten ve samimi bir şekilde yaşamış ki, bu durum onun seni sadece sevmesini değil, aynı zamanda sana adeta aşık olmasını sağlamış. Seninle birlikte geçirdiği zaman boyunca, senin neşen, enerjin, tutkun ve sevgin onu öylesine etkilemiş ki, bu durum onun kalbinde senin için derin bir sevgi oluşturmuş. Seninle birlikte olduğu her an, onun kalbinde senin için daha da büyük bir sevgi oluşmasına neden olmuş. Ve bu durum, senin hayatında belki de en önemli olan şeyi, yani birinin kalbini fethetmeyi başarmış olmanı sağlamış. Bu durum, senin hayatında belki de en değerli olan şeyi, yani birinin kalbini kazanmayı başarmış olmanı sağlamış. Ve bu durum, sana yetmiş.

Sana hiç aşık olmamışlar!

Hayatının hiçbir döneminde kimsenin gözlerinde o özel ışıltıyı, o tutkulu bakışları yakalamamışsın. Kalplerin en derin köşelerinde senin için atmadıklarını hissetmişsin. Adını fısıldayan dudaklar, seni düşlerken çarpan kalpler, seni özlerken titreyen eller... Hiçbiri senin olmamış. Bu durum, bazen yalnızlıkla baş başa kaldığın gecelerde içini acıtsa da, bazen de kalabalıklar içinde yalnız hissettiğin anlarda gözlerinin dolmasına neden olsa da, bil ki bu durum geçici. Bir gün, belki beklenmedik bir anda, belki de en çok ihtiyacın olduğu bir zamanda, aşk kapını çalacak. O zaman, kalbinin en derin yerinde, adını fısıldayan dudaklar, seni düşlerken çarpan kalpler, seni özlerken titreyen eller olacak. Ve o zaman anlayacaksın ki, aşkın tadını çıkarmak için geçmişte yaşadığın tüm bu duygusal dalgalanmalar, aslında seni o anlara hazırlıyordu. Bu yüzden endişelenme, sabırla beklemeye devam et. Çünkü aşk, en beklenmedik anda en güzel haliyle karşına çıkacak.

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Sana çok kez aşık olmuşlar!