Sana Hiç Aşık Oldular mı?
Sana Hiç Aşık Oldular mı?
Aşık olmaz her zaman kolay bir şey değildir. Daha önce sana aşık olan biri oldu mu?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Şu an bir ilişkin var mı?
4. Sen daha önce hiç aşık oldun mu?
5. Partnerinde aradığın ilk özellik ne?
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6. Peki sen nasıl bir evlilik yaparsın?
7. Bir sorunun olduğunda ilk kiminle paylaşırsın?
8. Peki sen hangisini tercih edersin?
9. Beraber olduğun kişiyle nasıl olmak isterdin?
10. Aşkın rengi ne?
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Sana çok kez aşık olmuşlar!
Sana bir kere aşık olmuşlar.
Sana hiç aşık olmamışlar!
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Sana çok kez aşık olmuşlar!