Sana Hiç Aşık Oldular mı?

Birçok kalbi fethetmiş, birçok aşkın kahramanı olmuşsun. Seni tanıyan, hayatına giren herkesin kalbinde özel bir yer edinmişsin. Her biri, seninle birlikteyken, aşkın en saf, en gerçek haliyle tanışmış. Birçok insanın hayatına dokundun, birçok kalbi sarsan bir aşk kasırgası oldun. Seni sevenlerin kalbinde oluşturduğun bu derin iz, onların hayatlarında unutulmaz bir anı olarak kaldı. Her biri, seninle geçirdikleri zamanı, aşkın en güzel hikayelerinden biri olarak anımsadılar. Her sevgilin, seninle yaşadığı her anı, aşkın en güzel hikayelerinden biri olarak sakladı. Seninle birlikteyken, aşkın en saf, en gerçek haliyle tanıştılar. Seninle geçirdikleri her an, onlar için adeta bir aşk romanının sayfaları gibi oldu. Seninle yaşadıkları aşk hikayesi, onların hayatlarının en unutulmaz anıları arasında yer aldı.