İlişkide Bekleyen misin Adım Atan mı?

Aşk hayatında hep bir bekleme modunda olduğunu hissediyor musun? Karşındaki kişiye adeta bir şövalye misali, her adımı atması, her hamleyi yapması gerektiğini düşünüyorsun. İlişkinin tüm yükünü onun omuzlarına yıkıyor, sürekli onun çabalamasını bekliyorsun. Bu durum, bir ilişkideki dengeyi bozuyor ve tüm sorumluluğu karşı tarafa yüklemek, adeta bir aşk oyununda hep karşı tarafın hamle yapmasını beklemek gibi bir durum oluşturuyor. Her zaman karşı tarafın adım atmasını beklemek, onun her zaman çabalamasını ummak... Bu durum, ilişkideki dengenin bozulmasına ve bir tarafın diğerinden daha fazla çaba göstermesine neden oluyor. Bu durum, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini engelliyor ve taraflar arasında bir dengesizlik oluşturuyor. Aşk, bir dans gibi, her iki tarafın da adım atması, çaba göstermesi gereken bir durumdur. Ancak sen, bu dansın ritmini bozuyor, hep karşı tarafın adım atmasını bekliyorsun. Bu durum, ilişkinin doğal akışını bozuyor ve karşı tarafın sürekli çaba göstermesi gerektiği bir durum oluşturuyor.