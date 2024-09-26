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İlişkide Bekleyen misin Adım Atan mı?

İlişkide Bekleyen misin Adım Atan mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 12:01

İlişkilerde bir taraf hep adım atan yada adım bekleyen taraflar vardır. Peki sen bunlardan hangisisin?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Şu anda bir ilişkin var mı?

4. Senin için ilişkide en önemli şey ne?

5. Hoşlandığın kişiye açılma konusunda nasılsın?

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6. İlk görüşte aşka inanıyor musun?

7. Sorunlarını partnerinle paylaşabiliyor musun?

8. İlişkide asla affedemeyeceğin şey ne?

9. Sen bunlardan hangisini yaparsın?

10. Tartışmalarınızın konusu genelde ne olur?

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İlişkide sen hep bekleyen tarafsın!

Aşk hayatında hep bir bekleme modunda olduğunu hissediyor musun? Karşındaki kişiye adeta bir şövalye misali, her adımı atması, her hamleyi yapması gerektiğini düşünüyorsun. İlişkinin tüm yükünü onun omuzlarına yıkıyor, sürekli onun çabalamasını bekliyorsun. Bu durum, bir ilişkideki dengeyi bozuyor ve tüm sorumluluğu karşı tarafa yüklemek, adeta bir aşk oyununda hep karşı tarafın hamle yapmasını beklemek gibi bir durum oluşturuyor. Her zaman karşı tarafın adım atmasını beklemek, onun her zaman çabalamasını ummak... Bu durum, ilişkideki dengenin bozulmasına ve bir tarafın diğerinden daha fazla çaba göstermesine neden oluyor. Bu durum, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini engelliyor ve taraflar arasında bir dengesizlik oluşturuyor. Aşk, bir dans gibi, her iki tarafın da adım atması, çaba göstermesi gereken bir durumdur. Ancak sen, bu dansın ritmini bozuyor, hep karşı tarafın adım atmasını bekliyorsun. Bu durum, ilişkinin doğal akışını bozuyor ve karşı tarafın sürekli çaba göstermesi gerektiği bir durum oluşturuyor.

İlişkide sen her ikisini de yapıyorsun!

Aşkın ve ilişkilerin karmaşık dünyasında, sen bir denge ustası gibisin. Bazen sabırlı bir bekleyen, bazen de cesur bir adım atan oluyorsun. Bu dengeyi korumak herkesin harcı değil, ama sen bu konuda çok başarılısın. Bir ilişkide her zaman bir adım önde olmak ya da sürekli geride durmak doğru değil. Sen bunu çok iyi biliyorsun ve bu dengeyi korumak için gerektiğinde geride durmayı, beklemeyi tercih ediyorsun. Belki de bu, senin en büyük gücün. Sabırlı bir bekleyişle, doğru zamanı kolluyorsun. İlişkideki diğer kişiye de nefes alacak alan bırakıyorsun. Bu, senin ilişkideki olgunluğunu ve anlayışını gösteriyor. Ancak sen sadece bekleyen değil, aynı zamanda gerektiğinde adım atan birisin. İlişkideki bu aktif rolün, durumları yönlendirebilme yeteneğin, senin ne kadar güçlü bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor. İlişkideki diğer kişiye seninle olmanın ne kadar değerli olduğunu hissettiriyor.

İlişkide sen adım atan tarafsın!

İlişkide sen adım atan tarafsın!

Aşk oyununda sen hep öncü oluyorsun. Her zaman bir adım önde olmayı, ilişkiyi sürüklemeyi ve heyecanı yükseltmeyi seviyorsun. İlişkideki rolün, adeta bir yönetmen gibi, her sahneyi titizlikle planlamak ve uygulamak üzerine kurulu. Çaba sarf etmek, mücadele etmek senin doğanda var. İlişkilerdeki bu aktif rolün, belki de hayatın diğer alanlarındaki başarını yansıtıyor. Her zaman daha fazlasını hedeflemek, durmaksızın ilerlemek ve asla pes etmemek... İşte bu, seni sen yapan şeylerden biri. Ve tabii ki, adım atmayı seviyorsun. İlişkide ilk adımı atan, harekete geçen kişi olmayı seviyorsun. Belki de bu, kontrolü elinde tutmayı sevdiğinden kaynaklanıyor. Ya da belki de, bir şeyleri başlatmanın, harekete geçmenin verdiği heyecanı seviyorsun. Her ne olursa olsun, senin bu enerjin ve cesaretin, ilişkilerini daha da güçlü kılıyor.

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İlişkide sen her ikisini de yapıyorsun!