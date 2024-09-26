İlişkide Bekleyen misin Adım Atan mı?
İlişkide Bekleyen misin Adım Atan mı?
İlişkilerde bir taraf hep adım atan yada adım bekleyen taraflar vardır. Peki sen bunlardan hangisisin?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Şu anda bir ilişkin var mı?
4. Senin için ilişkide en önemli şey ne?
5. Hoşlandığın kişiye açılma konusunda nasılsın?
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6. İlk görüşte aşka inanıyor musun?
7. Sorunlarını partnerinle paylaşabiliyor musun?
8. İlişkide asla affedemeyeceğin şey ne?
9. Sen bunlardan hangisini yaparsın?
10. Tartışmalarınızın konusu genelde ne olur?
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İlişkide sen hep bekleyen tarafsın!
İlişkide sen her ikisini de yapıyorsun!
İlişkide sen adım atan tarafsın!
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İlişkide sen her ikisini de yapıyorsun!