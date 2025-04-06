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Özgür Özel'in MASAK İddiası: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yalanlama Geldi

Özgür Özel'in MASAK İddiası: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yalanlama Geldi

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.04.2025 - 13:10

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma kapsamındaki Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporu hakkındaki iddialarını kurultayda da sürdürü. 

Özel, raporlarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bilgisi ve dahli olduğunu iddia etti, bakanlık ise iddiayı yalanlayarak şikayetçi olacaklarını duyurdu.

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Özgür Özel, CHP’nin kurultayında yaptığı açıklamada MASAK ile ilgili iddiasını sürdürdü.

Özgür Özel, CHP’nin kurultayında yaptığı açıklamada MASAK ile ilgili iddiasını sürdürdü.

Özel, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturmadaki MASAK raporunun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bilgisi dahilinde hazırlandığını söyledi.

Özel, “Mehmet Şimşek dünyada demokrat görünen gerçekte Türkiye’deki cuntanın mali ayağı olan kişidir. MASAK'ta rapora imza atacak uzman veya kıdemli bulamadılar. Bizzat Mehmet Şimşek'in baskısıyla bir uzman yardımcısına imza attırdılar.” dedi.

Bakanlıktan jet yalanlama geldi.

Bakanlıktan jet yalanlama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özgür Özel’in açıklamalarını üzerine kısa sürede yalanladı.

Bakanlık, iddiaların mesnetsiz olduğunu, MASAK raporunda Bakan Mehmet Şimşek’in dahli olmadığını ve raporun bakanlığın onayı dışında yazıldığı duyurdu.

Bakanlığın açıklaması 👇

Bakanlığın açıklaması 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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