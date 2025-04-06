Özgür Özel'in MASAK İddiası: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yalanlama Geldi
Özgür Özel'in MASAK İddiası: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yalanlama Geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma kapsamındaki Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporu hakkındaki iddialarını kurultayda da sürdürü.
Özel, raporlarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bilgisi ve dahli olduğunu iddia etti, bakanlık ise iddiayı yalanlayarak şikayetçi olacaklarını duyurdu.
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Özgür Özel, CHP’nin kurultayında yaptığı açıklamada MASAK ile ilgili iddiasını sürdürdü.
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Bakanlıktan jet yalanlama geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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