CHP’nin 21. Olağan Kurultayı saat 10.00 itibarıyla Ankara’da başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeniden aday olduğu kurultayda, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve 22. Dönem CHP Milletvekili Berhan Şimşek de genel başkanlığa aday olduklarını açıklamıştı. Fakat her ikisinden de peş peşe adaylıktan çekildiklerine dair haberler geldi.
Özgür Özel, tek aday olduğu kurultayda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yerini aldı. Kılıçdaroğlu, konuşma yapan Özgür Özel'i ayakta alkışladı.
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Peş peşe gelen bu adaylıktan çekilme haberlerinin sebepleri de merak edild.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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piro💗