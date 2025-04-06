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Tek Genel Başkan Adayı Oldu: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Ayakta Alkışladı

Tek Genel Başkan Adayı Oldu: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Ayakta Alkışladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.04.2025 - 12:49

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CHP’nin 21. Olağan Kurultayı saat 10.00 itibarıyla Ankara’da başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeniden aday olduğu kurultayda, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve 22. Dönem CHP Milletvekili Berhan Şimşek de genel başkanlığa aday olduklarını açıklamıştı. Fakat her ikisinden de peş peşe adaylıktan çekildiklerine dair haberler geldi. 

Özgür Özel, tek aday olduğu kurultayda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yerini aldı. Kılıçdaroğlu, konuşma yapan Özgür Özel'i ayakta alkışladı.

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Peş peşe gelen bu adaylıktan çekilme haberlerinin sebepleri de merak edild.

Peş peşe gelen bu adaylıktan çekilme haberlerinin sebepleri de merak edild.

Ümit Uysal, “Partimi yıpratmamak için adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım” sözleriyle adaylıktan çekilme sebebini açıklarken, Berhan Şimşek 'Kurultayda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için Divan kabul etmedi' diyerek duruma açıklık getirdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Osman

👍👍👏👏

Osman

piro💗