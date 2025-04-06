Cem Küçük'ün Akın Gürlek Açıklaması Gündem Oldu: “Akın Bey Benim Arkadaşımdır"

Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaşanan süreçte açıklamalarıyla sık sık gündem olan Cem Küçük, bir canlı yayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ı hakkında konuştu.
Programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili açıklaması gündem oldu. Akın Gürlek'in arkadaşı olduğunu söyleyen Küçük, kendisini 17-25 Aralık sürecinden beri tanıdığını söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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