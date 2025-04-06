onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Cem Küçük'ün Akın Gürlek Açıklaması Gündem Oldu: “Akın Bey Benim Arkadaşımdır"

Cem Küçük'ün Akın Gürlek Açıklaması Gündem Oldu: “Akın Bey Benim Arkadaşımdır"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.04.2025 - 12:27

İçerik Devam Ediyor

Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaşanan süreçte açıklamalarıyla sık sık gündem olan Cem Küçük, bir canlı yayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ı hakkında konuştu. 

Programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili açıklaması gündem oldu. Akın Gürlek'in arkadaşı olduğunu söyleyen Küçük, kendisini 17-25 Aralık sürecinden beri tanıdığını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
4
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam