Özgür Özel, 'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganını Bulan Berkay Gezgin'i Parti Meclisi Üyeliğine Aday Gösterdi
Özgür Özel, 'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganını Bulan Berkay Gezgin'i Parti Meclisi Üyeliğine Aday Gösterdi
CHP 21. Olağanüstü Kurultayı bugün düzenleniyor. Mevcut CHP Genel başkanı Özgür Özel'in tek başkan adayı olduğu kurultayda Özgür Özel önemli açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'na “Silivri’de yatan yiğidime” diyerek mesaj gönderen Özel, 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'i Parti Meclisi üyeliğine aday gösterdi.
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Mevcut Genel Başkan Özgür Özel, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
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Özgür Özel, Berkay Gezgin'i Parti Meclisi üyeliğine aday gösterdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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