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Özgür Özel, 'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganını Bulan Berkay Gezgin'i Parti Meclisi Üyeliğine Aday Gösterdi

Özgür Özel, 'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganını Bulan Berkay Gezgin'i Parti Meclisi Üyeliğine Aday Gösterdi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.04.2025 - 12:23

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı bugün düzenleniyor.  Mevcut CHP Genel başkanı Özgür Özel'in tek başkan adayı olduğu kurultayda Özgür Özel önemli açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'na “Silivri’de yatan yiğidime” diyerek mesaj gönderen Özel, 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'i Parti Meclisi üyeliğine aday gösterdi.

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Mevcut Genel Başkan Özgür Özel, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Mevcut Genel Başkan Özgür Özel, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Açılış konuşmasında Ekrem İmamoğlu'na selam gönderen Özgür Özel, “Silivri'de yatan yiğidim, aslanım, İstanbul'un seçilmiş başkanına, Türkiye Cumhuriyetinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na merhaba...' ifadelerini kullandı. 

Ekrem İmamoğlu ise kurultay öncesi yayınladığı mesajda 'Ne yaparlarsa yapsınlar, başaracağız!

Haksızlığı, zorbalığı yeneceğiz. Özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin iktidarını hep birlikte inşa edeceğiz.

Kararlı tavrınız, mücadeleniz için size teşekkür ediyor; milletimize umut ve cesaret vereceğine inandığım kurultayımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerine yer vermişti.

Özgür Özel, Berkay Gezgin'i Parti Meclisi üyeliğine aday gösterdi.

Özgür Özel, Berkay Gezgin'i Parti Meclisi üyeliğine aday gösterdi.

'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı 22 yaşındaki Berkay Gezgin, Ekrem İmamoğlu'na destek mitingine katılmasının ardından tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi'nde bulunan Berkay Gezgin'i CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi üyeliğine aday gösterdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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