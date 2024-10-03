İlişkiniz Neden Bitti?
İlişkiniz Neden Bitti?
İlişkiler farklı nedenlerden dolayı bitebilir. Bazen anlaşmazlıklar bazen de sevgisizlikten... Sizin ilişkinizin bitme nedeni ne?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ne kadar süredir beraberdiniz?
4. Çok sık tartışıyor muydunuz?
5. Telefonunda nasıl kayıtlıydı?
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6. Onda en sevmediğin özellik neydi?
7. Ayrıldıktan sonra hiç iletişim kurdunuz mu?
8. Senin bir ilişkiden beklentin ne?
9. Peki ilişkiyi kim bitirdi?
10. Tekrar barışma ihtimaliniz var mı?
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İlişkiniz birbirinize zaman ayıramadığınız için bitmiş!
İlişkiniz iletişim kuramadığınız için bitmiş!
İlişkiniz yanlış insanı seçtiğin için bitmiş!
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