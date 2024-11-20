Yenidoğan Çetesi'nin Repliğini Kullandığı Kurtlar Vadisi'nin Palası Yüksel Arıcı Küplere Bindi
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Yenidoğan Çetesi'nin Repliğini Kullandığı Kurtlar Vadisi'nin Palası Yüksel Arıcı Küplere Bindi
Yenidoğan Çetesi sağlıkta dünyada eşi görülmeyecek şeytanilikte bir skandal. Geçtiğimiz gün de bu davanın ikinci günüydü. Kazanç için bebeklerin ölümlerine neden olmakla suçlanan 47 sanığın yargılandığı davada dikkat çeken bir detay vardı. Hakim, sanık hemşire Deniz Korkmaz'a kayıtlardaki 'Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir' sözünü sordu. Korkmaz da bunun Kurtlar Vadisi'nden Pala'nın repliği olduğu yanıtını verdi.
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Korkmaz'ın kullandığı bu ifade gerçekten Kurtlar Vadisi izleyicilerin ezbere bildiği repliklerden biri...
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İlgili sahne ise şu şekilde;
Bu ifadenin kullanılması üzerine karaktere hayat veren tiyatrocu ve aktör Yüksel Arıcı ise adeta küplere bindi.
Ünlü tiyatrocu ise bu duruma öfkelenerek bir video yayınladı. Soysuzlar diye seslendiği çete üyelerine şöyle bir yanıt verdi;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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