Yönetmen Olsan Nasıl Bir Film Çekerdin?
Yönetmen Olsan Nasıl Bir Film Çekerdin?
Yönetmen olduğunu hayal et. Eğer yönetmen olsaydın sen ne tür filmler ya da diziler çekerdin?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlk olarak en çok hangi tür filmler izliyorsun?
4. Peki senin hayatın film olsa ne tür bir film olurdu?
5. Çevrendekiler senin için en çok hangi kelimeyi kullanır?
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6. Sen hızlı çözüm üretebilen bir insan mısın?
7. Hayalindeki filmi nerede çekmek isterdin?
8. En çok dinlediğin müzik türü hangisi?
9. Küçükken ünlü olma hayalin var mıydı?
10. Bir renk seç bakalım!
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Sen yönetmen olsaydın aksiyon filmi çekerdin!
Sen yönetmen olsaydın romantik komedi filmi çekerdin!
Sen yönetmen olsaydın dram filmi çekerdin!
Sen yönetmen olsaydın bilim kurgu filmi çekerdin!
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