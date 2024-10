Eğer bir film yönetmeni olma şansını yakalarsan, eminim ki tercihin romantik komedi türünde bir film olurdu. Çünkü senin için romantik komedi, sadece bir işten öte, aynı zamanda büyük bir eğlence kaynağı. Bu türde bir film çekmek, senin için hayalini kurduğun bir işi yaparken aynı zamanda keyif almak anlamına gelir. İşte bu yüzden, her sahnenin ardında gülümsemeni saklardın ve sette geçirdiğin her an, senin için bir nevi eğlenceye dönüşürdü. Romantik komedi türündeki filmler, senin için sadece bir iş değil, aynı zamanda ruhunu besleyen bir sanat formu olurdu.