Eğer yönetmenlik koltuğuna otursaydın, tercihin hiç şüphesiz dram filmleri olurdu. Neden mi? Çünkü senin için dram filmleri, sinemanın diğer türlerinden çok daha özel bir yere sahip. Belki de bu yüzden, bir dram filmi çekerken, karakterlerin duygusal derinliklerini, hikayenin karmaşıklığını ve çatışmaların yoğunluğunu daha iyi anlayabilir ve bunları beyaz perdeye daha etkileyici bir şekilde yansıtabilirsin. Dram filmlerinin senin için bu kadar özel olmasının sebepleri elbette ki çok. Belki de hayatın gerçeklerini, insan ilişkilerinin karmaşıklığını ve duygusal çatışmaları daha doğrudan ve etkileyici bir şekilde aktardığı için. Ya da belki de, izleyiciyi düşündüren, ona hayat hakkında yeni bir bakış açısı sunan ve duygusal bir yolculuğa çıkaran filmler olduğu için. Bu yüzden, eğer yönetmen olursan, ilk çekeceğin film kesinlikle bir dram filmi olurdu. Çünkü sen, bir hikayeyi en iyi bu türde anlatabileceğini biliyorsun. Ve bu, senin sinema anlayışının, sanatsal vizyonunun ve yaratıcılığının en iyi ifadesi olurdu.