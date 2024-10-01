Yüzde Kaç Cesursun?
Yüzde Kaç Cesursun?
Cesaret her zaman kolay değildir. Bazen cesaret edemediğimiz şeyler olur. Peki sen cesur musun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Seni en iyi tanımlayan kelime hangisi?
4. İlişkilerde ilk adımı atar mısın?
5. Sonucunu düşünmeden hareket eder misin?
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6. Kalabalık bir ortamda nasıl davranıyorsun?
7. Gece evde tek başına kalmak seni ürkütüyor mu?
8. Bir işe başlayacaksın ama risk alman gerekiyor ne yaparsın?
9. Zorlandığın konularda yardım istemekten çekinir misin?
10. Kendine bir renk seç bakalım!
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Sen %100 cesursun!
Sen %60 cesursun!
Sen %20 cesursun!
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