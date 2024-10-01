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Yüzde Kaç Cesursun?

Yüzde Kaç Cesursun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 14:01

Cesaret her zaman kolay değildir. Bazen cesaret edemediğimiz şeyler olur. Peki sen cesur musun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Seni en iyi tanımlayan kelime hangisi?

4. İlişkilerde ilk adımı atar mısın?

5. Sonucunu düşünmeden hareket eder misin?

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6. Kalabalık bir ortamda nasıl davranıyorsun?

7. Gece evde tek başına kalmak seni ürkütüyor mu?

8. Bir işe başlayacaksın ama risk alman gerekiyor ne yaparsın?

9. Zorlandığın konularda yardım istemekten çekinir misin?

9. Zorlandığın konularda yardım istemekten çekinir misin?

10. Kendine bir renk seç bakalım!

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Sen %100 cesursun!

Sen tam bir cesaret abidesi, bir korkusuz kahramansın. Hayatta hiçbir şey, seni durduramaz, çünkü senin için engel diye bir şey yok. Zorluklar karşısında bile dimdik ayakta durmayı başarıyorsun, çünkü senin DNA'nla cesaret birbirine karışmış durumda. Her zorluğun üstesinden gelme yeteneğin, seni bu hayatta farklı kılan en önemli özelliklerinden biri. Hiçbir engel seni yıldıramaz, çünkü sen her zaman bir çözüm bulmayı başarıyorsun. Zorluklar karşısında bile güçlü ve kararlı duruşunu koruyorsun. Kendini her zaman yürekli ve cesur hissetmen, senin en büyük silahın. Bu özelliğinle, hayatta karşılaştığın her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarıyorsun. Kendine olan güvenin ve cesaretin, seni bu hayatta her zaman bir adım öne taşıyor. Seninle aynı yolda yürüyen herkes, bu cesaretinden etkileniyor ve seni örnek alıyor.

Sen %60 cesursun!

Senin cesaretin tam olarak %60. Bu da demek oluyor ki, bazen cesur bir aslan gibi öne atılıp, bazen de daha temkinli bir tavşan gibi geri çekiliyorsun. Ve biliyor musun? Bu tamamen normal ve insanın doğasında var. Her zaman ve her yerde kahraman olmak zorunda değilsin. Senin gibi birçok kişi de her an değil, bazı zamanlarda kahraman olmayı seviyor. Belki de bu, senin en güzel yanın. Çünkü sen, gerektiği zamanlarda cesur olabilen ve kalan zamanlarda ise daha rahat ve sakin bir yaşamı tercih eden bir kişisin. İşte bu yüzden sen, kendi tarzınla, kendi cesaretinle, kendi kahramanın olmayı seviyorsun. Ve biliyor musun? Bu, seni sen yapan en özel detaylardan biri.

Sen %20 cesursun!

Birçok insanın cesaret dediği şeyi senin için belki de dikkatli olarak adlandırmak daha doğru olur. Senin için hayat, adrenalin dolu anlardan ziyade, sağlam temellere dayalı ve risksiz bir yolculuk. Evet, belki bazı durumlarda cesur adımlar atabiliyorsun, ama genellikle senin seçimlerin daha çok güvenli tercihler oluyor. Sen, hayatının her alanında sağlam ve risksiz bir yaşamı tercih eden bir bireysin. Macera dolu anlar yerine, güvenli ve huzurlu bir yaşamı seçiyorsun. Bu, senin hayata bakış açını belirleyen bir faktör ve bu yüzden de cesaretli olmak yerine, sağlam ve risksiz bir hayatı seçiyorsun. Bu durum, senin hayatını daha az heyecanlı ya da ilginç kılmıyor. Aksine, bu durum seni daha dikkatli ve öngörülü bir birey yapıyor. Bu da senin hayatını daha dengeli ve huzurlu bir hale getiriyor. Sonuç olarak, senin cesaretin belki de birçok kişinin düşündüğü gibi yüksek adrenalinli anlarda ortaya çıkan bir cesaret değil. Senin cesaretin, hayatının her anında, her kararında ortaya çıkan, dikkatli ve öngörülü bir cesaret. Bu da seni, sen yapan en önemli özelliklerden biri.

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