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Sen Neyi Kaybettin?

Sen Neyi Kaybettin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 11:01

Hayatta bazen istemediğimiz şeyler olur. Çok sevdiğimiz ya da önem verdiğimiz şeyleri kaybedebiliriz. Sen neyi kaybettin?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Hangi durumda kontrolünü kaybedersin?

4. Hayatında önemli bir şey olacak. Hangisinde olmasını istersin?

5. Kendini olduğun yere ait hissediyor musun?

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6. Aşk hayatın ne durumda?

7. En çok kimi kaybetmekten korkuyorsun?

8. Kendinde bir özellik değiştirsen bu ne olurdu?

9. Bunlardan birini seçmek zorunda olsan hangisini seçersin?

10. Son olarak hayatta en korktuğun şey ne?

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Sen hayallerini kaybetmişsin!

Bir zamanlar gökyüzüne bakıp da hayaller kuran o sen, nerede? Gözlerini kapattığında, kalbindeki umutları, hayalleri canlandıran o sen, nerede şimdi? Hayaller, belki de hayatın en tatlı kaçamaklarıdır. Onlar, bizi biz yapan, hayata tutunmamızı sağlayan, küçük mutluluklarımızın büyük resmini çizen renkli fırça darbeleridir. Ama sen, bir şekilde bu renkli hayallerini kaybettin. Hayal kurmak, belki de insanın en güçlü silahıdır. Onlar, bizi hayata bağlayan, bizi ayakta tutan, bizi biz yapan en büyük etkendir. Hayaller, içimizde bir ateş yakar, bizi ileriye doğru sürükler, bizi daha çok çalışmaya, daha çok çabalamaya teşvik eder. Ama sen, bir şekilde bu kıvılcımlı hayallerini kaybettin. Hayal kurmak, bir insanın var oluşunun en önemli parçalarından biridir. Onlar, bizi hayata bağlar, bizi ayakta tutar, bizi biz yapar. Hayaller, hayatın tuzudur, hayatın renkleridir, hayatın müziğidir. Ama sen, bir şekilde bu melodik hayallerini kaybettin. Artık hayal kurmuyorsun. Belki de hayallerinle birlikte umudunu da kaybettin. Ama unutma, hayaller kaybolur, umutlar tükenir ama her zaman yeni bir başlangıç vardır. Her zaman yeni bir hayal kurmak için bir fırsat vardır.

Sen inancını kaybetmişsin!

Hayatın karmaşası içinde, en büyük değerlerimizden biri olan inancını kaybettiğini görüyorum. İnanç, belki de yaşamımızın en önemli unsurlarından biri. İnanç, hayatımızı şekillendirir, bizi biz yapar ve bize yol gösterir. Ancak sen, bu değerli pusulayı kaybetmişsin. Belki de hayatın zorlukları karşısında yenik düştün, belki de hayallerin gerçekleşmediği için umudunu yitirdin. Ne olursa olsun, artık inanmak senin için bir hayli zor. İnanç, bir zamanlar kalbinin en derin köşelerinde yaşayan bir ışıkken, şimdi o ışığı bulmak için karanlıkta kalmışsın. İnançsızlık, hayatın renklerini soluklaştırır ve her şeyi gri bir tonla boyar. Bu durumda, hayatın anlamını bulmak, mutluluğu yakalamak ve hedeflere ulaşmak zorlaşır. Ancak unutma ki, inanç bir seçimdir ve sen her zaman yeniden inanmayı seçebilirsin.

Sen aşkı kaybetmişsin!

Aşkın o büyülü dünyasından düşüp, yalnızlık denizinde boğulmuşsun. O tatlı aşk rüzgarı, bir anda hayatından çekip gitmiş ve seni derinden sarsmış. Gözlerindeki o parlak ışık sönmüş, kalbindeki o coşkulu ritim durmuş. Tüm bu karmaşa içinde, bir şekilde kendini toparlamaya, hayata dönmeye çalışıyorsun. Ancak bu hiç de kolay olmuyor, değil mi? Her bir adımını sanki ağır bir yükün altında atıyormuşsun gibi hissediyorsun. Aşkı kaybetmek seni öyle bir etkilemiş ki, hayatın renkleri solmuş, melodileri sessizleşmiş. Ancak unutma ki, her son yeni bir başlangıçtır. Bu zorlu süreci de atlatacak ve yine aşka yelken açacaksın.

Sen saflığını kaybetmişsin!

Bir zamanlar, senin o saf ve masum yüzün, herkesin kalbini ısıtırdı. Gözlerindeki o ışıltılı bakışlar, dünyanın tüm karmaşasını bir kenara bırakıp, sadece senin o saf dünyana dalmamıza neden olurdu. Ah, o günlerdi işte! İnsanın içini ısıtan, masumiyetin ve saflığın en saf haliyle yaşandığı günler... Ama şimdi ne oldu sana? Etrafın mı değiştirdi seni, yoksa sen mi değiştin etrafını? Gözlerindeki o masum ışıltı yerini, kurnaz bir bakışa bırakmış. Artık o saf ve masum çocuk değilsin. Gözlerin açıldı, dünyayı daha farklı bir perspektiften görmeye başladın. Belki de bu, büyümenin getirdiği bir değişim. Ama şunu unutma, her ne kadar etrafın seni değiştirse de, içindeki o saf ve masum çocuğu hiçbir zaman kaybetme. Çünkü o, senin en gerçek halin.

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