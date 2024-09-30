Sen Neyi Kaybettin?
Sen Neyi Kaybettin?
Hayatta bazen istemediğimiz şeyler olur. Çok sevdiğimiz ya da önem verdiğimiz şeyleri kaybedebiliriz. Sen neyi kaybettin?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Hangi durumda kontrolünü kaybedersin?
4. Hayatında önemli bir şey olacak. Hangisinde olmasını istersin?
5. Kendini olduğun yere ait hissediyor musun?
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6. Aşk hayatın ne durumda?
7. En çok kimi kaybetmekten korkuyorsun?
8. Kendinde bir özellik değiştirsen bu ne olurdu?
9. Bunlardan birini seçmek zorunda olsan hangisini seçersin?
10. Son olarak hayatta en korktuğun şey ne?
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Sen hayallerini kaybetmişsin!
Sen inancını kaybetmişsin!
Sen aşkı kaybetmişsin!
Sen saflığını kaybetmişsin!
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