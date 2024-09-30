Sen Neyi Kaybettin?

Bir zamanlar gökyüzüne bakıp da hayaller kuran o sen, nerede? Gözlerini kapattığında, kalbindeki umutları, hayalleri canlandıran o sen, nerede şimdi? Hayaller, belki de hayatın en tatlı kaçamaklarıdır. Onlar, bizi biz yapan, hayata tutunmamızı sağlayan, küçük mutluluklarımızın büyük resmini çizen renkli fırça darbeleridir. Ama sen, bir şekilde bu renkli hayallerini kaybettin. Hayal kurmak, belki de insanın en güçlü silahıdır. Onlar, bizi hayata bağlayan, bizi ayakta tutan, bizi biz yapan en büyük etkendir. Hayaller, içimizde bir ateş yakar, bizi ileriye doğru sürükler, bizi daha çok çalışmaya, daha çok çabalamaya teşvik eder. Ama sen, bir şekilde bu kıvılcımlı hayallerini kaybettin. Hayal kurmak, bir insanın var oluşunun en önemli parçalarından biridir. Onlar, bizi hayata bağlar, bizi ayakta tutar, bizi biz yapar. Hayaller, hayatın tuzudur, hayatın renkleridir, hayatın müziğidir. Ama sen, bir şekilde bu melodik hayallerini kaybettin. Artık hayal kurmuyorsun. Belki de hayallerinle birlikte umudunu da kaybettin. Ama unutma, hayaller kaybolur, umutlar tükenir ama her zaman yeni bir başlangıç vardır. Her zaman yeni bir hayal kurmak için bir fırsat vardır.