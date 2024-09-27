Burcuna Göre Hangi Kıtada Doğmalıydın?
Burcuna Göre Hangi Kıtada Doğmalıydın?
Eğer yeniden doğsaydın hangi kıtada doğardın? İşte bunu bize burcun söyleyecek.
Burcunu seç cevabı görelim!
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Burcunu seçer misin?
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Burcuna göre sen Asya kıtasında doğmalıydın!
Burcuna göre sen Amerika kıtasında doğmalıydın!
Burcuna göre sen Avrupa kıtasında doğmalıydın!
Burcuna göre sen Avusturalya kıtasında doğmalıydın!
Burcuna göre sen Asya kıtasında doğmalıydın!
Burcuna göre sen Amerika kıtasında doğmalıydın!
Burcuna göre sen Avusturalya kıtasında doğmalıydın!
Burcuna göre sen Avrupa kıtasında doğmalıydın!
Burcuna göre sen Asya kıtasında doğmalıydın!
Burcuna göre sen Amerika kıtasında doğmalıydın!
Burcuna göre sen Avusturalya kıtasında doğmalıydın!
Burcuna göre sen Avrupa kıtasında doğmalıydın!
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