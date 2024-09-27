Seni Ne Rahatlatır?
Seni Ne Rahatlatır?
Her insanı rahatlatan şeyler farklıdır. Kimi kitap okurken rahatlar kimi de spor yaparken. sen nasıl rahatlıyorsun*
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Senin kafanı meşgul eden şey ne?
4. Şu an hayatından memnun musun?
5. Boş zamanlarında ne yapmayı seversin?
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6. En nefret ettiğin insan tipi ne?
7. Gözlerini kapattığında kendini nerede görüyorsun?
8. Gün içinde ruh halin hızlı değişir mi?
9. Kariyerinde istediğin yerde misin?
10. Dört gözle beklediğin mevsim hangisi?
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Seni uyumak rahatlatır!
Seni müzik dinlemek rahatlatır!
Seni yüzmek rahatlatır!
Seni kitap okumak rahatlatır!
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Seni yüzmek rahatlatır!