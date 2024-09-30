Gıcık mısın Samimi mi?
Gıcık mısın Samimi mi?
Senin kişiliğin samimi bir kişilik mi yoksa biraz gıcık mı? Merak ediyorsan hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Yalan söylemek hakkında ne düşünüyorsun?
4. Hoşlanmadığın insanlara seviyormuş gibi davranıyor musun?
5. Yeni girdiğin ortamlarda nasıl birisin?
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6. Buluşma saatlerine geç kaldığında bahanen ne oluyor?
7. Kalabalık bir arkadaş grubun var mı?
8. Hayatın adil olduğunu düşünüyor musun?
9. Çok fazla tartışma yaşıyor musun?
10. Son olarak kişiliğini puanla bakalım! ( en kötü=1, en iyi=4)
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Sen gıcıksın!
Sen bazen gıcık bazen samimisin!
Sen samimisin!
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