Gıcık mısın Samimi mi?

Hayatının bir parçası olan bazı hareketlerin, etrafındaki insanları adeta çıldırtma noktasına getiriyor. Bu durumdan rahatsız olan birçok kişi var ve belki de sen, bu durumun tam anlamıyla farkında bile değilsin. İşin ilginç yanı, belki de bu hareketler senin karakterinin ayrılmaz bir parçası ve sen bunu tamamen normal bir durum olarak görüyorsun. Ancak maalesef ki, bu durumun gerçekliği biraz daha acı. Senin bu gıcık hareketlerin, insanları zaman zaman çaresizlik içinde bırakıyor ve onları seninle uğraşmaktan adeta yoruyor. Belki de bu durum, seninle olan ilişkilerini olumsuz yönde etkiliyor ve onları uzaklaştırıyor. Ancak unutma, her zaman kendini geliştirebilir ve bu durumu düzeltebilirsin. Kendine biraz daha fazla zaman ayır, belki de bu hareketlerin ne kadar rahatsız edici olduğunu fark edersin. Kendi hareketlerini gözden geçir, belki de bu durumu düzeltmek için bir adım atarsın. Kendi karakterini yeniden şekillendirebilir ve daha hoşgörülü, daha anlayışlı bir kişi olabilirsin. Bu şekilde hem kendini hem de etrafındaki insanları daha mutlu edebilirsin.