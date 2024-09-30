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Gıcık mısın Samimi mi?

Gıcık mısın Samimi mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 10:01

Senin kişiliğin samimi bir kişilik mi yoksa biraz gıcık mı? Merak ediyorsan hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Yalan söylemek hakkında ne düşünüyorsun?

4. Hoşlanmadığın insanlara seviyormuş gibi davranıyor musun?

5. Yeni girdiğin ortamlarda nasıl birisin?

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6. Buluşma saatlerine geç kaldığında bahanen ne oluyor?

7. Kalabalık bir arkadaş grubun var mı?

8. Hayatın adil olduğunu düşünüyor musun?

9. Çok fazla tartışma yaşıyor musun?

10. Son olarak kişiliğini puanla bakalım! ( en kötü=1, en iyi=4)

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Sen gıcıksın!

Hayatının bir parçası olan bazı hareketlerin, etrafındaki insanları adeta çıldırtma noktasına getiriyor. Bu durumdan rahatsız olan birçok kişi var ve belki de sen, bu durumun tam anlamıyla farkında bile değilsin. İşin ilginç yanı, belki de bu hareketler senin karakterinin ayrılmaz bir parçası ve sen bunu tamamen normal bir durum olarak görüyorsun. Ancak maalesef ki, bu durumun gerçekliği biraz daha acı. Senin bu gıcık hareketlerin, insanları zaman zaman çaresizlik içinde bırakıyor ve onları seninle uğraşmaktan adeta yoruyor. Belki de bu durum, seninle olan ilişkilerini olumsuz yönde etkiliyor ve onları uzaklaştırıyor. Ancak unutma, her zaman kendini geliştirebilir ve bu durumu düzeltebilirsin. Kendine biraz daha fazla zaman ayır, belki de bu hareketlerin ne kadar rahatsız edici olduğunu fark edersin. Kendi hareketlerini gözden geçir, belki de bu durumu düzeltmek için bir adım atarsın. Kendi karakterini yeniden şekillendirebilir ve daha hoşgörülü, daha anlayışlı bir kişi olabilirsin. Bu şekilde hem kendini hem de etrafındaki insanları daha mutlu edebilirsin.

Sen bazen gıcık bazen samimisin!

Bazen bir güneş gibi parlıyor, sıcak ve samimi bir hava yayıyorsun etrafına. Gözlerindeki ışıltı, kalbindeki sevgi ve enerjin tüm odayı aydınlatıyor. Yüzündeki tebessüm, içtenliğin ve samimiyetin en güzel ifadesi oluyor. Bu anlarda, seninle vakit geçirmekten daha keyifli bir şey olamaz. Ama bazen de, bir bulut gibi çöküyorsun insanların üzerine. O zamanlar, bir yandan gülümseyişinle insanları büyülerken, bir yandan da tavrınla deli edebiliyorsun. İşte bu durum, seni diğerlerinden farklı kılan en büyük özelliğin. Bir yandan o sıcak ve samimi hava, bir yandan da o deli eden tavrın... İşte bu ikilem, seni sen yapan en büyük özellik. Ve biz, bu özelliğinle seni daha çok seviyorlar. Çünkü sen, tüm bu hallerinle birlikte, tam da sensin.

Sen samimisin!

Seninle tanışan herkes, samimiyetinin ve cana yakınlığının etkisinde kalıyor. Sen, çevrendeki insanlara karşı her zaman içten ve samimi bir tutum sergiliyorsun. Bu da seni çevrendeki herkesin gözünde sevilen ve değerli bir kişi haline getiriyor. İnsanlarla etkileşimindeki bu samimiyetin, onların kalplerinde özel bir yer edinmene yardımcı oluyor. Seninle geçirilen her an, onlar için unutulmaz bir deneyim haline geliyor. İçtenliğin ve samimiyetin, insanları etrafında toplamanın en önemli sebeplerinden biri. Seninle birlikte olan herkes, senin bu samimi ve cana yakın tavırların karşısında kendilerini rahat ve huzurlu hissediyorlar. Bu da senin çevrendeki insanların seni daha çok sevmelerini ve değer vermelerini sağlıyor.

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