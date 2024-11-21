Falda Timsah Görmek Ne Demektir? Sinsi Düşmanlar Etrafınızı Sarmış!

Kahve falında timsah görmek fal sahibinin etrafındaki düşmanlara işaret eder. Bu düşmanlar özellikle fal sahibinin iş yaşantısında karşısına gelecektir. Bu noktada şüphelenmeniz gereken kişiler iş arkadaşlarınız değil diğer şirketlerde aynı pozisyonlarda çalışan kişilerdir. Sizin fikirlerinizi çalmaya çalışabilir, sizinle büyük bir rekabet içerisine girmeye çalışabilirler. Aynı zamanda sizin aklınızdaki bir fikri, örneğin bir girişimcilik veya proje fikrini, çalmak isteyen kişiler olabilir. Bu kişiler ise yakın çevrenizdekiler olabilir.

Kahve falında timsah gören kişiler düşmanlarına karşı temkinli yaklaşmalılar. Tıpkı bir timsah gibi avlarını gözlerine kestirmeli ve çaktırmadan ona doğru ilerlemeli. Etrafınızdaki kişiler de sizin için tıpkı böyle yaptılar ve önce dost gibi görünüp sonra arkanızdan kuyunuzu kazmaya başladılar. Aman dikkat!