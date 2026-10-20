Kam Davulu Nedir, Türklerde Ne Anlama Gelir? Kam Davulu Sembolleri ve Anlamları
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Kam davulu, eski Türk inançlarında kamların törenlerde kullandığı kutsal davul olarak biliniyor. Son günlerde bir dizi sahnesi nedeniyle yeniden gündeme gelen davul, Türk kültüründe yalnızca bir müzik aleti değil.
Peki kam davulu nedir, Türklerde ne anlama gelir? Davulun üzerindeki semboller neyi anlatıyor? İşte merak edilen tüm detaylar!
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Kam Davulu Nedir?
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Kam Davulu Türklerde Ne Anlama Gelir?
Kam Davulu Nasıl Yapılır?
Kam Davulundaki Semboller Ne Anlama Gelir?
Kam Davulu Hangi Türk Topluluklarında Kullanıldı?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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