Kam Davulu Nedir, Türklerde Ne Anlama Gelir? Kam Davulu Sembolleri ve Anlamları

Kam davulunun yüzeyi, evreni yansıtacak şekilde bölümlere ayrılır. Yatay ve dikey çizgiler dört ana yönü ya da dünyayı gök ve yer olarak ikiye ayırmayı temsil edebilir. Sembollerin anlamı topluluktan topluluğa değişebilir.

Gök, Yer ve Yeraltı Neyi Temsil Eder?

Evren üç katmanlı düşünülür: Gök, tanrıların ve ruhların dünyasıdır. Yer, insan yaşamını temsil eder. Yeraltı ise ataların ve bilinmeyenin dünyası olarak görülür. Altay inanışında gök, Tanrı Ülgen'in yeri, yeraltı ise Erlik Han'ın alanıdır.

Hayat Ağacı Ne Anlama Gelir?

Hayat ağacı (dünya ağacı), bazı geleneklerde gök, yeryüzü ve yeraltı arasındaki bağlantıyı simgeler. Bazı davullarda bölücü çizgi yerine dünya ağacı görülmüştür.

Güneş, Ay ve Yıldızlar Neyi Anlatır?

Güneş, ay ve yıldız figürleri gökyüzüyle ilgili inançları ve evren anlayışını temsil eder.

Hayvan Figürleri Ne Anlama Gelir?

At, kuş ve geyik figürleri, kamın göğe çıkmasına yardım eden ruhlar olarak görülür.