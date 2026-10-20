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Kam Davulu Nedir, Türklerde Ne Anlama Gelir? Kam Davulu Sembolleri ve Anlamları

Kam Davulu Nedir, Türklerde Ne Anlama Gelir? Kam Davulu Sembolleri ve Anlamları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 10:23
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Kam davulu, eski Türk inançlarında kamların törenlerde kullandığı kutsal davul olarak biliniyor. Son günlerde bir dizi sahnesi nedeniyle yeniden gündeme gelen davul, Türk kültüründe yalnızca bir müzik aleti değil.

Peki kam davulu nedir, Türklerde ne anlama gelir? Davulun üzerindeki semboller neyi anlatıyor? İşte merak edilen tüm detaylar!

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Kam Davulu Nedir?

Kam Davulu Nedir?

Kam davulu, eski Türk inanç sisteminde dini törenleri yöneten kamların kullandığı ritüel davuludur. Şaman davulu olarak da bilinir. Kam ise bazı Türk topluluklarında insanlarla ruhlar dünyası arasında aracılık eden dini görevliye verilen ad.

Kam Davulunun Başka Hangi Adları Var?

Kam davulu Altay Türklerinde tüngür, Saha (Yakut) Türklerinde düngür olarak anılır.

Kam Davulu Türklerde Ne Anlama Gelir?

Kam Davulu Türklerde Ne Anlama Gelir?

Türk inanç sisteminde kam davulu, kamın manevi yolculuğunu temsil eden kutsal bir araç olarak görülür. Kam, davulun ritmi eşliğinde ruhlarla iletişim kurmaya ve farklı dünyalara yolculuk etmeye çalışırdı. Bazı topluluklarda davul, kamın bu yolculukta bindiği at ya da binek hayvanı olarak düşünülür. Sesinin kötü ruhları uzaklaştırdığına, iyi ruhları çağırdığına inanılır.

Kam Davulu Ne İşe Yarar?

  • Kamın ruh yolculuğuna eşlik eder.

  • Törenin manevi atmosferini oluşturur.

  • Ruhlarla iletişimi simgeler.

  • Kötülüklerden korunmaya yönelik ritüellerde kullanılır.

Araştırmacılara göre davul, evrenin küçük ölçekli bir modeli sayılır. Ritmik sesi, kamın trans haline geçip evrenin katmanları arasında iletişim kurmasını sağlar.

Kam Davulu Nasıl Yapılır?

Kam Davulu Nasıl Yapılır?

Kam davulunun kasnağı genellikle kayın ya da sedir ağacından yapılır. Davulun içindeki sap da aynı ağaçlardan seçilir. Yüzey ise geyik, dağ keçisi ya da genç at derisiyle kaplanır.

Davul özel bir tokmakla çalınır. Bazı örneklerde davulun üzerine metal parçalar, çıngıraklar ve süslemeler eklenir. Kullanılan ağacın ve derinin seçiminin de inançsal bir anlam taşıdığı belirtilir.

Kam Davulundaki Semboller Ne Anlama Gelir?

Kam Davulundaki Semboller Ne Anlama Gelir?

Kam davulunun yüzeyi, evreni yansıtacak şekilde bölümlere ayrılır. Yatay ve dikey çizgiler dört ana yönü ya da dünyayı gök ve yer olarak ikiye ayırmayı temsil edebilir. Sembollerin anlamı topluluktan topluluğa değişebilir.

Gök, Yer ve Yeraltı Neyi Temsil Eder?

Evren üç katmanlı düşünülür: Gök, tanrıların ve ruhların dünyasıdır. Yer, insan yaşamını temsil eder. Yeraltı ise ataların ve bilinmeyenin dünyası olarak görülür. Altay inanışında gök, Tanrı Ülgen'in yeri, yeraltı ise Erlik Han'ın alanıdır.

Hayat Ağacı Ne Anlama Gelir?

Hayat ağacı (dünya ağacı), bazı geleneklerde gök, yeryüzü ve yeraltı arasındaki bağlantıyı simgeler. Bazı davullarda bölücü çizgi yerine dünya ağacı görülmüştür.

Güneş, Ay ve Yıldızlar Neyi Anlatır?

Güneş, ay ve yıldız figürleri gökyüzüyle ilgili inançları ve evren anlayışını temsil eder.

Hayvan Figürleri Ne Anlama Gelir?

At, kuş ve geyik figürleri, kamın göğe çıkmasına yardım eden ruhlar olarak görülür.

Kam Davulu Hangi Türk Topluluklarında Kullanıldı?

Kam Davulu Hangi Türk Topluluklarında Kullanıldı?

Kam davulu Altay, Tuva, Hakas ve Saha (Yakut) topluluklarında kullanılan bir gelenek. Kamlık geleneğinin bazı unsurları günümüzde kültürel miras kapsamında yaşatılıyor, tarihi örnekler müzelerde ve etnografya koleksiyonlarında korunuyor.

Sibirya'daki Türk olmayan bazı toplulukların şamanik geleneğinde de benzer ritüel davullar bulunuyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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