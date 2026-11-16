Amerika Uçuş Duruşu, Tera Portföy ve Fon Krizi

Çünkü ben zaten sizlere yıllardır Amerika'nın bu dönem Sade Sati, yani 22 yılda bir olan, 7 buçuk sene süren en zor dönemden geçtiğini ve bu döneminin daha devam edeceğini, hatta 2027 ve 2028'in Amerika için en zor dönemler olacağını ve daha ileri gidersek Amerika'nın çok büyük bir ekonomik kriz yaşayacağını astroloji analizlerimle söyledim.

Bu yüzden pek çok takipçime yurt dışına gitmek yerine Türkiye'ye gelin ve Türkiye'ye yatırım yapın dedim. Türkiye en güvenli ve en iyi yer. Bunu ben söylediğim zaman insanlar benimle dalga geçtiler, ama dikkat ederseniz, etrafımızda her yerde savaşlar, bombalar patlarken, İsrail, Suudi Arabistan, Dubai ve kimsenin aklına gelmeyecek ülkelere bombalar yağıyor. Avrupa ve İngiltere ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor. Londra, Paris ve Avrupa'nın pek çok büyük şehrinde insanlar hırsızlık ve suç oranlarından rahatça sokakta gezemedikleri bu dönemde biz Türkiye'de son derece güven içindeyiz.

Ne demişler: Yiğide ne yaparsan yap, hakkını yeme. Gerçek olan bu ve Türkiye'deki sağlık sistemi hiçbir yerde yok. Bunu dünyanın dört bir yanında okumuş, yaşamış bir insan olarak söylüyorum.

Amerika astrolojik olarak oldukça zor bir döneme doğru giderken, bu süreç Türkiye'yi çok olumlu yönde etkileyecek ve Türkiye'nin yükselişini her gün daha fazla göreceksiniz.

Türkiye'yi çok iyi günler bekliyor.

Yurt dışı ve yabancı sevdanızdan vazgeçip kendinizi, kendi ülkenizi ve milletinizi sevmeye yönelmeniz sizler için en iyisi olur.

Güzellikleri dışarıda değil, kendi içinizde arayın.

Sizi seven bir Can...