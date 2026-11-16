Amerika Uçuş Duruşu, Tera Portföy ve Fon Krizi
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Merhaba Canım Takipçilerim,
Uzun zamandır çok sayıda insan bana Tera Portföy ve fon krizi konularını soruyor, ama ben açıkçası bu konuya çok girmek istemedim; lakin yoğun ısrarlar sonrası gündemdeki bazı konuların astrolojik nedenlerini ve astrolojik olarak ne olacağına dair astrolojik analizimi yazmaya karar verdim.
Her şeyden önce, Türkiye'de 2025 Mart ile 2028 Nisan arasında şirketler, patronlar ve çok göz önünde olan insanlar için zor bir dönem olacağını zaten 2025 Mart öncesi astrolojik öngörü olarak söylemiştim ve sonrasında tekrar edeceği günlerin olacağı tarihleri televizyon röportajlarımda ve yazılarımda, hatta sosyal medyamda da açıkladım.
Tera Portföy ve bu fon krizlerinde bu sürecin kendi içinde bir parçası aslında.
Bu sırada Amerika'da yaşanan olayların arkasından takipçilerim korktuklarını bana yazdılar, ama hiç gerek yok!
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