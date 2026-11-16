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Amerika Uçuş Duruşu, Tera Portföy ve Fon Krizi

etiket Amerika Uçuş Duruşu, Tera Portföy ve Fon Krizi

Can Aydoğmuş
Can Aydoğmuş - yazio
16.11.2026 - 13:23
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Merhaba Canım Takipçilerim,

Uzun zamandır çok sayıda insan bana Tera Portföy ve fon krizi konularını soruyor, ama ben açıkçası bu konuya çok girmek istemedim; lakin yoğun ısrarlar sonrası gündemdeki bazı konuların astrolojik nedenlerini ve astrolojik olarak ne olacağına dair astrolojik analizimi yazmaya karar verdim. 

Her şeyden önce, Türkiye'de 2025 Mart ile 2028 Nisan arasında şirketler, patronlar ve çok göz önünde olan insanlar için zor bir dönem olacağını zaten 2025 Mart öncesi astrolojik öngörü olarak söylemiştim ve sonrasında tekrar edeceği günlerin olacağı tarihleri televizyon röportajlarımda ve yazılarımda, hatta sosyal medyamda da açıkladım.

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Tera Portföy ve bu fon krizlerinde bu sürecin kendi içinde bir parçası aslında.

Tera Portföy ve bu fon krizlerinde bu sürecin kendi içinde bir parçası aslında.

Lakin bu açıya ek olarak, Türkiye'nin yatırımlar evinde Merkür ve Venüs aynı anda ters dönerken, teknoloji evinde Ketu, yani Güney Düğümü, tutulmalar ve yoğun bir açı etkisi ortaya çıkarırken, Ağustos ve Eylül aylarında Türkiye'nin para evinde tutulma oldu ve tutulma ile ilgili, hep söylediğim gibi, bir volkanın patlaması, her şeyin ortaya çıkması ve sonrasında hazinelerini vermesi dönemidir. 

Şimdi bütün bunların hepsinin olduğu bu dönem aslında Aralık 2026 ortasında sonlanıyor, ama tabii Satürn'ün 2025 Mart ile 2028 Nisan arasındaki şirketler, patronlar ve ünlüler üzerindeki etkisi devam ediyor. 

Açıkçası, astrolojik olarak baktığım zaman, daha önce covid olduğu zaman bu dönemden çok büyük hediyeler çıkacak dememin arkasında, o dönemde dünyanın ozon tabakasının iyileşmesinden pek çok hastalığın tedavilerinin bulunmasına kadar pek çok insanın içsel yaşadıkları dönüşüm gibi sayısız hediyelerinin olduğu gibi, bu Tera Portföy ve Fon krizi konusunda da Türkiye'nin iyi dersler çıkaracağı ve önümüzdeki yıllara pozitif yansımaları olacağını düşünüyorum.

Bu sırada Amerika'da yaşanan olayların arkasından takipçilerim korktuklarını bana yazdılar, ama hiç gerek yok!

Bu sırada Amerika'da yaşanan olayların arkasından takipçilerim korktuklarını bana yazdılar, ama hiç gerek yok!

Çünkü ben zaten sizlere yıllardır Amerika'nın bu dönem Sade Sati, yani 22 yılda bir olan, 7 buçuk sene süren en zor dönemden geçtiğini ve bu döneminin daha devam edeceğini, hatta 2027 ve 2028'in Amerika için en zor dönemler olacağını ve daha ileri gidersek Amerika'nın çok büyük bir ekonomik kriz yaşayacağını astroloji analizlerimle söyledim. 

Bu yüzden pek çok takipçime yurt dışına gitmek yerine Türkiye'ye gelin ve Türkiye'ye yatırım yapın dedim. Türkiye en güvenli ve en iyi yer. Bunu ben söylediğim zaman insanlar benimle dalga geçtiler, ama dikkat ederseniz, etrafımızda her yerde savaşlar, bombalar patlarken, İsrail, Suudi Arabistan, Dubai ve kimsenin aklına gelmeyecek ülkelere bombalar yağıyor. Avrupa ve İngiltere ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor. Londra, Paris ve Avrupa'nın pek çok büyük şehrinde insanlar hırsızlık ve suç oranlarından rahatça sokakta gezemedikleri bu dönemde biz Türkiye'de son derece güven içindeyiz. 

Ne demişler: Yiğide ne yaparsan yap, hakkını yeme. Gerçek olan bu ve Türkiye'deki sağlık sistemi hiçbir yerde yok. Bunu dünyanın dört bir yanında okumuş, yaşamış bir insan olarak söylüyorum.

Amerika astrolojik olarak oldukça zor bir döneme doğru giderken, bu süreç Türkiye'yi çok olumlu yönde etkileyecek ve Türkiye'nin yükselişini her gün daha fazla göreceksiniz.

Türkiye'yi çok iyi günler bekliyor.

Yurt dışı ve yabancı sevdanızdan vazgeçip kendinizi, kendi ülkenizi ve milletinizi sevmeye yönelmeniz sizler için en iyisi olur. 

Güzellikleri dışarıda değil, kendi içinizde arayın.

Sizi seven bir Can...

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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