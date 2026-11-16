12. Katı Sokağa Çıkan Şehir: Burada Kat Kavramı Altüst Oluyor
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Engebeli arazide bazı binaların zemin katı, binanın öbür yüzünde 12. kata denk geliyor.
Liziba İstasyonu'nda metro, 19 katlı bir binanın 6. ile 8. katları arasından geçiyor.
Chongqing'in nüfusu 2025 sonunda yaklaşık 31,9 milyon olarak açıklandı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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