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12. Katı Sokağa Çıkan Şehir: Burada Kat Kavramı Altüst Oluyor

12. Katı Sokağa Çıkan Şehir: Burada Kat Kavramı Altüst Oluyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 13:21
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Çin'in dağlık kenti Chongqing'de bazı binaların bir cephesindeki giriş, öbür cephede 12. kata denk geliyor. Kentte bir metro hattı da 19 katlı bir konut binasının içinden geçiyor.

İşte detaylar...

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Engebeli arazide bazı binaların zemin katı, binanın öbür yüzünde 12. kata denk geliyor.

Engebeli arazide bazı binaların zemin katı, binanın öbür yüzünde 12. kata denk geliyor.

Kentte yaşayan ve TikTok'ta Jackson adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, işe gidişini anlattığı videoda önce asansörü olmayan binada 18. kattan aşağı indiğini söyledi. Jackson, 'Neyse ki zemin kat 12. katta' diye ekledi.

Ardından bindiği otobüsün de kendisini '20 kat yukarı, göğe' çıkardığını anlattı. Jackson'a göre kentte aylık kiralar 200 ile 500 dolar arasında değişiyor.

Liziba İstasyonu'nda metro, 19 katlı bir binanın 6. ile 8. katları arasından geçiyor.

Liziba İstasyonu'nda metro, 19 katlı bir binanın 6. ile 8. katları arasından geçiyor.

Bina ve istasyon kısa sürede kentin turistik noktalarından birine dönüştü. Raylar ve istasyon, gürültüyü azaltacak özel bir yöntemle inşa edildi.

Trenin geçerken bir çamaşır makinesinden daha fazla ses çıkarmadığı söyleniyor.

Chongqing'in nüfusu 2025 sonunda yaklaşık 31,9 milyon olarak açıklandı.

Chongqing'in nüfusu 2025 sonunda yaklaşık 31,9 milyon olarak açıklandı.

Resmi verilere göre kentin kalıcı nüfusu 2025 yılı sonunda 31 milyon 872 bin 600 kişi oldu.

Yüksek binalarıyla 'Dağ Şehri' olarak da anılan kentte her santimetrekare değerli. Mimarlar da yerden tasarruf etmek için metro hattını binanın içinden geçirmek gibi çözümler geliştirdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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