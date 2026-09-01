Evlerin Çatılarını Köyün Sokakları Olarak Kullanıyorlar
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İran’ın kuzeyindeki Masuleh’de bir evin çatısına çıktığınızda kendinizi başka bir evin önündeki sokakta bulabilirsiniz. Köy, yaklaşık 60 derecelik dik bir yamaca basamaklar halinde kurulduğu için yapılar birbirinin üzerine yerleşiyor. Alt seviyedeki evlerin düz çatıları, yukarıdaki evlerin avlusu veya köylülerin kullandığı yaya yolu oluyor. Merdivenli ve dar yerleşim düzeni nedeniyle motorlu araçların köye girmesine izin verilmiyor.
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Evler 60 derecelik yamaca basamaklar halinde yerleşiyor
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Çatılar avlu, bahçe ve yaya yolu görevi görüyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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