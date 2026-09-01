Evlerin Çatılarını Köyün Sokakları Olarak Kullanıyorlar

Masuleh’de çatılar arasında kesin sınırlar bulunmuyor. Düz yüzeyler üst seviyedeki sakinler tarafından avlu, küçük bahçe ve geçiş yolu olarak kullanılırken merdivenler farklı terasları birbirine bağlıyor.

Dar merdivenlerin yanında yük taşımak için rampalar da bulunuyor. Ancak bu rampalar otomobiller için değil, köylülerin eşya taşırken kullandığı el arabaları için yapılmış durumda.

Yerleşimin birbirine bağlı, çok katmanlı yapısı motorlu araç trafiğine uygun değil. Otomobillerin giremediği köyde ulaşım yürüyerek sağlanıyor; ev çatıları da sokak ağının günlük yaşamda kullanılan parçaları olarak kalıyor.