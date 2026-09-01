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Evlerin Çatılarını Köyün Sokakları Olarak Kullanıyorlar

Evlerin Çatılarını Köyün Sokakları Olarak Kullanıyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 11:17
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İran’ın kuzeyindeki Masuleh’de bir evin çatısına çıktığınızda kendinizi başka bir evin önündeki sokakta bulabilirsiniz. Köy, yaklaşık 60 derecelik dik bir yamaca basamaklar halinde kurulduğu için yapılar birbirinin üzerine yerleşiyor. Alt seviyedeki evlerin düz çatıları, yukarıdaki evlerin avlusu veya köylülerin kullandığı yaya yolu oluyor. Merdivenli ve dar yerleşim düzeni nedeniyle motorlu araçların köye girmesine izin verilmiyor.

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Evler 60 derecelik yamaca basamaklar halinde yerleşiyor

Evler 60 derecelik yamaca basamaklar halinde yerleşiyor

Masuleh, Gilan bölgesinde Elburz Dağları’nın yamacında ve deniz seviyesinden bin metrenin üzerinde bulunuyor. Günümüzdeki yerleşimin yapıları, dağın eğimini izleyerek aşağıdan yukarıya doğru katmanlar oluşturuyor.

Evlerde ahşap, kerpiç ve taş birlikte kullanılıyor. Yapıların arka duvarları yamaca yaslanırken güneye bakan cephelerde ahşap kafesli pencereler yer alıyor; bu yönlenme gün ışığından ve sıcaklıktan yararlanmayı kolaylaştırıyor.

Köyün kademeli düzeninde bir yapının çatısı, onun üst kotundaki evin ön alanına bağlanıyor. Böylece çatılar yalnızca binaları örten yüzeyler değil, komşuların karşılaştığı ve köy içinde ilerlediği kamusal alanlar haline geliyor.

Çatılar avlu, bahçe ve yaya yolu görevi görüyor

Çatılar avlu, bahçe ve yaya yolu görevi görüyor

Masuleh’de çatılar arasında kesin sınırlar bulunmuyor. Düz yüzeyler üst seviyedeki sakinler tarafından avlu, küçük bahçe ve geçiş yolu olarak kullanılırken merdivenler farklı terasları birbirine bağlıyor.

Dar merdivenlerin yanında yük taşımak için rampalar da bulunuyor. Ancak bu rampalar otomobiller için değil, köylülerin eşya taşırken kullandığı el arabaları için yapılmış durumda.

Yerleşimin birbirine bağlı, çok katmanlı yapısı motorlu araç trafiğine uygun değil. Otomobillerin giremediği köyde ulaşım yürüyerek sağlanıyor; ev çatıları da sokak ağının günlük yaşamda kullanılan parçaları olarak kalıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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