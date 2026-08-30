Ofis Kiraları Artınca Ağaca 1 Metrekarelik Çalışma Alanı Kurdular
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Almanya’da bir mimarlık ofisi, yüksek kiralar ve değişen çalışma düzeni karşısında son derece küçük bir mekân tasarladı. Weimar’daki Bauhaus Üniversitesinin kampüsünde bir ağaca yerleştirilen ofis, yaklaşık bir metrekarelik alana sahip. İki ya da üç mimarın kullanabileceği şekilde tasarlanan yapı, ekibin kentteki projeleri için geçici çalışma noktası olarak hazırlandı. İçinde masa ve maket çalışmaları için alan da bulunuyor.
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Münih’teki kiralar, küçük ofis fikrinin çıkış noktalarından oldu
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Tavandaki pencere doğrudan ağacın yapraklarına bakıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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