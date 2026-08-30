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Ofis Kiraları Artınca Ağaca 1 Metrekarelik Çalışma Alanı Kurdular

Ofis Kiraları Artınca Ağaca 1 Metrekarelik Çalışma Alanı Kurdular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 14:35
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Almanya’da bir mimarlık ofisi, yüksek kiralar ve değişen çalışma düzeni karşısında son derece küçük bir mekân tasarladı. Weimar’daki Bauhaus Üniversitesinin kampüsünde bir ağaca yerleştirilen ofis, yaklaşık bir metrekarelik alana sahip. İki ya da üç mimarın kullanabileceği şekilde tasarlanan yapı, ekibin kentteki projeleri için geçici çalışma noktası olarak hazırlandı. İçinde masa ve maket çalışmaları için alan da bulunuyor.

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Münih’teki kiralar, küçük ofis fikrinin çıkış noktalarından oldu

Münih’teki kiralar, küçük ofis fikrinin çıkış noktalarından oldu

Münih merkezli Opposite Office, Baumhaus Office adını verdiği projede bir mimarlık bürosunun ne kadar fiziksel alana ihtiyaç duyduğunu sorguladı. Ekibin farklı ülkelerde çalışması ve Münih’teki yüksek ofis kiraları, tasarımın ortaya çıkışında etkili oldu.

Weimar’daki yerel projeler için hazırlanan çalışma alanı, üniversitenin kampüsündeki bir ağaca kuruldu. Yapı, büyük ve sürekli bir merkez ofis yerine, belirli bir yerde yürütülen çalışmalara eşlik eden geçici bir mekân olarak ele alındı.

Yaklaşık bir metrekarelik alanın iki veya üç mimarın kullanımına uygun olduğu, projenin tanıtımında belirtiliyor. Masa, çalışma noktaları ve maket hazırlama alanı aynı küçük hacimde bir araya getirilerek ofisin temel işlevleri sıkıştırıldı

Tavandaki pencere doğrudan ağacın yapraklarına bakıyor

Tavandaki pencere doğrudan ağacın yapraklarına bakıyor

Yerden yükseltilen ahşap ofisin içindeki çatı penceresi, üzerinde bulunduğu ağacın tepe bölümüne yöneliyor. Böylece ağacın dalları ve yaprakları, mekânın içinden görülebiliyor. Yapının ağaçla ilişkisi, onu taşıyan konumuyla sınırlı kalmıyor.

Ofis, çalışma alanının yanında buluşma noktası olarak da düşünülmüş. Opposite Office, mekânı Weimar’daki çalışmalarının başlangıç noktası olarak tanımlarken ziyaretçiler, öğrenciler ve müşterilerle ilişki kurmaya açık bir yer olarak sunuyor.

Projenin üniversite kampüsünde bulunması, yapıyı deneysel bir mimarlık çalışmasının parçası hâline getiriyor. Baumhaus Office, kalabalık ekipler için standart bir ofis modeli sunmuyor; küçük ve geçici bir çalışma yerinde hangi işlevlerin bir araya getirilebileceğini deniyor

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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