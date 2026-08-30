Ofis Kiraları Artınca Ağaca 1 Metrekarelik Çalışma Alanı Kurdular

Münih merkezli Opposite Office, Baumhaus Office adını verdiği projede bir mimarlık bürosunun ne kadar fiziksel alana ihtiyaç duyduğunu sorguladı. Ekibin farklı ülkelerde çalışması ve Münih’teki yüksek ofis kiraları, tasarımın ortaya çıkışında etkili oldu.

Weimar’daki yerel projeler için hazırlanan çalışma alanı, üniversitenin kampüsündeki bir ağaca kuruldu. Yapı, büyük ve sürekli bir merkez ofis yerine, belirli bir yerde yürütülen çalışmalara eşlik eden geçici bir mekân olarak ele alındı.

Yaklaşık bir metrekarelik alanın iki veya üç mimarın kullanımına uygun olduğu, projenin tanıtımında belirtiliyor. Masa, çalışma noktaları ve maket hazırlama alanı aynı küçük hacimde bir araya getirilerek ofisin temel işlevleri sıkıştırıldı