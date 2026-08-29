2 Ülke Arasına 970 Metrelik Teleferik Kurdular: Binen 8 Dakika Sonra Başka Ülkeye İnecek

Teleferiğin tek yönde yılda 2,6 milyon yolcu taşıyabilecek kapasitede tasarlandığı açıklandı. Yolcular kabine binmeden önce havalimanlarındakine benzer pasaport, güvenlik ve gümrük işlemlerinden geçecek. Bu nedenle 6-8 dakikalık süre yalnızca nehrin üzerinden yapılan yolculuğu kapsayacak.

Heihe ile Blagoveşçensk arasında halihazırda feribot seferleri ve 2022’de trafiğe açılan sınır ötesi kara yolu köprüsü bulunuyor. Teleferiğin de hizmete girmesiyle iki kent; köprü, feribot ve hava hattından oluşan üç farklı sınır geçiş seçeneğine sahip olacak.

Heihe Sınır Kapısı’nı kullanan yolcu sayısı 2026’nın ilk yarısında 568 bini aşarak önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60’tan fazla arttı. Yeni hattın yalnızca turistik bir manzara yolculuğu sunması değil, iki sınır kentindeki ulaşımı kolaylaştırarak turizm, ticaret ve kültürel ilişkileri güçlendirmesi bekleniyor.