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2 Ülke Arasına 970 Metrelik Teleferik Kurdular: Binen 8 Dakika Sonra Başka Ülkeye İnecek

2 Ülke Arasına 970 Metrelik Teleferik Kurdular: Binen 8 Dakika Sonra Başka Ülkeye İnecek

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.08.2026 - 12:41
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Çin ile Rusya arasında dünyada bir ilk olacak sınır ötesi teleferik hattı kuruluyor. İki ülkenin karşılıklı kıyılarındaki şehirleri bağlayacak sistemle yolcular, nehri 6 ila 8 dakika içinde geçebilecek.

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Ana yapısı tamamlandı, hizmete 2027’de girecek

Ana yapısı tamamlandı, hizmete 2027’de girecek
www.tourism-explorer.com

Teleferik, Çin’in kuzeydoğusundaki Heihe kentiyle Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinde bulunan Blagoveşçensk kentini birbirine bağlayacak. Rusya’da Amur, Çin’de ise Heilongjiang adıyla bilinen sınır nehri üzerinde ilerleyecek hat, iki ülke arasında doğrudan yolcu taşıyan ilk teleferik olacak.

Yapımına Temmuz 2019’da başlanan projenin ana yapısının tamamlandığı 2 Ağustos 2026’da açıklandı. Çinli yetkililer çalışmaların yıl sonuna kadar bitirilmesini planlarken Rusya tarafından yapılan son açıklamalarda yolcu seferlerinin 2027’de başlamasının hedeflendiği belirtildi.

Nehir üzerindeki yatay açıklığı 970 metre olan sistemde karşılıklı çalışan iki kabin bulunacak. Her kabin aynı anda 110 yolcu taşıyabilecek ve en yüksek hız saniyede 12 metreye ulaşacak. Hat devreye girdiğinde iki kent arasındaki teleferik yolculuğu yaklaşık 6-8 dakika sürecek.

Yılda 2,6 milyon yolcu taşıması planlanıyor

Yılda 2,6 milyon yolcu taşıması planlanıyor

Teleferiğin tek yönde yılda 2,6 milyon yolcu taşıyabilecek kapasitede tasarlandığı açıklandı. Yolcular kabine binmeden önce havalimanlarındakine benzer pasaport, güvenlik ve gümrük işlemlerinden geçecek. Bu nedenle 6-8 dakikalık süre yalnızca nehrin üzerinden yapılan yolculuğu kapsayacak.

Heihe ile Blagoveşçensk arasında halihazırda feribot seferleri ve 2022’de trafiğe açılan sınır ötesi kara yolu köprüsü bulunuyor. Teleferiğin de hizmete girmesiyle iki kent; köprü, feribot ve hava hattından oluşan üç farklı sınır geçiş seçeneğine sahip olacak.

Heihe Sınır Kapısı’nı kullanan yolcu sayısı 2026’nın ilk yarısında 568 bini aşarak önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60’tan fazla arttı. Yeni hattın yalnızca turistik bir manzara yolculuğu sunması değil, iki sınır kentindeki ulaşımı kolaylaştırarak turizm, ticaret ve kültürel ilişkileri güçlendirmesi bekleniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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