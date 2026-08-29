2 Ülke Arasına 970 Metrelik Teleferik Kurdular: Binen 8 Dakika Sonra Başka Ülkeye İnecek
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Ana yapısı tamamlandı, hizmete 2027’de girecek
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Yılda 2,6 milyon yolcu taşıması planlanıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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