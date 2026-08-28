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Toprakta Değil Duvarlarda Büyüyorlar: Taş Duvar Ağaçlar Görenleri Şaşırtıyor

Toprakta Değil Duvarlarda Büyüyorlar: Taş Duvar Ağaçlar Görenleri Şaşırtıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 20:29
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Hong Kong’un dik yamaçlarını desteklemek için yapılan eski taş duvarlar, zaman içinde dev ağaçların yaşam alanına dönüştü. Toprakta değil, granit blokların arasındaki küçücük boşluklarda büyüyen ağaçların kökleri duvarların yüzeyini baştan sona kaplıyor.

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Tohumlar taşların arasındaki boşluklarda filizlendi

Tohumlar taşların arasındaki boşluklarda filizlendi

Hong Kong’un dağlık yapısı, yerleşim alanları ve yollar açılırken dik yamaçların desteklenmesini zorunlu hale getirdi. Sömürge döneminde yamaçların kaymasını önlemek amacıyla çok sayıda taş istinat duvarı yapıldı. Büyük granit bloklardan örülen duvarlar, modern beton yüzeylerin aksine bütünüyle kapatılmadı ve taşların arasında küçük boşluklar bırakıldı. Başlangıçta suyun tahliye edilmesine yardımcı olan aralıklar, zaman içinde kentin en sıra dışı ağaçlarının yetişeceği doğal saksılara dönüştü.

Kuşların yediği meyvelerden kalan tohumlar ve rüzgarla taşınan bitki parçaları, granit blokların arasındaki çatlaklara yerleşti. Aynı boşluklarda biriken toz, çürümüş yapraklar, organik maddeler ve yağmur suyu, az miktarda da olsa toprağa benzeyen nemli bir ortam oluşturdu. Uygun koşulları bulan tohumlar, altında geniş bir toprak tabakası bulunmamasına rağmen filizlenmeye başladı. Küçük fideler önce taşların arasında tutundu, ardından su ve besin arayan köklerini duvarın derinliklerine ve yüzeyine doğru genişletti.

Duvarlarda en sık görülen türlerin başında Çin banyanı olarak bilinen Ficus microcarpa geliyor. Banyanların hava kökleri ve zorlu ortamlara uyum sağlayabilen güçlü kök sistemleri, dar taş aralıklarında yaşamalarını kolaylaştırıyor. Kökler duvarın içindeki boşluklardan ilerlerken bazı bölümleri dışarı çıkarak granit yüzeyin üzerinde kalın bir ağ oluşturuyor.

Ağaçlarla duvarlar tek bir kültürel mirasa dönüştü

Ağaçlarla duvarlar tek bir kültürel mirasa dönüştü

Bazı taş duvar ağaçları onlarca yıl boyunca yaşayarak 20 metreden daha fazla yüksekliğe ulaşabiliyor. Yüzeyin metrelerce üzerinde büyüyen gövdeler, duvarın altındaki yolu veya kaldırımı geniş dallarıyla kaplıyor. Zeminde ayrı bir dikim alanına ihtiyaç duymamaları, yoğun yapılaşmanın bulunduğu mahallelerde önemli bir avantaj sağlıyor. Ağaçların gölgeleri yaz aylarında yolların daha serin kalmasına yardımcı olurken yaprakları ve dalları da kuşlar ile böcekler için kent içinde yaşam alanı oluşturuyor.

Ancak ağaçlar ile duvarlar arasındaki ilişki her zaman sorunsuz ilerlemiyor. Kalınlaşan kökler taş bloklara baskı uygulayabiliyor, fırtınalarda devrilen büyük bir ağaç yanında duvar parçalarını da sürükleyebiliyor. Diğer taraftan bazı kök sistemleri taşları birbirine sararak yüzeyin bütünlüğüne katkı sağlayabiliyor. Ağaçların yalnızca budanması veya duvarların yalnızca onarılması yeterli görülmüyor; uzmanların ağacın sağlığını, köklerin dağılımını ve tarihî yapının dayanıklılığını birlikte değerlendirmesi gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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