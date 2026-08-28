Toprakta Değil Duvarlarda Büyüyorlar: Taş Duvar Ağaçlar Görenleri Şaşırtıyor

Hong Kong’un dağlık yapısı, yerleşim alanları ve yollar açılırken dik yamaçların desteklenmesini zorunlu hale getirdi. Sömürge döneminde yamaçların kaymasını önlemek amacıyla çok sayıda taş istinat duvarı yapıldı. Büyük granit bloklardan örülen duvarlar, modern beton yüzeylerin aksine bütünüyle kapatılmadı ve taşların arasında küçük boşluklar bırakıldı. Başlangıçta suyun tahliye edilmesine yardımcı olan aralıklar, zaman içinde kentin en sıra dışı ağaçlarının yetişeceği doğal saksılara dönüştü.

Kuşların yediği meyvelerden kalan tohumlar ve rüzgarla taşınan bitki parçaları, granit blokların arasındaki çatlaklara yerleşti. Aynı boşluklarda biriken toz, çürümüş yapraklar, organik maddeler ve yağmur suyu, az miktarda da olsa toprağa benzeyen nemli bir ortam oluşturdu. Uygun koşulları bulan tohumlar, altında geniş bir toprak tabakası bulunmamasına rağmen filizlenmeye başladı. Küçük fideler önce taşların arasında tutundu, ardından su ve besin arayan köklerini duvarın derinliklerine ve yüzeyine doğru genişletti.

Duvarlarda en sık görülen türlerin başında Çin banyanı olarak bilinen Ficus microcarpa geliyor. Banyanların hava kökleri ve zorlu ortamlara uyum sağlayabilen güçlü kök sistemleri, dar taş aralıklarında yaşamalarını kolaylaştırıyor. Kökler duvarın içindeki boşluklardan ilerlerken bazı bölümleri dışarı çıkarak granit yüzeyin üzerinde kalın bir ağ oluşturuyor.