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Şehirde Yer Kalmayınca Alışveriş Merkezinin Çatısına 78 Evlik Mahalle Yaptılar!

Şehirde Yer Kalmayınca Alışveriş Merkezinin Çatısına 78 Evlik Mahalle Yaptılar!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.08.2026 - 10:34
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Endonezya’nın yoğun nüfuslu başkenti Cakarta’da 78 evden oluşan bir mahalle, alışveriş merkezinin yaklaşık 10 kat üzerindeki çatısına kuruldu. Cosmo Park’ta asfalt yollar, bahçeler ve otomobillerin ulaşabildiği evler bulunuyor.

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Çatıda 78 adet iki katlı ev bulunuyor

Çatıda 78 adet iki katlı ev bulunuyor

Cosmo Park, Cakarta’nın merkezindeki alışveriş merkezi ve otopark kompleksinin çatısında yer alıyor. Yaklaşık 1,2 hektarlık alan üzerine kurulan mahallede 78 adet iki katlı ev bulunuyor. Yerleşim, binanın zemin seviyesinden yaklaşık 10 kat yukarıda olmasına rağmen sıradan bir banliyö mahallesini andırıyor.

Evlerin önünde küçük bahçeler, araç yolları ve yürüyüş alanları yer alıyor. Çocuklar asfalt yollarda bisiklete binebilirken mahalle sakinleri evcil hayvanlarını gezdirebiliyor. Yerleşimde ortak yüzme havuzu, tenis kortu, küçük market ve çamaşırhane gibi alanlar da bulunuyor.

2009 yılında tamamlanan mahalle, uzun süre Cakarta dışındaki insanlar tarafından pek bilinmiyordu. 2019 yılında paylaşılan havadan çekilmiş bir fotoğraf, çatının üzerinde bulunan evleri ortaya çıkarınca Cosmo Park dünya basınının ilgisini çekti. Görüntüler ilk bakışta bilgisayarla hazırlanmış izlenimi yarattı.

Otomobiller rampayla evlerin önüne çıkıyor

Otomobiller rampayla evlerin önüne çıkıyor

Mahalle sakinleri otomobilleriyle alışveriş merkezindeki rampayı takip ederek doğrudan çatıya çıkabiliyor. Araçlar evlerin önündeki yollarda kullanılabiliyor ve özel alanlara park edilebiliyor. Böylece çatıda yaşanmasına rağmen günlük ulaşım açısından normal bir mahalle düzeni korunuyor.

Yerleşimin çevresi, insanların veya araçların çatıdan düşmesini önlemek amacıyla yüksek metal çitlerle kapatıldı. Mahalleye giriş kontrollü biçimde sağlanıyor. Yüksek konumu, şehir trafiğinden ve kalabalıktan belirli ölçüde uzaklaşılmasına da yardımcı oluyor.

Bazı mahalle sakinleri Cosmo Park’ı Cakarta’da sık yaşanan seller nedeniyle tercih ettiklerini belirtiyor. Şehrin merkezinde bulunmasına rağmen daha geniş ve özel bir yaşam alanı sunması da yerleşimin öne çıkan özellikleri arasında. Cosmo Park, Cakarta’da alışveriş merkezi çatısına kurulan tek konut projesi de değil.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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