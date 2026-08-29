Şehirde Yer Kalmayınca Alışveriş Merkezinin Çatısına 78 Evlik Mahalle Yaptılar!
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Çatıda 78 adet iki katlı ev bulunuyor
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Otomobiller rampayla evlerin önüne çıkıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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