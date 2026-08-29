Şehirde Yer Kalmayınca Alışveriş Merkezinin Çatısına 78 Evlik Mahalle Yaptılar!

Mahalle sakinleri otomobilleriyle alışveriş merkezindeki rampayı takip ederek doğrudan çatıya çıkabiliyor. Araçlar evlerin önündeki yollarda kullanılabiliyor ve özel alanlara park edilebiliyor. Böylece çatıda yaşanmasına rağmen günlük ulaşım açısından normal bir mahalle düzeni korunuyor.

Yerleşimin çevresi, insanların veya araçların çatıdan düşmesini önlemek amacıyla yüksek metal çitlerle kapatıldı. Mahalleye giriş kontrollü biçimde sağlanıyor. Yüksek konumu, şehir trafiğinden ve kalabalıktan belirli ölçüde uzaklaşılmasına da yardımcı oluyor.

Bazı mahalle sakinleri Cosmo Park’ı Cakarta’da sık yaşanan seller nedeniyle tercih ettiklerini belirtiyor. Şehrin merkezinde bulunmasına rağmen daha geniş ve özel bir yaşam alanı sunması da yerleşimin öne çıkan özellikleri arasında. Cosmo Park, Cakarta’da alışveriş merkezi çatısına kurulan tek konut projesi de değil.