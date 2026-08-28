article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzaktan Donmuş Şelale Gibi Görünüyor: İçinde Bir Damla Su Yok

Uzaktan Donmuş Şelale Gibi Görünüyor: İçinde Bir Damla Su Yok

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 19:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aşağı doğru akan suyun aniden donduğu dev bir şelaleyi andıran dokuz metre yüksekliğindeki oluşumda gerçekte bir damla bile su bulunmuyor. Slovakya’daki Šomoška Taş Şelalesi, milyonlarca yıl önce soğuyan lavların bıraktığı sıra dışı bir jeolojik miras.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dört milyon yıl önce soğuyan lavlar sütunlara ayrıldı

Dört milyon yıl önce soğuyan lavlar sütunlara ayrıldı

Slovakya ile Macaristan arasındaki sınıra yakın Šomoška bölgesi, yaklaşık 4 milyon yıl önce volkanik faaliyetlerin etkisi altındaydı. Pliyosen döneminde yeryüzüne ulaşan bazalt lavı belirli koşullar altında yavaşça soğumaya başladı. Sıcak kaya kütlesi sıcaklığını kaybettikçe küçüldü ve yüzeyinde düzenli çatlaklar meydana geldi. Soğumanın uzun süre boyunca devam etmesi, tek parça lav tabakasını birbirine bitişik çok sayıda taş sütuna ayırdı.

Ortaya çıkan sütunların büyük bölümü altı kenarlı bir yapıya sahip. Benzer bazalt oluşumları dünyanın başka noktalarında da görülebilse de Šomoška’daki sütunlar yaklaşık 15 ila 20 santimetrelik genişlikleriyle oldukça ince ve düzenli görünüyor. Çok sayıdaki sütunun yan yana sıralanması, kayalığın insan eliyle tek tek yerleştirilmiş taş çubuklardan yapıldığı izlenimini oluşturuyor. Oysa şekillerin tamamı lavın soğuması sırasında gerçekleşen doğal fiziksel süreçlerin sonucu.

Šomoška’daki oluşumu asıl sıra dışı kılan, bazalt sütunlarının dik biçimde yükselmek yerine aşağı doğru kıvrılması. Yaklaşık 60 ila 80 derecelik eğimle sıralanan sütunlar, donmadan hemen önce akışı durmuş bir su kütlesini andırıyor. Dokuz metre yüksekliğe ve yaklaşık 15 metre genişliğe ulaşan taş yüzey, uzaktan bakıldığında kayalardan dökülen dev bir şelale gibi görünüyor. Sütunların yönü ve kıvrımı, lav kütlesinin milyonlarca yıl önce hangi yüzeylerden soğuduğuna ilişkin izleri günümüze taşıyor.

Şelalenin altında taştan bir deniz bulunuyor

Şelalenin altında taştan bir deniz bulunuyor

Taş şelale, Šomoška Ulusal Doğa Koruma Alanı içerisinde ve Slovakya’nın Šiatorská Bukovinka köyü yakınlarında bulunuyor. Macaristan sınırına çok yakın olduğu için oluşuma her iki ülkeden de ulaşılabiliyor. Koruma alanındaki yürüyüş parkurları ziyaretçileri ormanlık arazi içinden bazalt kayalığına götürüyor. Doğal oluşumun çevresine yerleştirilen bilgilendirme noktalarında bölgenin volkanik geçmişi, bitki örtüsü ve tarihi yapıları anlatılıyor.

Şelalenin hemen aşağısında, sütunlardan zaman içinde kopan bazalt parçalarının yamaçta birikmesiyle oluşan geniş bir moloz alanı yer alıyor. Üst üste yığılmış koyu renkli kaya parçaları nedeniyle bu bölüme “taş denizi” adı veriliyor. Donma, çözülme, sıcaklık değişimleri ve aşınma gibi doğal süreçler, bazalt sütunlarından parçaların ayrılmasına neden oldu. Böylece aynı volkanik oluşum, üst bölümde düzenli bir şelale, aşağıdaysa düzensiz dalgaları andıran bir taş yığını meydana getirdi.

Yürüyüş rotası taş şelaleyle sınırlı kalmayarak yakınlardaki Šomoška Kalesi’nin kalıntılarına kadar devam ediyor. Bölgedeki bazalt taşlarından yapılan kale, doğal oluşumun yüzyıllar boyunca insanlar tarafından da kullanıldığını gösteriyor. Şelalenin bir bölümünün geçmişte taş çıkarılması sırasında görünür hale geldiği düşünülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın