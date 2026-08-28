Uzaktan Donmuş Şelale Gibi Görünüyor: İçinde Bir Damla Su Yok
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Aşağı doğru akan suyun aniden donduğu dev bir şelaleyi andıran dokuz metre yüksekliğindeki oluşumda gerçekte bir damla bile su bulunmuyor. Slovakya’daki Šomoška Taş Şelalesi, milyonlarca yıl önce soğuyan lavların bıraktığı sıra dışı bir jeolojik miras.
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Dört milyon yıl önce soğuyan lavlar sütunlara ayrıldı
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Şelalenin altında taştan bir deniz bulunuyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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