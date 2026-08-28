Uzaktan Donmuş Şelale Gibi Görünüyor: İçinde Bir Damla Su Yok

Slovakya ile Macaristan arasındaki sınıra yakın Šomoška bölgesi, yaklaşık 4 milyon yıl önce volkanik faaliyetlerin etkisi altındaydı. Pliyosen döneminde yeryüzüne ulaşan bazalt lavı belirli koşullar altında yavaşça soğumaya başladı. Sıcak kaya kütlesi sıcaklığını kaybettikçe küçüldü ve yüzeyinde düzenli çatlaklar meydana geldi. Soğumanın uzun süre boyunca devam etmesi, tek parça lav tabakasını birbirine bitişik çok sayıda taş sütuna ayırdı.

Ortaya çıkan sütunların büyük bölümü altı kenarlı bir yapıya sahip. Benzer bazalt oluşumları dünyanın başka noktalarında da görülebilse de Šomoška’daki sütunlar yaklaşık 15 ila 20 santimetrelik genişlikleriyle oldukça ince ve düzenli görünüyor. Çok sayıdaki sütunun yan yana sıralanması, kayalığın insan eliyle tek tek yerleştirilmiş taş çubuklardan yapıldığı izlenimini oluşturuyor. Oysa şekillerin tamamı lavın soğuması sırasında gerçekleşen doğal fiziksel süreçlerin sonucu.

Šomoška’daki oluşumu asıl sıra dışı kılan, bazalt sütunlarının dik biçimde yükselmek yerine aşağı doğru kıvrılması. Yaklaşık 60 ila 80 derecelik eğimle sıralanan sütunlar, donmadan hemen önce akışı durmuş bir su kütlesini andırıyor. Dokuz metre yüksekliğe ve yaklaşık 15 metre genişliğe ulaşan taş yüzey, uzaktan bakıldığında kayalardan dökülen dev bir şelale gibi görünüyor. Sütunların yönü ve kıvrımı, lav kütlesinin milyonlarca yıl önce hangi yüzeylerden soğuduğuna ilişkin izleri günümüze taşıyor.