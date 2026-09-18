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Hazal Filiz Küçükköse Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Hazal Filiz Küçükköse Neden Gözaltına Alındı?

Hazal Filiz Küçükköse Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Hazal Filiz Küçükköse Neden Gözaltına Alındı?

Kimdir
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
18.09.2026 - 08:32
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Ekranların tanınan isimleri arasında yer alan Hazal Filiz Küçükköse, bugüne kadar Üvey Anne ve Bir Peri Masalı gibi ünlü dizilerde yer aldı. Oynadığı yapımlarda dikkat çeken isim, son zamanlarda ise sosyal medyada oldukça aktif. Küçükköse'nin adı, son olarak ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturmasında geçti.

 Peki, Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Filiz Küçükköse nereli ve kaç yaşında?

Hazal Filiz Küçükköse neden gözaltına alındı?

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Hazal Filiz Küçükköse Kimdir?

Hazal Filiz Küçükköse Kimdir?

Mersin doğumlu Hazal Filiz Küçükköse, 9 Şubat 1988 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimine Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde başlayıp 3. sınıfta bırakan Küçükköse, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. Güzel oyuncu, oyunculuk eğitimlerinin ardından ilk televizyon deneyimini Deniz Yıldızı isimli dizi ile yaşadı.

Hazal Filiz Küçükköse'nin Burcu, Boyu ve Kilosu

Hazal Filiz Küçükköse'nin Burcu, Boyu ve Kilosu

Kova burcu Hazal Filiz Küçükköse, 1.72 metre boyunda ve 55 kilo ağırlığındadır.

Hazal Filiz Küçükköse Evli mi?

Hazal Filiz Küçükköse Evli mi?

2014 yılında oyuncu Tuan Tunalı ile dünyaevine giren Hazal Köseoğlu, 2018 yılında boşanmıştır.

Hazal Filiz Küçükköse'nin Rol Aldığı Yapımlar

Hazal Filiz Küçükköse'nin Rol Aldığı Yapımlar

  • 2023 – Üvey Annes (Serap Kutlu) (TV Dizisi)

  • 2023- Kötü Adamın 10 Günü (Buket)  (İnternet Dizisi)

  • 2022 – Bir Peri Masalı (Neslihan Köksal) (TV Dizisi)

  • 2020 – Zemheri (Berrak) (TV Dizisi)

  • 2018 – Mehmed Bir Cihan Fatihi (Melike) (TV Dizisi)

  • 2017 – Rüya (Elif) (TV Dizisi)

  • 2015-2017 – Kara Sevda (Zeynep) (TV Dizisi)

  • 2014 – Günahkar (Aslıhan) (TV Dizisi)

  • 2012 – Uçurum (TV Dizisi)

  • 2012 – Ustura Kemal (Hayat Kadını) (TV Dizisi)

  • 2011 – Kalbim Seni Seçti (Ada) (TV Dizisi)

  • 2011 – Beni Affet (Leyla) (TV Dizisi)

  • 2009-2011 – Deniz Yıldızı (Gözde) (TV Dizisi)

Hazal Filiz Küçükköse Neden Gözaltına Alındı?

Hazal Filiz Küçükköse Neden Gözaltına Alındı?

Hazal Filiz Küçükköse, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Aynı soruşturmada ismi yer alan diğer ünlüler ise şu şekilde:

  • Aras Bulut İYNEMLİ

  • Seyfullah SAĞIR (Sefo)

  • Melis SEZEN

  • Nilperi ŞAHİNKAYA

  • Hande DEMİR

  • Hasan ŞAŞ

  • Melis İŞİTEN

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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