Sevdiği Kadının Baş Harfini Ağaca İşledi: 100 Yıldır Yaşıyor

Leeds yakınlarındaki patikanın kenarında yaşayan ağaç, üç ayrı gövdenin oluşturduğu belirgin “N” harfini günümüzde de koruyor. Zamanla yerel bir hikâye olmaktan çıkarak İngiltere’nin en tanınmış ağaçlarından birine dönüştü.

Romantik geçmişi nedeniyle çiftler ağacın yanında fotoğraf çektiriyor ve evlilik teklifinde bulunuyor. Böylece Vic’in Nellie’ye bıraktığı kişisel işaret, birbirini hiç tanımayan insanların yeni hikayelerine de ev sahipliği yapıyor.

Nellie’nin Ağacı, halk oylamasıyla 2018 yılında Birleşik Krallık’ta Yılın Ağacı seçildi ve ardından Avrupa’daki ağaçların yarıştığı organizasyona katıldı. Yaklaşık 100 yıl önce üç küçük fidanla başlayan hikaye, yaşayan bir aşk anıtı olarak varlığını sürdürüyor.