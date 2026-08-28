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Yaşam
Sevdiği Kadının Baş Harfini Ağaca İşledi: 100 Yıldır Yaşıyor

Sevdiği Kadının Baş Harfini Ağaca İşledi: 100 Yıldır Yaşıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 17:25
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İngiltere’de yaşayan Vic Stead, evlenmek istediği Nellie’ye olan sevgisini göstermek için üç kayın fidanını “N” harfi oluşturacak biçimde birleştirdi. Çift daha sonra evlenirken yaklaşık bir asırlık ağaç, günümüzde de aşklarının canlı hatırası olarak büyümeyi sürdürüyor.

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Nellie’yi görmek için her gün aynı yolu yürüyordu

Nellie’yi görmek için her gün aynı yolu yürüyordu

Vic Stead, 20’nci yüzyılın başlarında Garforth’taki evinden Nellie’nin yaşadığı Aberford’a giderken aynı patikayı kullanıyordu. Yol boyunca yan yana büyüyen üç genç kayın ağacını fark eden Stead, bunları sevdiği kadına adanmış kalıcı bir işarete dönüştürmeye karar verdi.

Ortadaki fidanı iki yandaki ağaca aşılayan Stead, zaman içinde Nellie’nin baş harfi olan “N” biçiminin oluşmasını sağladı. Vic ile Nellie daha sonra evlendi ve aile kurdu. Ağaç ise çiftin hikayesini bilen bölge sakinleri tarafından “Nellie’nin Ağacı” ve “Aşk Ağacı” adlarıyla anılmaya başladı.

Yaklaşık bir asır sonra hala evlilik tekliflerine tanıklık ediyor

Yaklaşık bir asır sonra hala evlilik tekliflerine tanıklık ediyor

Leeds yakınlarındaki patikanın kenarında yaşayan ağaç, üç ayrı gövdenin oluşturduğu belirgin “N” harfini günümüzde de koruyor. Zamanla yerel bir hikâye olmaktan çıkarak İngiltere’nin en tanınmış ağaçlarından birine dönüştü.

Romantik geçmişi nedeniyle çiftler ağacın yanında fotoğraf çektiriyor ve evlilik teklifinde bulunuyor. Böylece Vic’in Nellie’ye bıraktığı kişisel işaret, birbirini hiç tanımayan insanların yeni hikayelerine de ev sahipliği yapıyor.

Nellie’nin Ağacı, halk oylamasıyla 2018 yılında Birleşik Krallık’ta Yılın Ağacı seçildi ve ardından Avrupa’daki ağaçların yarıştığı organizasyona katıldı. Yaklaşık 100 yıl önce üç küçük fidanla başlayan hikaye, yaşayan bir aşk anıtı olarak varlığını sürdürüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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