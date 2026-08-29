Türbülansı En Az Hissettiren Uçak Koltukları Açıklandı

Türbülansı mümkün olduğunca az hissetmek isteyen yolculara kanatların hizasındaki koltuklar öneriliyor. Uçağın kaldırma ve ağırlık merkezine daha yakın olan bu bölüm, hava aracının hareketleri sırasında daha dengeli kalıyor. Arka sıralarda ise yukarı ve aşağı yönlü hareketler daha belirgin hissedilebiliyor.

Kanat üzerindeki yerler doluysa uçağın ön tarafındaki koltuklar ikinci seçenek olarak gösteriliyor. Ön bölümde türbülans hissinin arka sıralara kıyasla daha düşük olabileceği belirtiliyor. Uçuş korkusu veya hareket kaynaklı mide bulantısı yaşayan yolcuların arka bölümden uzak durması tavsiye ediliyor.

Uçağın ön tarafı, kabin gürültüsü konusunda da avantaj sağlayabiliyor. Motorların konumuna bağlı olarak ön sıralarda ses seviyesi daha düşük olabiliyor. Uçak indikten sonra kapıya yakın olan yolcuların kabinden daha kısa sürede çıkması da ön bölümün tercih edilme nedenleri arasında bulunuyor.