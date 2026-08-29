Türbülansı En Az Hissettiren Uçak Koltukları Açıklandı
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Uçakta seçilen koltuğun konumu; türbülansın ne kadar hissedileceğini, kabindeki gürültüyü ve inişten sonra çıkış süresini değiştirebiliyor. Uçuş görevlilerinin önerilerine göre herkes için uygun tek bir koltuk bulunmuyor.
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Kanat üzerindeki koltuklarda sarsıntı daha az hissediliyor
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Koltuk seçimi yolculuk alışkanlığına göre değişiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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