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Yaşam
Türbülansı En Az Hissettiren Uçak Koltukları Açıklandı

Türbülansı En Az Hissettiren Uçak Koltukları Açıklandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.08.2026 - 15:46
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Uçakta seçilen koltuğun konumu; türbülansın ne kadar hissedileceğini, kabindeki gürültüyü ve inişten sonra çıkış süresini değiştirebiliyor. Uçuş görevlilerinin önerilerine göre herkes için uygun tek bir koltuk bulunmuyor.

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Kanat üzerindeki koltuklarda sarsıntı daha az hissediliyor

Kanat üzerindeki koltuklarda sarsıntı daha az hissediliyor

Türbülansı mümkün olduğunca az hissetmek isteyen yolculara kanatların hizasındaki koltuklar öneriliyor. Uçağın kaldırma ve ağırlık merkezine daha yakın olan bu bölüm, hava aracının hareketleri sırasında daha dengeli kalıyor. Arka sıralarda ise yukarı ve aşağı yönlü hareketler daha belirgin hissedilebiliyor.

Kanat üzerindeki yerler doluysa uçağın ön tarafındaki koltuklar ikinci seçenek olarak gösteriliyor. Ön bölümde türbülans hissinin arka sıralara kıyasla daha düşük olabileceği belirtiliyor. Uçuş korkusu veya hareket kaynaklı mide bulantısı yaşayan yolcuların arka bölümden uzak durması tavsiye ediliyor.

Uçağın ön tarafı, kabin gürültüsü konusunda da avantaj sağlayabiliyor. Motorların konumuna bağlı olarak ön sıralarda ses seviyesi daha düşük olabiliyor. Uçak indikten sonra kapıya yakın olan yolcuların kabinden daha kısa sürede çıkması da ön bölümün tercih edilme nedenleri arasında bulunuyor.

Koltuk seçimi yolculuk alışkanlığına göre değişiyor

Koltuk seçimi yolculuk alışkanlığına göre değişiyor

Uçuş boyunca uyumak isteyen yolcular için pencere kenarı daha rahat bir seçenek olabiliyor. Yolcu başını kabin duvarına yaslayabiliyor ve yanındaki kişiler ayağa kalktığında yer vermek zorunda kalmıyor. Pencere manzarası da uçuş sırasında dikkatini dağıtmak isteyen yolculara yardımcı olabiliyor.

Koridor koltuğu ise sık ayağa kalkan, tuvalete gitmek isteyen veya kapalı alanda kalmaktan rahatsız olan yolculara daha fazla hareket özgürlüğü sağlıyor. Uzun boylu kişiler bacaklarını zaman zaman koridora doğru uzatabilse de servis arabaları ve diğer yolcular nedeniyle bu alanın sürekli kullanılması mümkün olmuyor.

Acil çıkış sıraları daha geniş bacak mesafesi sunmasına rağmen her yolcu için uygun değil. Bu koltuklarda oturanların acil durumda kabin ekibine yardımcı olabilecek fiziksel yeterliliğe sahip olması gerekiyor. Tuvaletlerin yanındaki koltuklar ile en arka sıradaki, yatma açısı sınırlı yerler ise gürültü ve yolcu hareketliliği nedeniyle en az konforlu seçenekler arasında gösteriliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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