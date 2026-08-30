Postacısı Yok! Mektupları Gideceği Yere Yakın Oturan Turistler Götürüyor

Ziyaretçiler fıçıdaki kartpostalların adreslerini inceleyerek kendi şehirlerinde ya da yakınlarında oturan kişilere yazılmış olanları arıyor. Teslim edebilecekleri bir gönderi bulduklarında yanlarına alıyor; isterlerse kendileri de sonraki yolcular için kartpostal bırakıyor.

Gelenekte esas olan, mektubu alıcısına elden ulaştırmak. Bazı ziyaretçiler ise kendi ülkelerine döndükten sonra gönderiye pul yapıştırıp normal postayla yolluyor. Böylece fıçıdan başlayan yolculuk, kimi zaman resmî posta sistemi üzerinden tamamlanıyor.

Gönderinin belirli bir tarihte ulaşacağına dair garanti bulunmuyor. Kartpostalın ne zaman alınacağı ve teslim edileceği, adaya gelenlerin güzergâhına ve gönüllülüğüne bağlı. Sistemin işlemesini sağlayan da birbirini tanımayan insanların üstlendikleri teslimatı tamamlaması.