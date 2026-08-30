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Postacısı Yok! Mektupları Gideceği Yere Yakın Oturan Turistler Götürüyor

Postacısı Yok! Mektupları Gideceği Yere Yakın Oturan Turistler Götürüyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 10:51
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Galápagos Adaları’ndaki Floreana’da mektup göndermek için gişeye gitmek ya da pul almak gerekmiyor. Sahildeki ahşap fıçıya bırakılan kartpostallar, adreslerine yakın oturan ziyaretçilerin onları fark etmesini bekliyor. Turistler seçtikleri gönderileri yanlarına alıp evlerine döndüklerinde teslim ediyor. Denizcilerin başlattığı gelenek, iki yüzyılı aşkın süredir tanımadıkları insanlara mektup taşıyan yolcular sayesinde devam ediyor.

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Ahşap fıçı, denizcilerin ailelerine ulaşma yoluydu

Ahşap fıçı, denizcilerin ailelerine ulaşma yoluydu

Post Office Bay adıyla bilinen koydaki uygulamanın geçmişi 18. yüzyıla uzanıyor. Galápagos’a uğrayan balina avcıları, aylarca ve bazen yıllarca süren yolculuklarında ailelerine haber gönderebilmek için adada ortak bir mektup bırakma noktası oluşturdu.

Denizciler mektuplarını ahşap fıçıya koyuyor, daha sonra uğrayan gemilerin mürettebatı da gidecekleri yöne uygun adresleri seçiyordu. Eve dönüş yolundaki bir denizci, başka birinin ailesine yazdığı mektubun taşıyıcısı olabiliyordu.

Zaman içinde kullanılan fıçılar yenilendi, ancak gönderileri başkasının yolculuğuna emanet etme geleneği korundu. Günümüzde koydaki kutuya uğrayan ziyaretçiler, geçmişte denizcilerin üstlendiği işi gönüllü olarak sürdürüyor.

Mektubun ne zaman ulaşacağı, kimin adaya uğrayacağına bağlı

Mektubun ne zaman ulaşacağı, kimin adaya uğrayacağına bağlı

Ziyaretçiler fıçıdaki kartpostalların adreslerini inceleyerek kendi şehirlerinde ya da yakınlarında oturan kişilere yazılmış olanları arıyor. Teslim edebilecekleri bir gönderi bulduklarında yanlarına alıyor; isterlerse kendileri de sonraki yolcular için kartpostal bırakıyor.

Gelenekte esas olan, mektubu alıcısına elden ulaştırmak. Bazı ziyaretçiler ise kendi ülkelerine döndükten sonra gönderiye pul yapıştırıp normal postayla yolluyor. Böylece fıçıdan başlayan yolculuk, kimi zaman resmî posta sistemi üzerinden tamamlanıyor.

Gönderinin belirli bir tarihte ulaşacağına dair garanti bulunmuyor. Kartpostalın ne zaman alınacağı ve teslim edileceği, adaya gelenlerin güzergâhına ve gönüllülüğüne bağlı. Sistemin işlemesini sağlayan da birbirini tanımayan insanların üstlendikleri teslimatı tamamlaması.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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