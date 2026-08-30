Postacısı Yok! Mektupları Gideceği Yere Yakın Oturan Turistler Götürüyor
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Galápagos Adaları’ndaki Floreana’da mektup göndermek için gişeye gitmek ya da pul almak gerekmiyor. Sahildeki ahşap fıçıya bırakılan kartpostallar, adreslerine yakın oturan ziyaretçilerin onları fark etmesini bekliyor. Turistler seçtikleri gönderileri yanlarına alıp evlerine döndüklerinde teslim ediyor. Denizcilerin başlattığı gelenek, iki yüzyılı aşkın süredir tanımadıkları insanlara mektup taşıyan yolcular sayesinde devam ediyor.
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Ahşap fıçı, denizcilerin ailelerine ulaşma yoluydu
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Mektubun ne zaman ulaşacağı, kimin adaya uğrayacağına bağlı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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