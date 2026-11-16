Kolejo Verileriyle Türkiye'nin En iyi Özel Okulları
Kolejo’nun Kasım 2026 verileri; veli değerlendirmesi, kuruluş yılı, spor dereceleri ve eğitim ücretine göre Türkiye’deki özel okulları dört başlıkta da sıralıyor.
Velilerin en yüksek puan verdiği özel okullar
En köklü özel okulların tamamı İstanbul’da
Sporda öne çıkan özel liseler
En yüksek yıllık eğitim ücretleri hangi okullarda?
Dört ayrı liste ne söylüyor?
Veli değerlendirmelerinde ilk 20’ye giren okulların hiçbiri, ücret bakımından ilk 20’de bulunmadı. Veli puanı sıralamasında farklı şehirlerden kurumlar yer alırken, en yüksek ücretli okulların tamamı İstanbul’da toplandı.
Kuruluş yılı ve eğitim ücretleri arasında ise daha belirgin bir kesişim görüldü. En köklü 20 okul arasında bulunan Robert Kolej, Özel Alman Lisesi, Özel Saint Joseph Fransız Lisesi ve Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, aynı zamanda en yüksek ücretli 20 okul arasında da yer aldı.
Aileler için okul seçimi yapılırken tek bir sıralama yerine ihtiyaçlarına en uygun ölçüte bakmak önem taşıyor. İl, eğitim kademesi ve farklı karşılaştırma başlıklarına göre hazırlanan ayrıntılı veriler, Kolejo’nun okul sıralamaları sayfasında bulunuyor.
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