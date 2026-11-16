Kolejo Verileriyle Türkiye'nin En iyi Özel Okulları

Spor listesinde, Okul Sporları Türkiye Birinciliği kapsamında 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında ilk üç dereceye girilen yarışma sayısı dikkate alındı. Derece sayılarının eşit olması hâlinde birincilik sayısı belirleyici oldu. Spor liseleri değerlendirmeye alınmadı.

İstanbul’daki Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi, tenis ve basketbolda elde ettiği sonuçlarla altı kez ilk üçte yer aldı; bunların üçü birincilik oldu. Bu sonuçla okul listenin ilk sırasına yerleşti.

İkinci sıradaki Samsun’daki Özel İlkadım Zorlu Anadolu Lisesi, boks, spor tırmanışı ve atletizm branşlarında beş derece ile dört şampiyonluk elde etti. Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi ise kayak, eskrim ve okçulukta aldığı beş dereceyle üçüncü sırada yer aldı.

Dört kez ilk üçe giren okullar arasında İstanbul’daki Özel Nakkaştepe Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Anadolu Lisesi, Özel Sultangazi Birikim Anadolu Lisesi ve FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi bulunuyor. Antalya’daki Özel Lara Okyanus Anadolu Lisesi, Balıkesir’deki Özel Balıkesir Pusula Anadolu Lisesi ile Özel Altıeylül Akademi Kültür Koleji Anadolu Lisesi ve Van Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de ilk 10’a girdi.

İlk 10’da dört okul ile İstanbul ilk sırada bulunurken, Balıkesir iki okulla listede yer aldı.

Robotikte dünya finalinden ödül

ERA Kolejleri Robotik Takımı, Türkiye şampiyonu olarak katıldığı VEX Worlds IQ Challenge dünya finalinde Energy Award ödülünü kazandı. ABD’de 15 yıldır düzenlenen organizasyonda, ülkelerinin şampiyonluk ve mükemmellik ödülünü alan takımlar yarışıyor. Ortaokul kategorisinde mücadele eden ekip, 420 takım arasından sıyrılarak kendi kategorisinde ilk sıraya yerleşti.