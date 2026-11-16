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Kolejo Verileriyle Türkiye'nin En iyi Özel Okulları

Kolejo Verileriyle Türkiye'nin En iyi Özel Okulları

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Onedio Content - Onedio Editörü
16.11.2026 - 13:17
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Kolejo’nun Kasım 2026 verileri; veli değerlendirmesi, kuruluş yılı, spor dereceleri ve eğitim ücretine göre Türkiye’deki özel okulları dört başlıkta da sıralıyor.

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Türkiye genelinde 12 bini aşkın özel okul bulunuyor. Ancak bir okulun “en iyi” kabul edilmesini sağlayan ölçüt, her aile için aynı değil. Kimi aileler velilerin deneyimine, kimi kuruluş geçmişine, spor sonuçlarına ya da eğitim maliyetine bakıyor.

Bu nedenle Kolejo, tek bir genel sıralama yerine dört farklı veri setini karşılaştırdı. Çalışmada; veli ve ziyaretçi değerlendirmeleri, okulların kuruluş yılları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonlarındaki dereceler ve 2026-2027 eğitim yılı ücretleri esas alındı.

Velilerin en yüksek puan verdiği özel okullar

Velilerin en yüksek puan verdiği özel okullar

Veli puanı sıralaması, Google Haritalar üzerindeki değerlendirmeler üzerinden oluşturuldu. Listeye en az 50 yorum alan okullar dahil edildi. Az sayıdaki yorumla oluşan yüksek puanların sıralamayı etkilememesi için puanlar yorum sayısıyla birlikte değerlendirildi. Anaokulları ise ayrı tutuldu.

Listenin ilk sırasında, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Mercan Koleji İlkokulu yer aldı. Okul, 701 yorum üzerinden 4,9 puana ulaştı. İkinci sırada Ankara Yenimahalle’de bulunan Kariyer Koleji Batıkent Ortaokulu 413 yorum ve 4,8 puanla bulunurken, İstanbul Bakırköy’deki Kent Eğitim Bakırköy İlkokulu da 389 yorumla 4,8 puan aldı.

İlk 10’da 4,9 puanla yer alan diğer iki okul, İstanbul Ümraniye’deki Birey Ümraniye İlkokulu ile Ankara Yenimahalle’de bulunan Özel Batıkent Ortadoğulular Anadolu Lisesi oldu. Ankara Keçiören’deki Levent Kıraç Anka Eğitim Ortaokulu, Bursa Osmangazi’deki Özel Yedi Vadi Okulları İlkokulu, Özel Batıkent TAB Anadolu Lisesi, Iğdır’daki KEY Koleji Iğdır Lisesi ve Batman Final İlkokulu da en yüksek puanlı kurumlar arasında yer aldı.

İlk 10 okul altı farklı ile yayıldı. Dört okulla Ankara, bu bölümde en fazla kuruma sahip şehir oldu.

En köklü özel okulların tamamı İstanbul’da

En köklü özel okulların tamamı İstanbul’da

Kuruluş yılı esas alınarak hazırlanan listede, aynı eğitim kampüsünde bulunan farklı kademeler tek okul olarak kabul edildi. Veriler, kurumların kendi internet sitelerinde açıkladığı kuruluş tarihlerinden derlendi.

Listenin en eski kurumu, 1825’te eğitime başlayan İstanbul Şişli’deki Özel Pangaltı Ermeni Anadolu Lisesi oldu. Onu 1830 kuruluşlu İstanbul Fatih’teki Özel Bezciyan Ermeni İlkokulu ve 1844’te kurulan İstanbul Bakırköy’deki Özel Dadyan Ermeni İlkokulu izledi.

19. yüzyılın ortalarında kurulan Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi, Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Robert Kolej, Özel Kalfayan Ermeni İlkokulu, Özel Alman Lisesi, Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi ve Özel Saint Joseph Fransız Lisesi de ilk 10’da sıralandı.

Bu listenin ilk 10 sırasının tamamında İstanbul’daki okullar yer aldı. İstanbul dışından ilk kurum ise 1878’de kurulan İzmir Amerikan Koleji oldu ve 13. sıraya yerleşti.

Sporda öne çıkan özel liseler

Sporda öne çıkan özel liseler

Spor listesinde, Okul Sporları Türkiye Birinciliği kapsamında 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında ilk üç dereceye girilen yarışma sayısı dikkate alındı. Derece sayılarının eşit olması hâlinde birincilik sayısı belirleyici oldu. Spor liseleri değerlendirmeye alınmadı.

İstanbul’daki Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi, tenis ve basketbolda elde ettiği sonuçlarla altı kez ilk üçte yer aldı; bunların üçü birincilik oldu. Bu sonuçla okul listenin ilk sırasına yerleşti.

İkinci sıradaki Samsun’daki Özel İlkadım Zorlu Anadolu Lisesi, boks, spor tırmanışı ve atletizm branşlarında beş derece ile dört şampiyonluk elde etti. Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi ise kayak, eskrim ve okçulukta aldığı beş dereceyle üçüncü sırada yer aldı.

Dört kez ilk üçe giren okullar arasında İstanbul’daki Özel Nakkaştepe Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Anadolu Lisesi, Özel Sultangazi Birikim Anadolu Lisesi ve FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi bulunuyor. Antalya’daki Özel Lara Okyanus Anadolu Lisesi, Balıkesir’deki Özel Balıkesir Pusula Anadolu Lisesi ile Özel Altıeylül Akademi Kültür Koleji Anadolu Lisesi ve Van Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de ilk 10’a girdi.

İlk 10’da dört okul ile İstanbul ilk sırada bulunurken, Balıkesir iki okulla listede yer aldı.

Robotikte dünya finalinden ödül

ERA Kolejleri Robotik Takımı, Türkiye şampiyonu olarak katıldığı VEX Worlds IQ Challenge dünya finalinde Energy Award ödülünü kazandı. ABD’de 15 yıldır düzenlenen organizasyonda, ülkelerinin şampiyonluk ve mükemmellik ödülünü alan takımlar yarışıyor. Ortaokul kategorisinde mücadele eden ekip, 420 takım arasından sıyrılarak kendi kategorisinde ilk sıraya yerleşti.

En yüksek yıllık eğitim ücretleri hangi okullarda?

En yüksek yıllık eğitim ücretleri hangi okullarda?

Ücret listesi, okulların 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilan ettiği yıllık eğitim bedellerine göre hazırlandı. Yemek ve servis giderleri hesaplamaya dahil edilmedi. Aynı okul grubunun farklı kampüsleri arasından yalnızca en yüksek ücretli olanı listelendi.

İlk sırada, İstanbul Beşiktaş’taki Robert Kolej yer aldı. Okulun yıllık eğitim ücreti 2 milyon 619 bin lira olarak açıklandı. Robert Kolej’in 553 bin liralık yemek bedeli de eklendiğinde, bir öğrencinin yıllık maliyeti 3 milyon 172 bin liraya ulaşıyor.

İkinci sıradaki Özel Alman Lisesinin yıllık ücreti 2 milyon 158 bin 800 lira olurken, İstanbul Tuzla’daki Koç Okulu 2 milyon 123 bin 118 lira ile üçüncü sırada bulundu. Özel Saint Joseph Fransız Lisesi, Hisar Okulları, Özel Irmak Okulları İlkokulu, SEV Okulları Çamlıca İlkokulu, Özel BJK Kabataş Vakfı Okulları Anadolu Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi ve Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi de ilk 10’daki diğer kurumlar oldu.

Ücret sıralamasındaki ilk 20 okulun tamamı İstanbul’da yer aldı.

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Dört ayrı liste ne söylüyor?

Veli değerlendirmelerinde ilk 20’ye giren okulların hiçbiri, ücret bakımından ilk 20’de bulunmadı. Veli puanı sıralamasında farklı şehirlerden kurumlar yer alırken, en yüksek ücretli okulların tamamı İstanbul’da toplandı.

Kuruluş yılı ve eğitim ücretleri arasında ise daha belirgin bir kesişim görüldü. En köklü 20 okul arasında bulunan Robert Kolej, Özel Alman Lisesi, Özel Saint Joseph Fransız Lisesi ve Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, aynı zamanda en yüksek ücretli 20 okul arasında da yer aldı.

Aileler için okul seçimi yapılırken tek bir sıralama yerine ihtiyaçlarına en uygun ölçüte bakmak önem taşıyor. İl, eğitim kademesi ve farklı karşılaştırma başlıklarına göre hazırlanan ayrıntılı veriler, Kolejo’nun okul sıralamaları sayfasında bulunuyor.

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