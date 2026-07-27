En İyi Elektrikli Süpürge Markaları
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Elektrikli süpürge alırken yalnızca marka ve fiyat değil, evinizin büyüklüğü, zemin türü ve kullanım alışkanlıklarınız da doğru modeli seçmenizde önemli rol oynuyor. Peki hangi elektrikli süpürge alınmalı, emiş gücü nasıl anlaşılır, HEPA filtre ne işe yarar ve evcil hayvan tüyleri için hangi özelliklere dikkat edilmeli?
Robot, dikey, şarjlı ve klasik süpürgeler farklı ihtiyaçlara yönelik avantajlar sunuyor. Sizler için Arçelik, Vestel, Fantom, Altus ve Regal gibi markaların seçeneklerinden süpürge türlerine, emiş gücünden filtre sistemlerine kadar merak edilenleri bir araya getirdik. Gelin detaylara geçelim…
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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