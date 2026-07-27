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Yaşam
En İyi Elektrikli Süpürge Markaları

En İyi Elektrikli Süpürge Markaları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
27.07.2026 - 13:14
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Elektrikli süpürge alırken yalnızca marka ve fiyat değil, evinizin büyüklüğü, zemin türü ve kullanım alışkanlıklarınız da doğru modeli seçmenizde önemli rol oynuyor. Peki hangi elektrikli süpürge alınmalı, emiş gücü nasıl anlaşılır, HEPA filtre ne işe yarar ve evcil hayvan tüyleri için hangi özelliklere dikkat edilmeli? 

Robot, dikey, şarjlı ve klasik süpürgeler farklı ihtiyaçlara yönelik avantajlar sunuyor. Sizler için Arçelik, Vestel, Fantom, Altus ve Regal gibi markaların seçeneklerinden süpürge türlerine, emiş gücünden filtre sistemlerine kadar merak edilenleri bir araya getirdik. Gelin detaylara geçelim…

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Elektrikli Süpürge Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Elektrikli Süpürge Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Süpürge alırken çoğu kişi kutudaki watt değerine bakıp karar veriyor, oysa doğru seçim birkaç farklı unsurun birlikte değerlendirilmesini gerektiriyor.

Emme Gücü (Watt/Pa): Elektrikli Süpürgede Gerçekten Önemli mi?

  • Watt, tüketilen enerjiyi gösterir; emme gücünü değil. Yüksek watt’lı bir motor mutlaka daha güçlü emiş anlamına gelmez.

  • Asıl belirleyici Pascal (Pa) değeridir. Bu, motorun oluşturduğu gerçek vakum gücünü ölçer; özellikle robot ve kablosuz süpürgelerde karşılaştırma yaparken bu değere bakmak daha doğru sonuç verir.

  • Başlık tasarımı da emişi etkiler. Aynı motor gücüne sahip iki süpürge, farklı başlık yapısı yüzünden çok farklı performans gösterebilir; bu yüzden sadece sayıya değil, başlığın halı ve sert zeminde nasıl çalıştığına da bakmak gerekir.

Kablolu mu Kablosuz mu? Tüplü mü Dikey mi? Süpürge Türleri Rehberi

  • Kablolu tüplü süpürgeler kesintisiz güç ve genelde daha yüksek emiş sunar; büyük ev ve halı ağırlıklı kullanım için hâlâ en güvenilir seçenek.

  • Kablosuz dikey süpürgeler hafiflik ve pratiklik sağlar; şarj süresine bağlı çalışma süresi (genelde 40-80 dakika) en büyük kısıtı.

  • Dikey modeller depolama kolaylığı sunar, küçük daireler ve hızlı günlük temizlik için idealdir.

  • Robot süpürgeler günlük rutin temizliği otomatikleştirir ama derin temizlikte hâlâ geleneksel süpürgenin yanında tamamlayıcı olarak düşünülmeli.

HEPA Filtre Sistemi: Alerjik ve Astımlılar İçin Neden Zorunlu?

  • HEPA filtre, mikron seviyesindeki toz ve akarları hapseder. Standart filtrelerin geçirdiği ince partikülleri tutarak havaya geri salınımını engeller.

  • Alerji ve astımı olanlar için bu fark kritik. Filtresiz ya da düşük kaliteli filtreli süpürgeler, süpürürken tozu havaya karıştırıp semptomları tetikleyebilir.

  • Evcil hayvan sahipleri için de önemli. Tüy ve deri döküntüleri genelde alerjenlerle birlikte hareket eder; HEPA filtre bu döngüyü kırar.

En İyi Elektrikli Süpürge Markaları: Süpürge Türüne Göre - 2026

En İyi Elektrikli Süpürge Markaları: Süpürge Türüne Göre - 2026

En İyi Tüplü Elektrikli Süpürge Markaları: Geleneksel ve Güçlü Seçenekler

  • Arçelik 1800 Watt Toz Torbalı Süpürge: Yüksek satış hacmi ve kullanıcı yorumlarında öne çıkan bir model; güçlü emiş gücü ve HEPA filtresiyle fiyat-performans ürünü olarak tanımlanıyor. Kullanıcılar özellikle sessiz çalışmasını ve hafifliğini övüyor.

  • Regal RH1000 K Toz Torbasız Süpürge: 700W gücü ve HEPA filtresiyle alerjik kullanıcılar için uygun; 76 dBA ses seviyesiyle gürültüsüz çalışıyor. Torba masrafı olmaması uzun vadede ekonomik.

  • Fantom torbalı serisi: 1000-2000W aralığında değişen motor gücü seçenekleriyle geniş bir yelpaze sunuyor; sessiz çalışma odaklı modelleri gece geç saatte süpürmek isteyenler için tercih ediliyor.

En İyi Dikey (Stick) Elektrikli Süpürge Markaları: Hafif ve Pratik Kullanım

  • Vestel kablosuz dikey süpürge serisi: Ayarlanabilir emiş teknolojisi ve eco modda 60-65 dakikaya varan çalışma süresiyle günlük kullanımda öne çıkıyor; geniş renk seçeneği de kullanıcı yorumlarında beğeniliyor.

  • Vestel Şimşek: 3 kiloluk hafif yapısı ve dikey saklama kolaylığıyla küçük daireler için pratik bir seçenek; torbalı yapısı hızlı temizlik için tercih ediliyor.

  • Fantom dikey süpürge serisi: Yüksek emiş gücü ve HEPA filtre seçenekleriyle hem halı hem sert zeminde kullanılabiliyor; ergonomik ve hafif tasarımı yorumlarda sıkça vurgulanıyor.

En İyi Robot Süpürge Markaları: Otomatik Temizlik İçin Akıllı Seçenekler

  • Arçelik Imperium Robo 4.0 (RS 9551): Kullanıcı yorumlarında en yüksek memnuniyet alan modellerden; sahipleri özellikle temizlik performansından ve kolay kullanımından memnun olduğunu belirtiyor.

  • Arçelik 9034 Robot Süpürge: 400W motor gücü ve 150 dakikaya varan kablosuz çalışma süresiyle üst segmentte yer alıyor; 65 dBA ses seviyesiyle sessiz, yükseklik algılama ve yasaklı alan tanımlama gibi akıllı özellikleri var. 4.5 kg ağırlığıyla da hafif sınıfta.

  • Vestel robot süpürge serisi: Haritalama destekli modelleriyle rekabetçi bir seçenek sunuyor; otomatik şarj ve programlama özellikleriyle günlük rutine kolayca entegre oluyor.

En İyi Elektrikli Süpürge Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme - 2026

En İyi Elektrikli Süpürge Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme - 2026

Arçelik Elektrikli Süpürgeler: Türkiye’nin En Güçlü Yerli Süpürge Markası

  • Arçelik, geniş model yelpazesi ve marka güvencesiyle yerli süpürge pazarının en köklü ismi. Imperium Robo 4.0 serisi akıllı robot süpürge tarafında markanın en donanımlı ürün ailesi; 9034 modeli ise güçlü motoruna rağmen sessiz çalışmasıyla dikkat çekiyor. Kendi kendini temizleyen ve buharlı süpürgeleri, klasik modellere göre daha yüksek fiyat bandında konumlanıyor.

Vestel Süpürgeler: Uygun Fiyat ve Yaygın Servis Ağıyla Öne Çıkan Yerli Marka

  • Vestel, hem kablolu hem kablosuz modelleriyle geniş bir kitleye hitap ediyor. Şimşek ve Meltem gibi seri adlarıyla bilinen torbalı modelleri HEPA filtreli; kablosuz dikey serisi ise LED gösterge ekranı ve ayarlanabilir emiş moduyla dikkat çekiyor. Türkiye genelindeki yaygın servis ağı satın alma sonrası destek arayanlar için artı puan. Regal, Vestel’in alt markası olarak, ana markayla aynı üretim tesislerinde (Vestel City, Manisa) üretiliyor ve daha ekonomik fiyatlı alternatifler sunuyor. RH1000 K bu markanın öne çıkan modellerinden.

Altus ve Fantom: Türk Tüketicinin Tercih Ettiği Diğer Yerli Süpürge Markaları

  • Altus, Arçelik’in alt markası; 1998’den bu yana ana markaya göre daha alt gelir grubuna hitap eden, dikey ve tüplü süpürge kategorilerinde bütçe dostu fiyat politikasıyla tercih ediliyor. Fantom ise torbalıdan robota, şarjlıdan ıslak-kuru süpürgeye uzanan en geniş kategori çeşitliliğine sahip yerli markalardan biri; 1000-2000W aralığındaki motor seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara hitap ediyor.

Elektrikli Süpürge Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Elektrikli Süpürge Fiyat-Performans Rehberi - 2026

2.000 TL Altında En İyi Elektrikli Süpürge Seçenekleri

Bu bantta genelde temel torbalı modeller ve indirimdeki dikey süpürgeler bulunuyor. Beklentiyi düşük tutmak gerekiyor: yüksek emiş gücü ya da gelişmiş filtre sistemi bu fiyata nadiren rastlanıyor.

  • Altus AL 6534 SD Dikey Elektrikli Süpürge: 1.500 TL bandından başlayan fiyatıyla bu segmentin en erişilebilir modellerinden. Kablolu çalışıyor, teleskopik boru ile boy ayarı yapılabiliyor; günlük temel temizlik için yeterli.

  • Vestel’in giriş seviyesi torbalı modelleri (Şimşek serisi): 3 kiloluk hafif yapısı ve dikey saklanabilir tasarımıyla küçük daireler için pratik; bu bantta indirim dönemlerinde bulunabiliyor. Teknik iddiası sınırlı ama fiyatı en uygun seçeneklerden.

2.000-5.000 TL Arasında En İyi Elektrikli Süpürgeler

Fiyat-performansın en dengeli olduğu aralık. HEPA filtre, ayarlanabilir emiş modu ve makul toz haznesi kapasitesi bu segmentte artık standart hâline geliyor.

  • Vestel kablosuz dikey süpürge serisi: Ayarlanabilir emiş teknolojisi ve eco modda 60-65 dakikaya varan çalışma süresiyle bu bandın dengeli seçeneklerinden. LED gösterge ekranı ve geniş renk seçeneği kullanıcı yorumlarında beğeniliyor.

  • Regal RH1000 K Toz Torbasız Süpürge: 700W gücü ve HEPA filtresiyle bu bantta öne çıkıyor; 76 dBA ses seviyesiyle gürültüsüz çalışıyor. Torba masrafı olmaması uzun vadede ekonomik.

5.000 TL Üzeri Premium Elektrikli Süpürge Modelleri

Robot süpürgeler ve gelişmiş özellikli modeller bu bandın oyuncuları. Akıllı uygulama desteği, haritalama ve otomatik boşaltma gibi özellikler fiyatı yukarı çekiyor.

  • Arçelik Imperium Robo 4.0 (RS 9551): Kullanıcı yorumlarında en yüksek memnuniyet alan robot süpürgelerden; akıllı navigasyon ve haritalama özellikleriyle bu segmentin öncüsü.

  • Arçelik 9034 Robot Süpürge: 400W motor gücü ve 150 dakikaya varan kablosuz çalışma süresiyle üst segmentte yer alıyor; 65 dBA sessiz çalışma, yükseklik algılama ve yasaklı alan tanımlama gibi akıllı özellikleri var. 4.5 kg ağırlığıyla hafif sınıfta.

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SSS: Elektrikli Süpürge Markaları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Elektrikli Süpürge Markaları Hakkında Merak Edilenler

En İyi Yerli Elektrikli Süpürge Markası Hangisi? 2026 Editör Seçimi

  • Genel performans ve model çeşitliliği: Arçelik - hem geleneksel hem akıllı süpürge tarafında en geniş yelpaze.

  • Fiyat-performans dengesi: Vestel - uygun fiyat ve geniş servis ağı bir arada.

  • Bütçe önceliğiyse: Altus ve Regal ilk tercih olabilir.

Elektrikli Süpürge Bakımı Nasıl Yapılır, Ömrü Nasıl Uzatılır?

  • Filtreyi düzenli temizleyin. Tıkalı filtre hem emişi düşürür hem motora fazladan yük bindirir; HEPA filtreli modellerde üreticinin önerdiği aralıkla yıkama ya da değişim yapın.

  • Toz haznesini erken boşaltın. Hazne tam dolana kadar beklemek emişi zayıflatır; yarıya geldiğinde boşaltmak performansı korur.

  • Fırça ve başlığı kontrol edin. Saç ve iplik birikimi motoru zorlar; düzenli temizlik hem emişi hem motor ömrünü korur.

  • Kabloyu ve bataryayı doğru kullanın. Kablolu modellerde kabloyu sert çekmemek, kablosuz modellerde bataryayı tamamen bitmeden şarj etmek cihazın ömrünü uzatır.

Evcil Hayvan Sahipleri İçin En İyi Elektrikli Süpürge Hangisi?

  • Güçlü emiş şart. Tüy, halı liflerine derinlemesine yapıştığı için yüksek Pa değerine sahip bir model tercih edin.

  • HEPA filtre olmazsa olmaz. Tüyle birlikte taşınan alerjenleri filtrelemek için bu özellik kritik.

  • Motorlu turbo başlık avantaj sağlar. Koltuk arası, halı lifi ve mobilya altındaki gizli tüyleri toplamada standart başlıktan daha etkili.

  • Kolay boşaltılabilir hazne pratiklik katar. Sık boşaltma gerektiren bu kullanım tipinde, hazneye erişimin kolay olması günlük kullanımı rahatlatır.

  • Arçelik 9034 Robot Süpürge: 400W motor gücü ve yüksek emişiyle günlük tüy birikimini otomatik topluyor; işteyken veya evde değilken bile temizlik sürekli devam ediyor. Yasaklı alan tanımlama özelliği, hayvanın mama kabı ya da kum kabı gibi alanları süpürge rotasından çıkarmanıza imkân veriyor. 65 dBA sessiz çalışması evcil hayvanı ürkütmeden temizlik yapmayı sağlıyor.

  • Fantom torbasız/turbo başlıklı seri: Yüksek emiş gücü ve motorlu turbo başlık seçenekleriyle koltuk, halı lifi ve mobilya altındaki gizli tüyleri standart başlıktan çok daha etkili topluyor. Torbasız yapısı sayesinde tüy dolduğunda torba değiştirme derdi olmuyor, hazneyi boşaltıp devam edebiliyorsunuz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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