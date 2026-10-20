Benzinde Büyük İndirim Tabelaya Yansıdı! İşte İl İl 20 Ekim Akaryakıt Fiyatları
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Günlerdir beklenen benzin indirimi sonunda pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatına 20 Ekim Salı gece yarısından itibaren 4 lira 30 kuruş indirim yapıldı. İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 80 liranın altına geriledi. Peki, motorin ve LPG'de son durum ne? Motorine zam ya da indirim var mı? Benzinin litre fiyatı ne kadar oldu?
İşte detaylar.
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Benzine İndirim Geldi: Tabela Değişti
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Güncel Akaryakıt Fiyatları: İllere Göre Benzinin Litre Fiyatı Ne Kadar Oldu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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