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Benzinde Büyük İndirim Tabelaya Yansıdı! İşte İl İl 20 Ekim Akaryakıt Fiyatları

Benzinde Büyük İndirim Tabelaya Yansıdı! İşte İl İl 20 Ekim Akaryakıt Fiyatları

Benzin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 10:22
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Günlerdir beklenen benzin indirimi sonunda pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatına 20 Ekim Salı gece yarısından itibaren 4 lira 30 kuruş indirim yapıldı. İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 80 liranın altına geriledi. Peki, motorin ve LPG'de son durum ne? Motorine zam ya da indirim var mı? Benzinin litre fiyatı ne kadar oldu?

İşte detaylar.

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Benzine İndirim Geldi: Tabela Değişti

Benzine İndirim Geldi: Tabela Değişti

Geçen hafta sektör kaynaklarının duyurduğu indirim bugün itibarıyla hayata geçti. Benzinin litre fiyatına 20 Ekim Salı gece yarısından itibaren 4 lira 30 kuruş indirim yapıldı ve yeni fiyatlar istasyonlardaki tabelalara yansıdı.

Son indirimle birlikte İstanbul Avrupa Yakası'nda 83,90 TL olan benzinin litre fiyatı 79,60 TL'ye indi.

Motorin ve LPG Fiyatlarında Değişiklik Yok

İndirim yalnızca benzinde uygulandı. Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litresi 96,70 TL, LPG'nin litresi ise 41,20 TL seviyesinde bulunuyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları: İllere Göre Benzinin Litre Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Güncel Akaryakıt Fiyatları: İllere Göre Benzinin Litre Fiyatı Ne Kadar Oldu?

İndirimin ardından en çok merak edilen konu ise 'Bugün benzin ve motorinin litre fiyatı ne kadar?' İşte 20 Ekim Salı itibarıyla üç büyük ildeki güncel pompa fiyatları:

20 Ekim Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Oldu? (İl İl Fiyatlar)

İstanbul Anadolu yakasında:

  • Benzinin litre fiyatı 79.40 TL

  • Motorinin litre fiyatı 96.50 TL

  • LPG litre fiyatı 40.60 TL

İstanbul Avrupa yakasında:

  • Benzinin litre fiyatı 79.60 TL

  • Motorinin litre fiyatı 96.70 TL

  • LPG litre fiyatı 41.20 TL

Ankara'da Akaryakıt Ne Kadar?

  • Benzinin litre fiyatı 80.60 TL

  • Motorinin litre fiyatı 97.80 TL

  • LPG litre fiyatı 41.29 TL

İzmir'de Akaryakıt Ne Kadar?

  • Benzinin litre fiyatı 80.80 TL

  • Motorinin litre fiyatı 98.00 TL

  • LPG litre fiyatı 41.20 TL

Uyarı: Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketlerinin belirlediği politikalara ve istasyonların bulunduğu ilçelere göre birkaç kuruşluk farklılıklar gösterebilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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