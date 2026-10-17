article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Benzine İndirim Geliyor: Litre Fiyatı 80 Liranın Altına İnebilir

Benzine İndirim Geliyor: Litre Fiyatı 80 Liranın Altına İnebilir

Benzin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 10:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim beklentisi gündemde. Basına yansıyan bilgilere göre benzinin litre fiyatında 20 Ekim Salı günü itibarıyla 4 liranın üzerinde indirim bekleniyor. Daha önce 5 TL 65 kuruş indirim yapılacağı yönündeki iddialar gündeme gelmiş ancak bu indirimin gerçekleşmeyeceği açıklanmıştı. Bu kez indirim pompaya yansırsa İstanbul'da benzinin litresi 80 liranın altına inecek. Peki, mazota indirim ya da zam var mı? 

İşte detaylar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Benzine İndirim Geliyor: Tarih Belli Oldu

Benzine İndirim Geliyor: Tarih Belli Oldu

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 20 Ekim Salı gününden itibaren 4 lira 30 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirim beklentisi, Brent petrolün varil fiyatının 104 dolara gerilemesinin ardından gündeme geldi.

Son günlerde benzine 5 TL 65 kuruş indirim yapılacağı yönünde haberler gündeme gelmiş, ancak söz konusu indirim pompaya yansımamıştı. Son açıklamayla birlikte indirim beklentisi güncellenirken, yeni tutarın 20 Ekim Salı gününden itibaren uygulanması öngörülüyor.

Gazeteci Olcay Aydilek Duyurdu!

Gazeteci Olcay Aydilek Duyurdu!
twitter.com

Gazeteci Olcay Aydilek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda indirim tutarının netleştiğini belirterek benzine salı günü litre başına 4 lira 30 kuruş indirim yapılacağını duyurdu.

Güncel Akaryakıt Fiyatları: İstanbul'da Akaryakıt Ne Kadar?

Güncel Akaryakıt Fiyatları: İstanbul'da Akaryakıt Ne Kadar?

İndirim öncesi en çok merak edilen konu ise 'Bugün benzin ve motorinin litre fiyatı ne kadar?' İşte 17 Ekim Cumartesi itibarıyla üç büyük ildeki güncel pompa fiyatları:

17 Ekim Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Oldu? (İl İl Fiyatlar)

İstanbul Anadolu yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 83.70 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 96.50 TL

  • LPG litre fiyatı 40.60 TL 

İstanbul Avrupa yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 83.90 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 96.70 TL

  • LPG litre fiyatı 41.20 TL

Ankara'da Akaryakıt Ne Kadar?

  • Benzinin litre fiyatı 84.90 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 97.80 TL

  • LPG litre fiyatı 41.29 TL

İzmir'de Akaryakıt Ne Kadar?

  • Benzinin litre fiyatı 85.10 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 98.00 TL

  • LPG litre fiyatı 41.20 TL

Uyarı: Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketlerinin belirlediği politikalara ve istasyonların bulunduğu ilçelere göre birkaç kuruşluk farklılıklar gösterebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın