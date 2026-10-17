Benzine İndirim Geliyor: Litre Fiyatı 80 Liranın Altına İnebilir
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Akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim beklentisi gündemde. Basına yansıyan bilgilere göre benzinin litre fiyatında 20 Ekim Salı günü itibarıyla 4 liranın üzerinde indirim bekleniyor. Daha önce 5 TL 65 kuruş indirim yapılacağı yönündeki iddialar gündeme gelmiş ancak bu indirimin gerçekleşmeyeceği açıklanmıştı. Bu kez indirim pompaya yansırsa İstanbul'da benzinin litresi 80 liranın altına inecek. Peki, mazota indirim ya da zam var mı?
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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