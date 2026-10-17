Benzine İndirim Geliyor: Litre Fiyatı 80 Liranın Altına İnebilir

İndirim öncesi en çok merak edilen konu ise 'Bugün benzin ve motorinin litre fiyatı ne kadar?' İşte 17 Ekim Cumartesi itibarıyla üç büyük ildeki güncel pompa fiyatları:

17 Ekim Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Oldu? (İl İl Fiyatlar)

İstanbul Anadolu yakasında:

Benzinin litre fiyatı 83.70 TL

Motorinin litre fiyatı 96.50 TL

LPG litre fiyatı 40.60 TL

İstanbul Avrupa yakasında:

Benzinin litre fiyatı 83.90 TL

Motorinin litre fiyatı 96.70 TL

LPG litre fiyatı 41.20 TL

Ankara'da Akaryakıt Ne Kadar?

Benzinin litre fiyatı 84.90 TL

Motorinin litre fiyatı 97.80 TL

LPG litre fiyatı 41.29 TL

İzmir'de Akaryakıt Ne Kadar?

Benzinin litre fiyatı 85.10 TL

Motorinin litre fiyatı 98.00 TL

LPG litre fiyatı 41.20 TL

Uyarı: Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketlerinin belirlediği politikalara ve istasyonların bulunduğu ilçelere göre birkaç kuruşluk farklılıklar gösterebilir.