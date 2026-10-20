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20-25 Ekim'de Ankara, İzmir ve Bursa'da Hangi Tiyatro Oyunları Var?

20-25 Ekim'de Ankara, İzmir ve Bursa'da Hangi Tiyatro Oyunları Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 10:11
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Ankara, İzmir ve Bursa'da 20-25 Ekim haftasında polisiyeden komediye, tek kişilik oyunlardan stand-up gösterilerine kadar farklı türlerde yapımlar sahnelenecek. Programda Alevli Günler, Doğu Ekspresinde Cinayet, Seyfi Bey, İki Kişilik Oyun ve Meçhul Paşa gibi seyircinin yüksek puan verdiği yapımlar bulunuyor. İşte üç şehirde haftanın öne çıkan tiyatro oyunları ve gösterileri...

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20-25 Ekim haftasında Ankara'da sahnelenecek tiyatro oyunları

20-25 Ekim haftasında Ankara'da sahnelenecek tiyatro oyunları

Alevli Günler

Çocukluğundan beri ayrılmayan üç arkadaştan biri kanser olunca, inancı gereği öldükten sonra yakılmak istiyor. Mahallenin kasabı, bir muhasebeci ve bir profesörden oluşan üçlü, bu isteğin peşinde koşarken farklı olana yaşam hakkı tanımayan düzenle karşı karşıya geliyor.

  • Tarih: 20 Ekim, 20.00

  • Mekan: MEB Şura Salonu

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Güven Kıraç, Erkan Can, Bahtiyar Engin, Levent Ülgen

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Doğu Ekspresinde Cinayet

Agatha Christie'nin 1933'te İstanbul'da kaleme aldığı roman sahneye taşınıyor. İstanbul'dan yola çıkan trende ilk gece işlenen cinayeti çözmek, Savaş Özdural'ın canlandırdığı ünlü dedektif Hercule Poirot'ya düşüyor.

  • Tarih ve mekan: 21 Ekim, 20.00 – MEB Şura Salonu

  • Tarih ve mekan: 22 Ekim, 20.00 – Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezi

  • Tür: Polisiye

  • Oyuncular: Orçun Kaptan, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Oya İnci, Gizem Tataroğlu

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Sesler – Salih Bademci

Sahnede genç bir adam, özel ilgi alanı olan seslerden söz ediyor. Çocukluğundan bu yana seslerin üzerindeki etkisini anlatan karakter, masasındaki cihazlar, kayıtlar ve fotoğraflar eşliğinde seyirciyi kendi hafızasında bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Tarih: 23 Ekim, 20.30

  • Mekan: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Sanat Merkezi Genco Erkal Salonu

  • Tür: Anlatı

  • Oyuncu: Salih Bademci

  • Yaş sınırı: 8+

Çok Güzel Hareketler 2

Yaklaşık iki yıl boyunca sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimi alan 20 kişilik ekip, atölyede hazırlanan yeni skeçlerle sahneye çıkıyor. Gündelik hayattan farklı konuları mizahi bir dille işleyen gösteri, aynı gün iki seansla sahneleniyor.

  • Tarih: 24 Ekim, 16.00 ve 20.00

  • Mekan: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi Genco Erkal Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 8+

Uykusuz Bir Rüya, Salim

Adana'da ailesiyle yaşayan Salim, İstanbul'daki amcasının yanına gönderiliyor. Amcasının kebapçı dükkanında tanık oldukları onu geri dönüşü olmayan bir yola sürüklüyor ve Salim, çocukluğundan beri tanıdığı çaresizlikle yeniden yüzleşiyor.

  • Tarih: 24 Ekim, 20.00

  • Mekan: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Mavi Salon

  • Tür: Dram

  • Oyuncu: Berkay Ateş

  • Süre: 80 dakika

Nevzat Can Ünsal Tek Kişilik Stand Up

Parodi içerikleriyle tanınan Nevzat Can Ünsal, yeni gösterisi Devam ile hepimizin tanık olduğu absürtlükleri kendine özgü tarzıyla sahneye taşıyor. Gösteride seyirciyle etkileşim bulunmuyor.

  • Tarih: 24 Ekim, 19.00

  • Mekan: Route Ankara

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncu: Nevzat Can Ünsal

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

Shirley Valentine

Willy Russell'ın oyunundan uyarlanan tek kişilik komedi, günlük hayatın sıkıcılığı içinde hayallerini unutmuş bir kadının kendini yeniden keşfetmesini anlatıyor. Shirley karakterine Sumru Yavrucuk hayat veriyor.

  • Tarih ve mekan: 24 Ekim, 20.00 – MEB Şura Salonu

  • Tarih ve mekan: 25 Ekim, 20.00 – Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncu: Sumru Yavrucuk

  • Süre: 105 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Mutlu Aile Tablosu

Ellili yaşlarının ortasındaki Elaine ve Ken Haber, yetişkin çocuklarının da etkisiyle birbirlerine hiç uygun olmadıklarına ve hayatı kaçırdıklarına inanıyor. Monoton sandıkları hayatlarını değiştirmeye kalkışan çiftin düzeni kısa sürede kabusa dönüşüyor.

  • Tarih: 25 Ekim, 20.00

  • Mekan: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Emre Kınay, Derin Bülbül, Pınar Altuğ Atacan, Yarkın Ünsal, Taner Ergör

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

20-25 Ekim haftasında İzmir'de sahnelenecek tiyatro oyunları

20-25 Ekim haftasında İzmir'de sahnelenecek tiyatro oyunları

Seyfi Bey

2007 yılında bir kış gecesi, Seyfi Dursunoğlu sahneye çıkmadan önce kulisinde Huysuz Virjin'e dönüşürken gelen bir telefon, o gecenin seyrini değiştiriyor. Oyun, Türkiye eğlence dünyasının ikon isimlerinden birinin portresini çiziyor.

  • Tarih: 22 Ekim, 21.00

  • Mekan: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

  • Tür: Dram

  • Oyuncu: Armağan Çağlayan

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Ölü'n Bizi Ayırana Dek

Boşanmaya karar veren Cansu ve Serdar, kendilerine düzenlenen kutlamanın ertesi sabahı aynı yatakta uyanıyor ve salondaki kanepede bir ceset buluyor. Gecenin ayrıntılarını hatırlamayan çift, kimin katil olduğunu ararken evliliklerini de yeniden değerlendiriyor.

  • Tarih: 24 Ekim, 21.00

  • Mekan: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Ebru Cündübeyoğlu, Hakan Yılmaz

  • Süre: 160 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

KALT'ın Sunumu

Ozan Akyol ve Erman Çağlar, 10 yıllık KALT tecrübesiyle hazırladıkları Hayatı Kazan adlı sunumla sahneye çıkıyor. Gösteride irili ufaklı birçok mesele sunum formatında mizahi bir dille ele alınıyor.

  • Tarih: 25 Ekim, 21.00

  • Mekan: SoldOut Performance Hall

  • Tür: Komedi, stand-up

  • Oyuncular: Ozan Akyol, Erman Çağlar

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

20-25 Ekim haftasında Bursa'da sahnelenecek tiyatro oyunları

20-25 Ekim haftasında Bursa'da sahnelenecek tiyatro oyunları

Meçhul Paşa

Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve karikatürist Mustafa Mim Uykusuz'un 1946'da çıkardığı mizah gazetesi Marko Paşa'nın hikayesi, şenlikli bir ortaoyunu olarak sahneye taşınıyor. Oyun, açılan davalara ve sık sık değişen adreslere rağmen çıkmaya devam eden gazetenin mücadelesini anlatıyor.

  • Tarih: 20 Ekim, 20.00

  • Mekan: BAOB Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Fatih Koyunoğlu, Erdem Akakçe, Bülent Çolak

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Sefa Doğanay – Tek mi Sandınız?

Yıllardır biriktirdiği hikayeleri seyirciyle paylaşan Sefa Doğanay, yeni gösterisiyle Türkiye turnesinde Bursa'ya geliyor. Ünlü komedyen, gözlemlerini ve tiplemelerini kendine özgü tarzıyla sahneye taşıyor.

  • Tarih: 21 Ekim, 20.30

  • Mekan: BAOB Sahne

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncu: Sefa Doğanay

  • Yaş sınırı: 10+

İki Kişilik Oyun

İlk kez aynı sahnede buluşan Mert Fırat ve Binnur Kaya, evlilik, sadakat ve boşanma üzerine hicivle dolu bir hikaye anlatıyor. Tek perdelik komedi, toplumsal cinsiyet rollerini ve çifte standartları seyirciyle kurduğu doğrudan iletişim üzerinden sorguluyor.

  • Tarih: 22 Ekim, 20.30

  • Mekan: Merinos AKKM Osmangazi Salonu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Binnur Kaya, Mert Fırat

  • Yaş sınırı: 13+

Okan Çabalar Stand Up

Skeç programları, diziler ve filmlerdeki tiplemeleriyle tanınan Okan Çabalar, stand-up gösterisiyle seyirciyle buluşuyor.

  • Tarih: 22 Ekim, 20.30

  • Mekan: BAOB Sahne

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncu: Okan Çabalar

  • Yaş sınırı: 16+

Hadi Öldürsene Canikom

Aziz Nesin'in oyunu, eski bir apartmanın rutubetli bodrum katında yaşayan iki yaşlı komşu kadının hikayesini anlatıyor. Yalnızlığa karşı birbirine yoldaş olan Diha ve Siyen'in tekdüze hayatı, radyoda duydukları bir anonsla değişiyor.

  • Tarih: 23 Ekim, 20.30

  • Mekan: BAOB Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Bülent Alkış

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Pınar Fidan Stand Up

Pınar Fidan; ailevi meselelerden siyasete, popüler kültürden gündelik hayatın tuhaflıklarına uzanan konuları kendine özgü anlatımıyla ele alıyor.

  • Tarih: 25 Ekim, 20.30

  • Mekan: Podyum Sanat Mahal

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncu: Pınar Fidan

  • Süre: 105 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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