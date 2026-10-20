20-25 Ekim'de Ankara, İzmir ve Bursa'da Hangi Tiyatro Oyunları Var?

Alevli Günler
Çocukluğundan beri ayrılmayan üç arkadaştan biri kanser olunca, inancı gereği öldükten sonra yakılmak istiyor. Mahallenin kasabı, bir muhasebeci ve bir profesörden oluşan üçlü, bu isteğin peşinde koşarken farklı olana yaşam hakkı tanımayan düzenle karşı karşıya geliyor.
Doğu Ekspresinde Cinayet
Agatha Christie'nin 1933'te İstanbul'da kaleme aldığı roman sahneye taşınıyor. İstanbul'dan yola çıkan trende ilk gece işlenen cinayeti çözmek, Savaş Özdural'ın canlandırdığı ünlü dedektif Hercule Poirot'ya düşüyor.
Tarih ve mekan: 21 Ekim, 20.00 – MEB Şura Salonu
Tarih ve mekan: 22 Ekim, 20.00 – Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezi
Tür: Polisiye
Oyuncular: Orçun Kaptan, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Oya İnci, Gizem Tataroğlu
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 13+
Sesler – Salih Bademci
Sahnede genç bir adam, özel ilgi alanı olan seslerden söz ediyor. Çocukluğundan bu yana seslerin üzerindeki etkisini anlatan karakter, masasındaki cihazlar, kayıtlar ve fotoğraflar eşliğinde seyirciyi kendi hafızasında bir yolculuğa çıkarıyor.
Çok Güzel Hareketler 2
Yaklaşık iki yıl boyunca sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimi alan 20 kişilik ekip, atölyede hazırlanan yeni skeçlerle sahneye çıkıyor. Gündelik hayattan farklı konuları mizahi bir dille işleyen gösteri, aynı gün iki seansla sahneleniyor.
Uykusuz Bir Rüya, Salim
Adana'da ailesiyle yaşayan Salim, İstanbul'daki amcasının yanına gönderiliyor. Amcasının kebapçı dükkanında tanık oldukları onu geri dönüşü olmayan bir yola sürüklüyor ve Salim, çocukluğundan beri tanıdığı çaresizlikle yeniden yüzleşiyor.
Nevzat Can Ünsal Tek Kişilik Stand Up
Parodi içerikleriyle tanınan Nevzat Can Ünsal, yeni gösterisi Devam ile hepimizin tanık olduğu absürtlükleri kendine özgü tarzıyla sahneye taşıyor. Gösteride seyirciyle etkileşim bulunmuyor.
Tarih: 24 Ekim, 19.00
Mekan: Route Ankara
Tür: Stand-up
Oyuncu: Nevzat Can Ünsal
Süre: 75 dakika
Yaş sınırı: 18+
Shirley Valentine
Willy Russell'ın oyunundan uyarlanan tek kişilik komedi, günlük hayatın sıkıcılığı içinde hayallerini unutmuş bir kadının kendini yeniden keşfetmesini anlatıyor. Shirley karakterine Sumru Yavrucuk hayat veriyor.
Tarih ve mekan: 24 Ekim, 20.00 – MEB Şura Salonu
Tarih ve mekan: 25 Ekim, 20.00 – Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi
Tür: Komedi
Oyuncu: Sumru Yavrucuk
Süre: 105 dakika
Yaş sınırı: 12+
Mutlu Aile Tablosu
Ellili yaşlarının ortasındaki Elaine ve Ken Haber, yetişkin çocuklarının da etkisiyle birbirlerine hiç uygun olmadıklarına ve hayatı kaçırdıklarına inanıyor. Monoton sandıkları hayatlarını değiştirmeye kalkışan çiftin düzeni kısa sürede kabusa dönüşüyor.
Tarih: 25 Ekim, 20.00
Mekan: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Tür: Komedi
Oyuncular: Emre Kınay, Derin Bülbül, Pınar Altuğ Atacan, Yarkın Ünsal, Taner Ergör
Süre: 85 dakika
Yaş sınırı: 12+
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