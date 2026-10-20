20-25 Ekim'de Ankara, İzmir ve Bursa'da Hangi Tiyatro Oyunları Var?

Alevli Günler

Çocukluğundan beri ayrılmayan üç arkadaştan biri kanser olunca, inancı gereği öldükten sonra yakılmak istiyor. Mahallenin kasabı, bir muhasebeci ve bir profesörden oluşan üçlü, bu isteğin peşinde koşarken farklı olana yaşam hakkı tanımayan düzenle karşı karşıya geliyor.

Tarih: 20 Ekim, 20.00

Mekan: MEB Şura Salonu

Tür: Dram

Oyuncular: Güven Kıraç, Erkan Can, Bahtiyar Engin, Levent Ülgen

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 12+

Doğu Ekspresinde Cinayet

Agatha Christie'nin 1933'te İstanbul'da kaleme aldığı roman sahneye taşınıyor. İstanbul'dan yola çıkan trende ilk gece işlenen cinayeti çözmek, Savaş Özdural'ın canlandırdığı ünlü dedektif Hercule Poirot'ya düşüyor.

Tarih ve mekan: 21 Ekim, 20.00 – MEB Şura Salonu

Tarih ve mekan: 22 Ekim, 20.00 – Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezi

Tür: Polisiye

Oyuncular: Orçun Kaptan, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Oya İnci, Gizem Tataroğlu

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 13+

Sesler – Salih Bademci

Sahnede genç bir adam, özel ilgi alanı olan seslerden söz ediyor. Çocukluğundan bu yana seslerin üzerindeki etkisini anlatan karakter, masasındaki cihazlar, kayıtlar ve fotoğraflar eşliğinde seyirciyi kendi hafızasında bir yolculuğa çıkarıyor.

Tarih: 23 Ekim, 20.30

Mekan: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Sanat Merkezi Genco Erkal Salonu

Tür: Anlatı

Oyuncu: Salih Bademci

Yaş sınırı: 8+

Çok Güzel Hareketler 2

Yaklaşık iki yıl boyunca sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimi alan 20 kişilik ekip, atölyede hazırlanan yeni skeçlerle sahneye çıkıyor. Gündelik hayattan farklı konuları mizahi bir dille işleyen gösteri, aynı gün iki seansla sahneleniyor.

Tarih: 24 Ekim, 16.00 ve 20.00

Mekan: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi Genco Erkal Sahnesi

Tür: Komedi

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 8+

Uykusuz Bir Rüya, Salim

Adana'da ailesiyle yaşayan Salim, İstanbul'daki amcasının yanına gönderiliyor. Amcasının kebapçı dükkanında tanık oldukları onu geri dönüşü olmayan bir yola sürüklüyor ve Salim, çocukluğundan beri tanıdığı çaresizlikle yeniden yüzleşiyor.

Tarih: 24 Ekim, 20.00

Mekan: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Mavi Salon

Tür: Dram

Oyuncu: Berkay Ateş

Süre: 80 dakika

Nevzat Can Ünsal Tek Kişilik Stand Up

Parodi içerikleriyle tanınan Nevzat Can Ünsal, yeni gösterisi Devam ile hepimizin tanık olduğu absürtlükleri kendine özgü tarzıyla sahneye taşıyor. Gösteride seyirciyle etkileşim bulunmuyor.

Tarih: 24 Ekim, 19.00

Mekan: Route Ankara

Tür: Stand-up

Oyuncu: Nevzat Can Ünsal

Süre: 75 dakika

Yaş sınırı: 18+

Shirley Valentine

Willy Russell'ın oyunundan uyarlanan tek kişilik komedi, günlük hayatın sıkıcılığı içinde hayallerini unutmuş bir kadının kendini yeniden keşfetmesini anlatıyor. Shirley karakterine Sumru Yavrucuk hayat veriyor.

Tarih ve mekan: 24 Ekim, 20.00 – MEB Şura Salonu

Tarih ve mekan: 25 Ekim, 20.00 – Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi

Tür: Komedi

Oyuncu: Sumru Yavrucuk

Süre: 105 dakika

Yaş sınırı: 12+

Mutlu Aile Tablosu

Ellili yaşlarının ortasındaki Elaine ve Ken Haber, yetişkin çocuklarının da etkisiyle birbirlerine hiç uygun olmadıklarına ve hayatı kaçırdıklarına inanıyor. Monoton sandıkları hayatlarını değiştirmeye kalkışan çiftin düzeni kısa sürede kabusa dönüşüyor.