19-25 Ekim İstanbul Tiyatro Rehberi: Bu Hafta İzleyebileceğiniz 10 Oyun

Profesyonel

Dušan Kovačević’in kaleme aldığı kara komedi, Yugoslavya’daki toplumsal ve siyasi değişimi bir edebiyatçı ile gizli polis arasındaki hesaplaşma üzerinden anlatıyor. Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler’in başrolleri paylaştığı yapımı Işıl Kasapoğlu yönetiyor.

Tarih: 19 Ekim 2026 Pazartesi, 20.30

Mekân: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Tür: Kara komedi

Oyuncular: Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli, Barış Özkan

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 8+

Baba

Gerçek ile hayalin, geçmiş ile bugünün birbirine karıştığı oyun, hafızasını giderek kaybeden bir baba ile kızının ilişkisine odaklanıyor. Haluk Bilginer’in başrolünde olduğu yapım, hatırlamanın ve unutmanın arasında insan olmanın anlamını sorguluyor.

Tarih: 19-20 Ekim 2026, 20.30

Mekân: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

Tür: Dram

Oyuncular: Haluk Bilginer, Özlem Zeynep Dinsel, Faruk Barman, Ezgi Coşkun, Kader Karadeniz, Ufuk Tevge

Yaş sınırı: 12+

Özgür Turhan - Yepyenisi

Özgür Turhan, “Aynısı” ve “Yenisi” gösterilerinin ardından hazırladığı yeni stand-up gösterisiyle seyirci karşısına çıkıyor. Gündelik hayattan gözlemlerini kendine özgü anlatımıyla sahneye taşıyan komedyene bir açılış sanatçısı da eşlik ediyor.

Tarih ve mekân: 20 Ekim 2026 Salı, 20.30 – Torium Sahne

Tarih ve mekân: 23 Ekim 2026 Cuma, 20.30 – Trump Sahne

Tür: Stand-up

Oyuncu: Özgür Turhan

Süre: 90 dakika

Cimri

Molière’in ünlü komedisi, paraya duyduğu bağlılık nedeniyle çevresindeki herkesin hayatını zorlaştıran Harpagon’un hikâyesini anlatıyor. Tansu Biçer’in yönettiği yapımda Harpagon karakterini Serkan Keskin canlandırıyor.

Tarih: 21 Ekim 2026 Çarşamba, 20.30

Mekân: Fişekhane Ana Sahne

Tür: Komedi

Oyuncular: Serkan Keskin, Canan Ergüder, Ahmet Kaynak, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Tuğçe Semiz

Süre: 150 dakika

Yaş sınırı: 16+

Macbeth

Shakespeare’in en bilinen trajedilerinden Macbeth, iktidar hırsının insanı nasıl korku, şüphe ve şiddet sarmalına sürüklediğini anlatıyor. Kemal Aydoğan’ın yönettiği yapımın başrollerinde Barış Atay ve Ezgi Çelik bulunuyor.

Tarih: 21 Ekim 2026 Çarşamba, 20.30

Mekân: Moda Sahnesi

Tür: Trajedi

Oyuncular: Barış Atay, Ezgi Çelik, Aybanu Aykut, Melek Ceylan, Deniz Elmas, Gözde Kısa

Süre: 100 dakika

Yaş sınırı: 16+

Kanlı Kabare Tiyatro Oyunu

Kurtuluş’taki bir meyhanede yolları kesişen üç kadının hikâyesini anlatan yapım; ilişkiler, para, aldatma ve hayatta kalma mücadelesini müzik eşliğinde sahneye taşıyor. Okan Bayülgen’in yazıp yönettiği oyunda Derya Alabora ve Sema Moritz gibi isimler rol alıyor.

Tarih: 21 Ekim 2026 Çarşamba, 21.00

Mekân: Dada Salon Kabarett

Tür: Müzikli anlatı, kabare

Oyuncular: Derya Alabora, Sema Moritz, Nurhan Özenen, Nazlı Kurbal, Okan Bayülgen, Ferdi Taşkın

Süre: 100 dakika

Yaş sınırı: 16+

Toz

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı tek kişilik oyun, Handan’ın çocukluğundan yetişkinliğine uzanan hikâyesini hafızasında kalan sesler ve görüntüler üzerinden anlatıyor. Hira Tekindor’un yönettiği yapımda Zerrin Tekindor sahneye tek başına çıkıyor.

Tarih: 23 Ekim 2026 Cuma, 19.00 ve 21.00

Mekân: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

Tür: Trajedi, dram

Oyuncu: Zerrin Tekindor

Süre: 65 dakika

Yaş sınırı: 13+

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

Latife Tekin’in romanından uyarlanan yapım, köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin değişen yaşamını küçük kızları Dirmit’in gözünden anlatıyor. Nezaket Erden’in tek başına sahnelediği oyun, Dirmit’in merakını ve geleneklerin koyduğu engellere karşı direncini merkezine alıyor.

Tarih: 24 Ekim 2026 Cumartesi, 16.00 ve 20.30

Mekân: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Trajedi, dram

Oyuncu: Nezaket Erden

Süre: 85 dakika

Yaş sınırı: 12+

Ballı Süt

İki kız kardeşin geçmişten bugüne uzanan ilişkisini anlatan oyun, eski bir koltuk, çocukluk evi ve deniz kenarındaki bir bank etrafında gelişen yüzleşmeye odaklanıyor. Anıl Can Beydilli’nin yazıp yönettiği yapımda Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya rol alıyor.

Tarih: 24 Ekim 2026 Cumartesi, 20.30

Mekân: Fişekhane Ana Sahne

Tür: Komedi, dram

Oyuncular: Tülin Özen, Nilperi Şahinkaya

Süre: 75 dakika

Yaş sınırı: 16+

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanından uyarlanan yapım, Hayri İrdal’ın geleneksel değerlerle modern dünyanın beklentileri arasında kalmasını konu alıyor. Serkan Keskin’in farklı karakterlere büründüğü tek kişilik oyun, sinema ve tiyatro anlatımını bir araya getiriyor.