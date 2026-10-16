19-25 Ekim İstanbul Tiyatro Rehberi: Bu Hafta İzleyebileceğiniz 10 Oyun

Profesyonel
Dušan Kovačević’in kaleme aldığı kara komedi, Yugoslavya’daki toplumsal ve siyasi değişimi bir edebiyatçı ile gizli polis arasındaki hesaplaşma üzerinden anlatıyor. Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler’in başrolleri paylaştığı yapımı Işıl Kasapoğlu yönetiyor.
Tarih: 19 Ekim 2026 Pazartesi, 20.30
Mekân: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
Tür: Kara komedi
Oyuncular: Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli, Barış Özkan
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 8+
Baba
Gerçek ile hayalin, geçmiş ile bugünün birbirine karıştığı oyun, hafızasını giderek kaybeden bir baba ile kızının ilişkisine odaklanıyor. Haluk Bilginer’in başrolünde olduğu yapım, hatırlamanın ve unutmanın arasında insan olmanın anlamını sorguluyor.
Tarih: 19-20 Ekim 2026, 20.30
Mekân: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon
Tür: Dram
Oyuncular: Haluk Bilginer, Özlem Zeynep Dinsel, Faruk Barman, Ezgi Coşkun, Kader Karadeniz, Ufuk Tevge
Yaş sınırı: 12+
Özgür Turhan - Yepyenisi
Özgür Turhan, “Aynısı” ve “Yenisi” gösterilerinin ardından hazırladığı yeni stand-up gösterisiyle seyirci karşısına çıkıyor. Gündelik hayattan gözlemlerini kendine özgü anlatımıyla sahneye taşıyan komedyene bir açılış sanatçısı da eşlik ediyor.
Tarih ve mekân: 20 Ekim 2026 Salı, 20.30 – Torium Sahne
Tarih ve mekân: 23 Ekim 2026 Cuma, 20.30 – Trump Sahne
Tür: Stand-up
Oyuncu: Özgür Turhan
Süre: 90 dakika
Cimri
Molière’in ünlü komedisi, paraya duyduğu bağlılık nedeniyle çevresindeki herkesin hayatını zorlaştıran Harpagon’un hikâyesini anlatıyor. Tansu Biçer’in yönettiği yapımda Harpagon karakterini Serkan Keskin canlandırıyor.
Tarih: 21 Ekim 2026 Çarşamba, 20.30
Mekân: Fişekhane Ana Sahne
Tür: Komedi
Oyuncular: Serkan Keskin, Canan Ergüder, Ahmet Kaynak, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Tuğçe Semiz
Süre: 150 dakika
Yaş sınırı: 16+
Macbeth
Shakespeare’in en bilinen trajedilerinden Macbeth, iktidar hırsının insanı nasıl korku, şüphe ve şiddet sarmalına sürüklediğini anlatıyor. Kemal Aydoğan’ın yönettiği yapımın başrollerinde Barış Atay ve Ezgi Çelik bulunuyor.
Tarih: 21 Ekim 2026 Çarşamba, 20.30
Mekân: Moda Sahnesi
Tür: Trajedi
Oyuncular: Barış Atay, Ezgi Çelik, Aybanu Aykut, Melek Ceylan, Deniz Elmas, Gözde Kısa
Süre: 100 dakika
Yaş sınırı: 16+
Kanlı Kabare Tiyatro Oyunu
Kurtuluş’taki bir meyhanede yolları kesişen üç kadının hikâyesini anlatan yapım; ilişkiler, para, aldatma ve hayatta kalma mücadelesini müzik eşliğinde sahneye taşıyor. Okan Bayülgen’in yazıp yönettiği oyunda Derya Alabora ve Sema Moritz gibi isimler rol alıyor.
Tarih: 21 Ekim 2026 Çarşamba, 21.00
Mekân: Dada Salon Kabarett
Tür: Müzikli anlatı, kabare
Oyuncular: Derya Alabora, Sema Moritz, Nurhan Özenen, Nazlı Kurbal, Okan Bayülgen, Ferdi Taşkın
Süre: 100 dakika
Yaş sınırı: 16+
Toz
Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı tek kişilik oyun, Handan’ın çocukluğundan yetişkinliğine uzanan hikâyesini hafızasında kalan sesler ve görüntüler üzerinden anlatıyor. Hira Tekindor’un yönettiği yapımda Zerrin Tekindor sahneye tek başına çıkıyor.
Sevgili Arsız Ölüm Dirmit
Latife Tekin’in romanından uyarlanan yapım, köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin değişen yaşamını küçük kızları Dirmit’in gözünden anlatıyor. Nezaket Erden’in tek başına sahnelediği oyun, Dirmit’in merakını ve geleneklerin koyduğu engellere karşı direncini merkezine alıyor.
Ballı Süt
İki kız kardeşin geçmişten bugüne uzanan ilişkisini anlatan oyun, eski bir koltuk, çocukluk evi ve deniz kenarındaki bir bank etrafında gelişen yüzleşmeye odaklanıyor. Anıl Can Beydilli’nin yazıp yönettiği yapımda Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya rol alıyor.
Tarih: 24 Ekim 2026 Cumartesi, 20.30
Mekân: Fişekhane Ana Sahne
Tür: Komedi, dram
Oyuncular: Tülin Özen, Nilperi Şahinkaya
Süre: 75 dakika
Yaş sınırı: 16+
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanından uyarlanan yapım, Hayri İrdal’ın geleneksel değerlerle modern dünyanın beklentileri arasında kalmasını konu alıyor. Serkan Keskin’in farklı karakterlere büründüğü tek kişilik oyun, sinema ve tiyatro anlatımını bir araya getiriyor.
Tarih: 24 Ekim 2026 Cumartesi, 21.00
Mekân: İstanbul Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryum Salonu
Tür: Dram, tek kişilik oyun
Oyuncu: Serkan Keskin
Süre: 115 dakika
Yaş sınırı: 13+
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