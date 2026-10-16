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19 – 25 Ekim İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Konsept Partileri

19 – 25 Ekim İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Konsept Partileri

Konser
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 17:21
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Ekim ayının son günlerine yaklaşırken, İstanbul'un eşsiz sahnelerinde müzik ve sanat tüm hızıyla devam ediyor! Açık havanın tatlı serinliğinde veya kulüplerin sıcak atmosferinde, her zevke hitap eden performanslar müzikseverleri bekliyor. Sahnelerde bu hafta Kenan Doğulu, Mabel Matiz, Sıla, Duman, Ebru Yaşar, Murat Boz ve Gripin gibi yıldız isimler yer alarak İstanbul'u adeta bir festival alanına çeviriyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da kimin konseri var? En güzel parti nerede? Bu hafta nerede müzik dinlenir? İşte 19 – 25 Ekim İstanbul etkinlik rehberi!

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ya da rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ve etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Mabel Matiz: 20 ve 21 Ekim saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde hisli şarkılarıyla dinleyicileri mest ediyor.

  • Seyyah Konseri: 21 Ekim Çarşamba saat 21.00'de Blind Istanbul mekanında müzikseverlere keyifli dakikalar yaşatıyor.

  • Kenan Doğulu: 22 ve 23 Ekim saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde enerjik hitleriyle açık havayı titretiyor.

  • Bergüzar Korel “Hatırladıkça”: 22 Ekim Perşembe saat 21.00'de Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi'nde nostaljik yorumuyla dinleyenlerin ruhuna dokunuyor.

  • Bora Öztoprak Konseri: 23 Ekim Cuma saat 20.00'de Kalamış Paysage Restaurant mekanında sevilen pop hitleriyle müzik ziyafeti çekiyor.

  • Muazzez Ersoy: 23 Ekim Cuma saat 20.00'de Çapa Pera sahnesinde nostaljiyi zirveye taşıyor.

  • Ebru Yaşar & Senfoni: 23 Ekim Cuma saat 21.00'de Volkswagen Arena sahnesinde görkemli senfoni orkestrası eşliğinde unutulmaz bir akşam sunuyor.

  • Merve Özbey: 23 Ekim Cuma saat 21.00'de Jolly Joker Vadistanbul mekanında güçlü sesiyle dillerden düşmeyen şarkılarını söylüyor.

  • Koray Avcı Konseri: 23 Ekim Cuma saat 21.00'de Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde romantik esintilerle hafta sonunu başlatıyor.

  • İrem Derici Konseri: 23 Ekim Cuma saat 21.00'de Nossa Costa sahnesinde bitmeyen enerjisi ve iddialı performansıyla sahnede devleşiyor.

  • Çelik Konseri: 23 Ekim Cuma saat 21.00'de Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde efsane ismin dillere pelesenk olan performansıyla gecenin ritmini artırıyor.

  • Hakan Altun Konseri: 24 Ekim Cumartesi saat 20.00'de Nossa Costa sahnesinde arabesk ve pop esintileriyle dinleyenlere duygu seli yaşatıyor.

  • Murat Boz Konseri: 24 Ekim Cumartesi saat 20.00'de Günay Restaurant İstanbul sahnesinde hareketli parçalarıyla kalabalıkları coşturuyor.

  • A Capella Timbrfifths: 24 Ekim Cumartesi saat 20.30'da Maximum UNIQ Hall sahnesinde enstrümansız müzik şöleniyle vokal yetenekleri sergiliyor.

  • Sıla: 24 Ekim Cumartesi saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde unutulmaz hitleriyle dev bir açık hava partisi veriyor.

  • Serdar Ortaç Konseri: 24 Ekim Cumartesi saat 21.00'de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda temposu hiç düşmeyen bir eğlence sunuyor.

  • Baran Mengüç: 24 Ekim Cumartesi saat 21.00'de Zorlu PSM %100 Studio mekanında farklı tarzıyla dikkat çekiyor.

  • Lin Pesto: 24 ve 25 Ekim tarihlerinde Babylon sahnesinde nostaljik şarkılara getirdiği karanlık ve benzersiz synth-pop yorumlarıyla dinleyicileri adeta hipnotize ediyor.

  • Deha Bilimlier Konseri: 25 Ekim Pazar saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde arabesk ve popu harmanlayarak hafta sonunu kapatıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

  • Savaş Alp Başar Konseri: 21 Ekim Çarşamba saat 20.30'da Tiyatro Keyfi Lab – Savaş Başar Sahnesi mekanında samimi tınılarıyla dinleyenleri kendi dünyasına çekiyor.

  • Cin Seddi: 22 Ekim Perşembe saat 21.30'da Blind Istanbul sahnesinde alternatif rock ezgileriyle dinleyicileri harekete geçiriyor.

  • Kendimden Hallice Konseri: 22 Ekim Perşembe saat 21.30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde melankolik rock parçalarıyla ruhlara dokunuyor.

  • DOU: 22 Ekim Perşembe saat 21.30'da Muaf Kadıköy sahnesinde kendine has tarzıyla genç kitleyi büyülüyor.

  • Dilan Balkay Konseri: 22 Ekim Perşembe saat 22.00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde trompeti ve vokaliyle eşsiz bir dinleti vadediyor.

  • Murad Demir Konseri: 23 Ekim Cuma saat 20.30'da Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi sahnesinde duygu yüklü performansıyla kalplere işliyor.

  • Duman: 23 Ekim Cuma saat 21.00'de Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro sahnesinde Türk rock müziğinin kilometre taşlarıyla büyük bir coşku yaratıyor.

  • Gripin: 23 Ekim Cuma saat 21.00'de JJ Arena sahnesinde melankoliyi ve enerjiyi bir arada sunuyor.

  • Ufuk Beydemir Konseri: 23 Ekim Cuma saat 20.00'de Dorock XL Kadıköy mekanında isyankar sesiyle rock tutkunlarını buluşturuyor.

  • Cengiz Özkan: 23 Ekim Cuma saat 21.30'da KadıköySahne mekanında güçlü vokaliyle dinleyenleri kucaklıyor.

  • Seksendört Konseri: 23 Ekim Cuma saat 22.00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde kültleşmiş hitleriyle nostaljik bir rüzgar estiriyor.

  • Emre Aydın Konseri: 23 Ekim Cuma saat 22.30'da Mask Beach sahnesinde duygusal şarkılarıyla dinleyenlerin içini sızlatıyor.

  • Marco Mendoza Konseri: 23 Ekim Cuma saat 22.00'de Blind Istanbul sahnesinde dünya standartlarında bir virtüözlük şöleni yaşatıyor.

  • Malt: 24 Ekim Cumartesi saat 21.30'da Blind Istanbul sahnesinde eğlenceli ve hareketli rock şarkılarıyla enerjiyi tavan yaptırıyor.

  • Hayko Cepkin: 24 Ekim Cumartesi saat 22.00'de KüçükÇiftlik Park sahnesinde görsel bir şov ve sert vokaliyle unutulmaz bir gece vadediyor.

  • Soen | İstanbul: 25 Ekim Pazar saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde progresif metalin devleriyle ruhları sarsıyor.

İstanbul'da Bu Haftanın DJ Performansları

İstanbul'da Bu Haftanın DJ Performansları

  • Kerimcan Durmaz Konseri: 21 Ekim Çarşamba saat 23.00'te Avalon Kuruçeşme sahnesinde durmak bilmeyen temposuyla büyük bir DJ şovu sergiliyor.

  • Babylon Glocals: Tırpan Records Selects OKOS, Marul, 1912: 22 Ekim Perşembe saat 21.00'de Babylon sahnesinde birbirinden yetenekli isimlerle elektronik müziği doruklara taşıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?

  • Yahya Babuz Konseri: 20 Ekim Salı saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde keskin flow'larıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

  • Şehinşah Konseri: 21 Ekim Çarşamba saat 21.30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde underground enerjisiyle rap severleri buluşturuyor.

  • Kava Konseri: 25 Ekim Pazar saat 19.00'da Hayal Kahvesi Aqua Florya mekanında genç ve asi ritimleriyle geceyi ateşliyor.

  • Reckol Konseri: 25 Ekim Pazar saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir'de hızlı ritimleriyle haftayı zirvede tamamlıyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Özgün ve Dünya Müziği Rotaları

İstanbul'da Bu Haftanın Özgün ve Dünya Müziği Rotaları

  • Portreler: 19 Ekim Pazartesi saat 21.30'da Muaf Kadıköy mekanında dünya müziklerinden ilham alan ezgileriyle dinlendiriyor.

  • Güler Duman: 21 Ekim Çarşamba saat 22.30'da Mahsus Sahne Maslak mekanında eşsiz türküleriyle içimizi ısıtıyor.

  • Mustafa Özarslan & Grup Çığ Konseri: 23 Ekim Cuma saat 21.00'de Sancaktepe Sahnesi'nde Anadolu'nun türkülerini kendi üsluplarıyla yaşatıyor.

  • Cümbüş Cemaat: 23 Ekim Cuma saat 21.30'da Babylon sahnesinde Balkan tınıları ve Anadolu melodilerini harmanlıyor.

  • Amira Medunjanin: 24 Ekim Cumartesi saat 20.30'da Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi'nde Sevdalinka'nın güçlü sesiyle kulakların pasını siliyor.

  • Bajar Konseri: 24 Ekim Cumartesi saat 21.00'de The Wall Kadıköy mekanında farklı kültürlerin ezgilerini başarıyla sentezliyor.

  • İlkay Akkaya Konseri: 24 Ekim Cumartesi saat 21.30'da KadıköySahne mekanında yılların eskitemediği sesiyle duygu seli yaşatıyor.

  • Delil Dilanar Konseri: 25 Ekim Pazar saat 20.00'de Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde güçlü ve özgün yorumuyla dinleyicileri büyülüyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

  • DJ Emre Demirağ İle Türkçe Pop Gecesi: 21 Ekim Çarşamba saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya mekanında hit parçalarla eğlenceyi sabahın ilk ışıklarına taşıyor.

  • Emo Era Party Kadıköy: 23 Ekim Cuma saat 21.00'de The Wall Saloon & Performance mekanında 2000'lerin asi ruhunu yeniden canlandırıyor.

  • DJ Çetinkol ile 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 23 Ekim Cuma saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir mekanında eski dostlarla kadeh kaldırılan nostaljik bir hava yaratıyor.

  • Luv X '90s & 2000s' HIPHOP PARTY: 23 Ekim Cuma saat 23.45'te Blind Istanbul sahnesinde hip-hop'ın altın çağına kesintisiz bir dans yolculuğu yaptırıyor.

  • 90'lar Kafası: Nihat Sırdar: 24 Ekim Cumartesi saat 21.00'de Jolly Joker Kıyı İstanbul mekanında hem güldürüyor hem de unutulmaz Türkçe pop hitleriyle eğlendiriyor.

  • Euro Party: Geçmişe Yolculuk: 24 Ekim Cumartesi saat 21.30'da Ayı Pub & Disko (Rıhtım) mekanında Avrupa'nın dans listelerini altüst eden şarkılarıyla zıplatıyor. 

  • Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi: 24 Ekim Cumartesi saat 22.00'de Moda Kayıkhane sahnesinde 90'ların unutulmaz hitleriyle geçmişe keyifli bir köprü kuruyor.

  • 80'ler 90'lar Kostüm Partisi - DJ Hakan Küfündür: 24 Ekim Cumartesi saat 22.00'de Mask Beach sahnesinde dönemin kostümleri ve şarkılarıyla görsel bir şölen sunuyor.

  • The Sister's 90's 2000's Pop Gecesi: 24 Ekim Cumartesi saat 23.59'da Blind Istanbul sahnesinde sabahın ilk ışıklarına kadar süren ikonik bir parti vadediyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Klasik Müzik ve Caz Rotaları

İstanbul'da Bu Haftanın Klasik Müzik ve Caz Rotaları

  • Orange Blossom: 24 Ekim Cumartesi saat 20.00'de JJ Arena sahnesinde klasik müzik ile elektronik altyapıları harmanlayan eşsiz bir füzyon yaşatıyor.

  • Kirill Richter 'Towards the Beloved City': 24 Ekim Cumartesi saat 20.00'de Grand Pera Emek Sahnesi mekanında dahi bestecinin büyüleyici eserleriyle ruhları arındırıyor.

  • sade. (by Cemalyon): 24 Ekim Cumartesi saat 20.30'da Koma Sahnesi mekanında yalın ve huzur veren akustik performansıyla sakinliğe davet ediyor.

Caz Rotası:

  • Dan Patlansky | İstanbul: 21 Ekim Çarşamba saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde blues rüzgarları estiriyor.

  • Elif Kozan: 23 Ekim Cuma saat 20.00'de JJ Pub Kanyon mekanında cazın zarif notalarıyla pürüzsüz bir akşam sunuyor.

  • SU SOLEY - ''Dört Kraliçe'': 23 Ekim Cuma saat 20.30'da Dada Salon Kabarett İstanbul mekanında gösterişli bir tiyatral caz gecesi vadediyor.

  • Nilay Çelebi – Live Concert: 24 Ekim Cumartesi saat 20.30'da Duende Kalamış mekanında cazın huzur veren ritmini dinleyicilerle buluşturuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Konsept Partiler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Konsept Partiler Var?

  • ŞAMATA: DÜĞÜN: 21 Ekim Çarşamba saat 20.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir mekanında bol eğlenceli ve oyun havalı bir düğün konseptiyle mest ediyor.

  • Mert Fırat'ın Sesinden Sevdiğimiz Şarkılar: 24 Ekim Cumartesi saat 21.00'de Nişantaşı PizzaExpress Live mekanında ünlü oyuncunun sesiyle şiirsel ve samimi bir akşam sunuyor.

  • Ankara Echoes: 24 Ekim Cumartesi saat 22.00'de IF Performance Hall Beşiktaş mekanında başkentin müzikal ruhunu İstanbul gecelerine taşıyor.

  • BALKAN CHAOS PARTY: DÜĞÜNÜMÜZ VAR!: 24 Ekim Cumartesi saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya mekanında trompet ve davullarla yerinde duramayanları halaya çağırıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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