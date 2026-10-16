19 – 25 Ekim İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Konsept Partileri

Ekim ayının son günlerine yaklaşırken, İstanbul'un eşsiz sahnelerinde müzik ve sanat tüm hızıyla devam ediyor! Açık havanın tatlı serinliğinde veya kulüplerin sıcak atmosferinde, her zevke hitap eden performanslar müzikseverleri bekliyor. Sahnelerde bu hafta Kenan Doğulu, Mabel Matiz, Sıla, Duman, Ebru Yaşar, Murat Boz ve Gripin gibi yıldız isimler yer alarak İstanbul'u adeta bir festival alanına çeviriyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da kimin konseri var? En güzel parti nerede? Bu hafta nerede müzik dinlenir? İşte 19 – 25 Ekim İstanbul etkinlik rehberi!

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