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19 – 25 Ekim Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

19 – 25 Ekim Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Konser
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 16:04
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Ekim ayının büyüleyici sonbahar atmosferi, sahnelerin bitmeyen enerjisiyle birleşmeye devam ediyor! 19 – 25 Ekim 2026 haftasında müzikseverleri Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de inanılmaz bir program bekliyor. Süperstar Ajda Pekkan'dan rock müziğin devleri Şebnem Ferah ve Duman'a, eşsiz yorumuyla Cem Adrian'dan sevilen gruplar Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Pera'ya kadar muazzam bir yıldızlar geçidi sahneleri dolduracak. 

Ayrıca Halloween temalı erken konsept partiler ve efsanevi Studio Ghibli müziklerinin seslendirileceği görkemli konserler de bu hafta sizi bekliyor. İşte 19 – 25 Ekim haftasının en güncel, eksiksiz konser ve etkinlik takvimi!

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz. 

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Başkent Ankara'da bu hafta sonbahar serinliği, dev rock konserlerinin coşkusu, romantik akustik dinletiler ve enerjisi hiç düşmeyen konsept partilerle ısınıyor.

Pop, Rock & Ana Akım

  • Çilekeş: 19 Ekim Pazartesi 21.30'da ODTÜ MD Vişnelik'te dinleyicilerle buluşuyor.

  • Üç Konseri: 20 Ekim Salı 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta müzikseverleri bekliyor.

  • Batuhan Kordel: 21 Ekim Çarşamba 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta sevilen şarkılarını seslendiriyor.

  • TUANA: 21 Ekim Çarşamba 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da enerjik bir şov sunuyor.

  • Belki Biraz: 22 Ekim Perşembe 21.30'da IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta yerini alıyor.

  • Pera: 22 Ekim Perşembe 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da rock rüzgarları estiriyor.

  • Duygu Soylu: 23 Ekim Cuma 21.00'de Kulüp Müjgan'da dillerden düşmeyen şarkılarını söylüyor.

  • Wegh: 24 Ekim Cumartesi 21.00'de Atılım Sahne Çim Alan'da sahne alıyor.

  • Berkay: 24 Ekim Cumartesi 21.00'de Jolly Joker Ankara'da unutulmaz hitlerini binlerce kişiyle hep bir ağızdan söylüyor.

  • Sattas: 24 Ekim Cumartesi 21.00'de Kulüp Müjgan'da reggae ritimleriyle coşturuyor.

  • TurkodiRoma: 25 Ekim Pazar 21.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da sahne alıyor.

  • Duman: 25 Ekim Pazar 21.00'de ODTÜ MD Vişnelik'te stadyum ruhunu yaşatıyor.

  • Onur Özdemir: 25 Ekim Pazar 22.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da pop şarkılarıyla eğlendiriyor.

Alternatif Sahne, Akustik, Metal & Festivaller

  • Hybrit & Platonik: 19 Ekim Pazartesi 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta sahnede.

  • Dan Patlansky: 20 Ekim Salı 22.00'de Kulüp Müjgan'da dinleyicilerle buluşuyor.

  • BURHIE: 20 Ekim Salı 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da alternatif tınılarıyla ruhu sarıyor.

  • Petra Nachtmanova: 21 Ekim Çarşamba 20.30'da Hall EV.ankara'da bağlamasıyla özgün bir performans sergiliyor.

  • Pale Circus: 21 Ekim Çarşamba 21.00'de Kulüp Müjgan'da sahnede.

  • Marco Mendoza: 21 Ekim Çarşamba 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da rock ruhunu yansıtıyor.

  • Touche: 22 Ekim Perşembe 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da sahne alıyor.

  • Orange Blossom: 23 Ekim Cuma 20.00'de Jolly Joker Ankara'da dünya müziğini dinleyicilerle buluşturuyor.

  • STUDIO GHIBLI IN CONCERT: 23 Ekim Cuma 20.00'de MEB Şura Salonu'nda anime efsanelerinin müziklerini senfoni ile sunuyor.

  • Gizo: 23 Ekim Cuma 20.00'de Kız Kıza Sahne'de.

  • Soen: 23 Ekim Cuma 21.30'da Ankara Milyon Event Hall'da progresif metalin sınırlarını zorluyor.

  • TEDxBilkent + Madrigal Konseri: 24 Ekim Cumartesi 11.00'de Bilkent Odeon'da ilham ve müziği bir araya getiriyor.

  • Rojda: 25 Ekim Pazar 20.00'de Congresium Ankara'da türkülerini seslendiriyor.

  • Floydian Night (A Tribute To Pink Floyd): 25 Ekim Pazar 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da saygı duruşu niteliğinde bir performans sergiliyor.

Partiler, Konsept Geceler & DJ Şovları

  • Rock Diskosu: 20 Ekim Salı 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da rock'ın asi ruhunu diskonun ritmiyle buluşturuyor.

  • Juke Box Pop Korosu: 21 Ekim Çarşamba 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da nostaljik bir atmosfer yaratıyor.

  • Paw'n Roll Night: 22 Ekim Perşembe 21.21'de Haymatlos Mekan'da eğlenceli bir gece vadediyor.

  • Cheers Fest: 23 Ekim Cuma 15.30'da ODTÜ MD Vişnelik'te Can Bonomo ve sürpriz isimlerle açık hava festivali sunuyor.

  • TURKISH THERAPY x BERAT MERT DEMİR: 23 Ekim Cuma 20.00'de JW Marriott Ankara - Açıkhava Teras'ta yüksek ritimli bir gece vadediyor.

  • Üniversiteye Hoş Geldin Partisi: 23 Ekim Cuma 21.00'de Cavalli Ankara'da öğrencileri şehre dönüş partisiyle karşılıyor.

  • 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 23 Ekim Cuma günü IF Performance Hall Tepe Prime'da milenyum ruhunu canlandırıyor.

  • DJ Hakan Küfündür ile 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Parti: 23 Ekim Cuma 21.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da.

  • DJ Hakan Ürkmez: 23 Ekim Cuma 23.30'da Avalon Ankara'da.

  • Echoes Of Halloween II: 24 Ekim Cumartesi 15.00'te Club Mirador'da erken cadılar bayramı partisi yaşatıyor.

  • SARRA | Live at JW Marriott Ankara: 24 Ekim Cumartesi 19.00'da JW Marriott Ankara'da.

  • Dejavu 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 24 Ekim Cumartesi 21.00'de Ankara Milyon Event Hall'da dans pistini ateşe veriyor.

  • Euro Party: Geçmişe Yolculuk: 24 Ekim Cumartesi 21.30'da Route Ankara Sahnesi'nde geçmişe müzikal bir bilet kesiyor.

  • Su Soley: 24 Ekim Cumartesi 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da enerjiyi yükseltiyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de ekim geceleri, görkemli senfonik şovlardan dev isimlerin yıldızlar geçidine, büyüleyici akustik performanslardan 90'lar nostaljisine uzanan eşsiz bir müzik yelpazesi sunuyor.

Dev İsimler, Pop, Rock & Klasik

  • Yaşar Konseri: 20 Ekim Salı 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda alternatif pop tınılarını dinleyicilere sunuyor.

  • Madrigal: 21 Ekim Çarşamba 20.30'da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda alternatif pop tınılarını dinleyicilere sunuyor.

  • Gökçe Eyüpgiller Canlı Performans: 21 Ekim Çarşamba günü Gili Ege Perla'da.

  • Seksendört 20. Yıl Özel Konseri: 21 Ekim Çarşamba 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda nostalji rüzgarları estiriyor.

  • Candle of Love: 21 Ekim Çarşamba 21.00'de Aziz Vukolos Kilisesi'nde mum ışığında büyüleyici bir konser deneyimi sunuyor.

  • Yıldız Tilbe: 23 Ekim Cuma 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda yüreklere dokunuyor.

  • Doğan Duru & Aylin Aslım: 23 Ekim Cuma 21.00'de SoldOut Performance Hall'da güçlü sesleriyle devleşiyorlar.

  • Kibariye - Karaf Konseri: 24 Ekim Cumartesi 21.00'de Balçova Termal Otel'de yemekli gala konseptiyle arabesk şöleni yaşatıyor.

  • Yüzyüzeyken Konuşuruz: 24 Ekim Cumartesi 23.00'te Ooze Venue'de sevilen hitlerini seslendiriyor.

  • ATATÜRKÜLER: 25 Ekim Pazar 19.00'da Aziz Vukolos Kilisesi'nde duygu dolu bir anma gecesi yaşatıyor.

  • STUDIO GHIBLI IN CONCERT: 25 Ekim Pazar 20.00'de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda.

  • Ajda Pekkan: 25 Ekim Pazar 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Süperstar efsanesini sahneye taşıyor.

Alternatif Sahne, Rap, Akustik

  • Tato Bar 20. Yıl Konserleri: Tahrip: 21 Ekim Çarşamba 21.00'de Tato Bar'da.

  • Sehabe & Yeis Sensura: 21 Ekim Çarşamba 22.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de.

  • Ahmet Aslan - Grup Abdal: 22 Ekim Perşembe 20.30'da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda türküleri modern yorumlarıyla buluşturuyor.

  • Marco Mendoza: 22 Ekim Perşembe 22.00'de SoldOut Performance Hall'da.

  • A Capella TimbrFifths: 23 Ekim Cuma 20.00'de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda.

  • Hüsnü Arkan: 23 Ekim Cuma 22.00'de Skaff PSM Alsancak'ta.

  • Aksan: 23 Ekim Cuma 22.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de.

  • Cielo: 23 Ekim Cuma 22.00'de Köşk Alsancak'ta.

  • Başbaşa Band: 24 Ekim Cumartesi 20.00'de Bademler Sanat Köyü'nde.

  • İlker Özdemir: 24 Ekim Cumartesi 20.30'da Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi'nde.

  • Dilan Balkay: 24 Ekim Cumartesi 21.00'de Rene Lokal'de alternatif tınılarıyla ruhu sarıyor.

  • Soen | İzmir: 24 Ekim Cumartesi 21.30'da SoldOut Performance Hall'da progresif metal rüzgarı estiriyor.

  • Son Feci Bisiklet: 24 Ekim Cumartesi 22.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de.

  • Hermanas İstanbul: 25 Ekim Pazar 19.00'da Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde.

  • Yung Ouzo: 25 Ekim Pazar 20.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de rap ritimlerini yükseltiyor.

Konsept Geceler, Festivaller, Tematik Şovlar & DJ Performansları

  • Anaf Reunion Tour: 23 Ekim Cuma 21.30'da Ooze Venue'de.

  • 90'lar Kafası: Nihat Sırdar: 23 Ekim Cuma 22.00'de İstinyeArt %100 Performans Arena'da.

  • DatDat 4 Yaşında! | Sena Gül (Paptircem): 24 Ekim Cumartesi 14.00'te Datdadadat'ta kutlama coşkusu yaşatıyor.

  • Candles and Echoes - İzmir: 24 Ekim Cumartesi günü St. John Anglikan Kilisesi'nde mumların aydınlattığı masalsı bir dinleti sunuyor.

  • Oldies'n Goldies Forever Young Party: 24 Ekim Cumartesi 20.00'de Skaff PSM Alsancak'ta nostaljik dans gecesi vadediyor.

  • Lastcall RNB NIGHT: 24 Ekim Cumartesi 21.00'de Köşk Alsancak'ta.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Blok3: 19 Ekim Pazartesi 21.00'de Bursa Merinos Park'ta hit beatleriyle sahnede devleşiyor.

  • Duman: 20 Ekim Salı 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda stadyum enerjisini yaşatıyor.

  • Cafer Nazlıbaş ile Ömürlük Şarkılar: 21 Ekim Çarşamba 20.00'de Podyum Sanat Mahal'de.

  • Ali Doğan Gönültaş Kendice Konseri: 21 Ekim Çarşamba 20.30'da Tayyare Kültür Merkezi'nde.

  • Dedublüman: 21 Ekim Çarşamba 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda.

  • Ezginin Günlüğü: 21 Ekim Çarşamba 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da.

  • TurkodiRoma: 22 Ekim Perşembe 21.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da.

  • Ozbi: 23 Ekim Cuma 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da.

  • Halil Sezai: 23 Ekim Cuma 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da duygusal şarkılarıyla mest ediyor.

  • STUDIO GHIBLI IN CONCERT: 24 Ekim Cumartesi 20.00'de Merinos AKM - Orhangazi Salonu'nda büyüleyici bir senfoni deneyimi.

  • Cem Adrian: 24 Ekim Cumartesi 21.00'de Merinos AKM Osmangazi Salonu'nda eşsiz sesiyle büyülüyor.

  • Euro Party: Geçmişe Yolculuk: 24 Ekim Cumartesi 21.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da.

  • Entry Halloween Part 1: 24 Ekim Cumartesi 21.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da maskeli bir parti vadediyor.

  • Şebnem Ferah: 24 Ekim Cumartesi 21.30'da Bursa Merinos Park'ta rock rüzgarları estiriyor.

  • Ceren Sagu: 24 Ekim Cumartesi 22.30'da Hayal Kahvesi Bursa'da.

  • Era7capone: 25 Ekim Pazar 18.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Kendimden Hallice: 21 Ekim Çarşamba 21.00'de SPR Pub Eskişehir'de.

  • Furkan Halıcı: 22 Ekim Perşembe 21.00'de SPR Pub Eskişehir'de.

  • Allame Albüm Lansman: 22 Ekim Perşembe 21.30'da Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de.

  • Batuhan Kordel: 22 Ekim Perşembe 21.30'da İzole'de.

  • İncesaz: 23 Ekim Cuma 20.30'da Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde naif şarkılarıyla ruhları dinlendiriyor.

  • TurkodiRoma: 23 Ekim Cuma 21.00'de İzole'de.

  • Anıl Piyancı: 23 Ekim Cuma 21.00'de SPR Pub Eskişehir'de rap coşkusunu zirveye taşıyor.

  • Dejavu 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 23 Ekim Cuma 21.00'de Milyon Performance Hall Eskişehir'de.

  • Turkish Delnight: Türk Gecesi: 23 Ekim Cuma 22.30'da The Main Eskişehir'de.

  • Particles: 24 Ekim Cumartesi 21.00'de İzole'de.

  • Kerimcan Durmaz: 24 Ekim Cumartesi 22.30'da Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de enerjik şovuyla dans pistini ele geçiriyor.

  • Kahvaltı Konseri: Akustik Canlı Müzik Eşliğinde Serpme Kahvaltı: 25 Ekim Pazar 10.45'te Gibi Cafe Sahne & Mutfak'ta pazar sabahına müzikli bir başlangıç sunuyor.

  • Uzi: 25 Ekim Pazar 21.00'de Eskişehir Fuar Kongre Merkezi Açıkhava'da.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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