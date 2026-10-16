19 – 25 Ekim Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Ekim ayının büyüleyici sonbahar atmosferi, sahnelerin bitmeyen enerjisiyle birleşmeye devam ediyor! 19 – 25 Ekim 2026 haftasında müzikseverleri Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de inanılmaz bir program bekliyor. Süperstar Ajda Pekkan'dan rock müziğin devleri Şebnem Ferah ve Duman'a, eşsiz yorumuyla Cem Adrian'dan sevilen gruplar Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Pera'ya kadar muazzam bir yıldızlar geçidi sahneleri dolduracak.

Ayrıca Halloween temalı erken konsept partiler ve efsanevi Studio Ghibli müziklerinin seslendirileceği görkemli konserler de bu hafta sizi bekliyor. İşte 19 – 25 Ekim haftasının en güncel, eksiksiz konser ve etkinlik takvimi!

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz.