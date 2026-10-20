Çorum'da Köyün Neşesi Dursun Karatepe'nin Cenazesinde İmam Gözyaşlarını Tutamadı

Üyük köyünün her ihtiyacında yanında olan Karatepe, camide imamın en yakın yol arkadaşıydı. Yıldırım, 13 yıldır görev yaptığı köyde Karatepe'nin kendisine hep eşlik ettiğini, kimsenin kalbini kırmadığını ve yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında bittiğini söyledi.

Köylüler, Karatepe'yi bu yüzden 'köyün neşesi' diye çağırdı. Karşılığında hiçbir şey beklemeden köylüye yardım etmesi, onu yalnızca imamın değil bütün köyün dostu yaptı. İmam, cenazedeki kalabalığın hüznünü de bu sevgiye bağladı: Karatepe'yi tanıyan herkes bir dostunu, bir kardeşini uğurladığını hissetti. Haberde Karatepe'nin ölüm nedeni açıklanmadı; yalnızca rahatsızlanmasının ardından 17 Nisan'da hayatını kaybettiği bildirildi.