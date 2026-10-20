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Çorum'da Köyün Neşesi Dursun Karatepe'nin Cenazesinde İmam Gözyaşlarını Tutamadı

Çorum'da Köyün Neşesi Dursun Karatepe'nin Cenazesinde İmam Gözyaşlarını Tutamadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.10.2026 - 10:24

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Çorum'un Merkez ilçesine bağlı Üyük köyünde yaşayan Dursun Karatepe, 17 Nisan'da rahatsızlanarak 33 yaşında hayatını kaybetti. Zihinsel engelli olan Karatepe, köylüler arasında 'köyün neşesi' olarak tanınıyordu. Cenaze namazını kıldıran köyün imamı Mustafa Yıldırım, tabutun başında gözyaşlarını tutamadı, ayakta durmakta zorlandı ve Dursun'dan helallik istedi. Karatepe, 13 yıl boyunca camide imamın yanından ayrılmadı, köyde kime ihtiyaç olsa karşılık beklemeden yardımına koştu. Cemaat de en az imam kadar duygulandı, namaz boyunca ağlayanlar oldu.

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İmam Mustafa Yıldırım, Dursun'un tabutunun başında 13 yıllık dostluğu anlattı

İmam Mustafa Yıldırım, Dursun'un tabutunun başında 13 yıllık dostluğu anlattı

Cenaze namazı öncesinde söz alan Mustafa Yıldırım, tabutun başında konuşmaya çalışırken sık sık durmak zorunda kaldı. Elini tabutun üzerine koyan imam, Dursun'dan ve cemaatten helallik istedi. İmam ve cemaat, Karatepe'den helallik aldı. İHA'ya konuşan Yıldırım, 'Dursun kardeşim 13 yıldır görev yaptığım bu köyde benim dostumdu, kardeşimdi' dedi.

Yıldırım, Karatepe'nin kimseye zararının dokunmadığını, köylüye karşılıksız yardım ettiğini ve bütün köy tarafından sevildiğini anlattı. Konuşmasında Mevlana'ya ait bir sözü de hatırlatan imam, insanın öldüğünde arkasından ağlanacak şekilde yaşaması gerektiğini söyledi. Cenazeye komşu köylerden gelenler de katıldı, kimse gözyaşlarını saklamadı. Namazın ardından Karatepe defnedildi.

Dursun Karatepe 13 yıl boyunca camide imamın yanından ayrılmadı

Dursun Karatepe 13 yıl boyunca camide imamın yanından ayrılmadı

Üyük köyünün her ihtiyacında yanında olan Karatepe, camide imamın en yakın yol arkadaşıydı. Yıldırım, 13 yıldır görev yaptığı köyde Karatepe'nin kendisine hep eşlik ettiğini, kimsenin kalbini kırmadığını ve yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında bittiğini söyledi.

Köylüler, Karatepe'yi bu yüzden 'köyün neşesi' diye çağırdı. Karşılığında hiçbir şey beklemeden köylüye yardım etmesi, onu yalnızca imamın değil bütün köyün dostu yaptı. İmam, cenazedeki kalabalığın hüznünü de bu sevgiye bağladı: Karatepe'yi tanıyan herkes bir dostunu, bir kardeşini uğurladığını hissetti. Haberde Karatepe'nin ölüm nedeni açıklanmadı; yalnızca rahatsızlanmasının ardından 17 Nisan'da hayatını kaybettiği bildirildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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