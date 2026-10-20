Çorum'da Köyün Neşesi Dursun Karatepe'nin Cenazesinde İmam Gözyaşlarını Tutamadı

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Çorum'un Merkez ilçesine bağlı Üyük köyünde yaşayan Dursun Karatepe, 17 Nisan'da rahatsızlanarak 33 yaşında hayatını kaybetti. Zihinsel engelli olan Karatepe, köylüler arasında 'köyün neşesi' olarak tanınıyordu. Cenaze namazını kıldıran köyün imamı Mustafa Yıldırım, tabutun başında gözyaşlarını tutamadı, ayakta durmakta zorlandı ve Dursun'dan helallik istedi. Karatepe, 13 yıl boyunca camide imamın yanından ayrılmadı, köyde kime ihtiyaç olsa karşılık beklemeden yardımına koştu. Cemaat de en az imam kadar duygulandı, namaz boyunca ağlayanlar oldu.
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İmam Mustafa Yıldırım, Dursun'un tabutunun başında 13 yıllık dostluğu anlattı
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Dursun Karatepe 13 yıl boyunca camide imamın yanından ayrılmadı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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