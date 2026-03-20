Görme Engelli Bir Kadın Sıradan Bir Alışveriş Gününü Paylaştı: İnsanların Yardımseverliği Kalpleri Isıttı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.03.2026 - 13:04

Günümüzde görme engelli bireyle onlar için geliştirilen teknolojiler ve cihazlar sayesinde günlük hayatlarını kolay bir biçimde sürdürebiliyor. Eskiden sadece bir beyaz baston ve çevredeki insanların yardımıyla çözülebilen durumlar, bugün bir akıllı telefon veya giyilebilir bir cihazla saniyeler içinde çözülebiliyor.

'esraninsesi' isimli sosyal medya kullanıcısı, bir alışveriş gününü paylaştı. Videoda insanların işleri onun için daha da zorlaştırmadan yardım etmeye çalışması umutları yeşertti.

Kaynak: https://www.instagram.com/esraninsesi/#
Günümüzde görme engelli bireyler hangi teknolojilerden yararlanabiliyor?

  • Akıllı Bastonlar ve Giyilebilir Cihazlar: Videodaki kişinin kullandığına benzer akıllı bastonlar, sadece yerdeki engelleri değil, ultrasonik sensörlerle baş ve göğüs hizasındaki engelleri de algılayıp titreşimle uyarı veriyor. Ayrıca telefona bağlanarak sesli navigasyon desteği sunuyor.

  • Seeing AI & Google Lookout: Telefon kamerasını bir nesneye, metne veya paraya tuttuğunuzda size ne olduğunu sesli olarak betimliyor. (Örneğin: 'Masanın üzerinde bir bardak su var' veya 'Bu 200 Türk Lirası').

  • Be My Eyes: Görme engelli bireyleri, anlık video görüşmesiyle gönüllü rehberlere bağlıyor. Gönüllü, kamera aracılığıyla 'Sütün son kullanma tarihi nedir?' gibi soruları yanıtlıyor.

  • Erişilebilirlik Modları: iOS'taki VoiceOver ve Android'deki TalkBack sayesinde, ekrandaki her dokunuş sesli bir geri bildirime dönüşüyor; böylece sosyal medya kullanımı ve mesajlaşma mümkün oluyor.

  • Sesli Adımlar: Özellikle AVM, metro ve üniversite kampüsü gibi karmaşık iç mekanlarda, kullanıcının nerede olduğunu ve gitmek istediği dükkana kaç adım kaldığını sesli olarak bildiriyor.

  • BlindSquare: Dış mekanda çevredeki kafeleri, durakları ve sokak isimlerini sürekli olarak kullanıcıya fısıldayan bir GPS uygulaması.

  • Braille Ekranlar: Bilgisayara bağlanan bu cihazlar, ekrandaki yazıları anlık olarak kabartma yazıya dönüştürerek okuma ve yazma imkanı tanıyor.

  • Sesli Kütüphaneler: Binlerce kitabın profesyonel seslendirmelerle sunulduğu dijital platformlar mevcut.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
