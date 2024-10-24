Falda Dinozor Görmek Ne Demektir? Geçmişden Bir Mesajınız Var!
Falda Dinozor Görmek Ne Demektir? Geçmişden Bir Mesajınız Var!
Bol köpüklü bir Türk kahvesinin üzerine fala bakmamak olmazdı herhalde. Fincaı güzelce çevirdiniz, artık falınıza bakmaya hazırsınız! O da ne?! Kocaman bir dinozor açmış ağzını size doğru koşuyor sanki. Bu dinozor size ne anlatmak istiyor? Falda dinozor görmenin anlamı nedir? Falda dinozor neye işaret eder?
Gelin birlikte falınızı inceleyelim...
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Falda dinozor görmek ne demektir?
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