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Falda Dinozor Görmek Ne Demektir? Geçmişden Bir Mesajınız Var!

Falda Dinozor Görmek Ne Demektir? Geçmişden Bir Mesajınız Var!

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
24.10.2024 - 10:56

Bol köpüklü bir Türk kahvesinin üzerine fala bakmamak olmazdı herhalde. Fincaı güzelce çevirdiniz, artık falınıza bakmaya hazırsınız! O da ne?! Kocaman bir dinozor açmış ağzını size doğru koşuyor sanki. Bu dinozor size ne anlatmak istiyor? Falda dinozor görmenin anlamı nedir? Falda dinozor neye işaret eder?

Gelin birlikte falınızı inceleyelim...

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Falda dinozor görmek ne demektir?

Falda dinozor görmek ne demektir?

Falda görülen dinozor falcılar tarafından farklı anlamlara gelecek şekilde yorumlanır. Ancak genel bir kanı vardır ki o da fal sahibinin geçmişe takılıp kaldığına işaret eder. Milyonlarca yıl önce yaşamış olan dinozorlar falınızda çıktıysa, siz de bir dinozorun özelliklerini gösteriyor olabilirsiniz. Aklınız tarihin tozlu raflarında kalmış bir aşkı hala unutamamış olabilir. İçinizde o aşkı tekrar yeşertmeye çalışıyorsunuz, fakat nafile. En iyisi dinozorları unutun ve geleceğinize odaklanmaya çalışın.

Peki gelecekte sizi neler bekliyor?

Peki gelecekte sizi neler bekliyor?

Falınızda çıkan dinozor sizi uyarıcı bir niteliktedir. Artık geleceğe odaklanmanız gerektiğini söyler. Peki sizi gelecekte neler bekliyor dersiniz? İyi bir kazanç, anlayışlı bir dost, başarı dolu bir kariyer ve tabii ki bir de sevgili bekliyor! Tüm bunların olma ihtimali zor gibi görünebilir. Fakat siz elinizden geleni ve hatta fazlasını yaptığınız zaman geleceğiniz de ona göre şekillenecek. Başta işiniz olmak üzere birçok konuda iyileşme yaşayacaksınız.

Falda dinozor görmenin anlamı nedir?

Falda dinozor görmenin anlamı nedir?

Falınızda çıkan dinozor sizin geçmişte yaşanan bir olayın hala etkisi altında olduğunuz anlamına gelir. Siz bu olayı unutmak isteseniz bile çevrenizdekiler size izin vermiyor. Bu da sizin daha fazla üzülmenize, geçmişin yüklerini omuzlarınızda taşımanıza sebep oluyor. Örneğin geçmişte çok güzel bir ilişki yaşamış olabilirsiniz. Gün gelmiş olanlar olmuş ve ilişkiniz artık sona ermiş. Muhtemelen bu ilişkiyi sonlandıran taraf da siz olmuşsunuz. Bu yüzden içiniz çok rahat. Fakat etrafınızdaki kişiler sevgilinize bir şans daha vermenizi istiyor. Sizin haksız olduğunuzu düşünüyorlar. Ayrıca eski sevgilin de onlarla aynı fikirde.

Yakın dönemde eski sevgilinizden 'Özledim...' diye bir mesaj almanız çok olası. Siz siz olun ikinci bir şansı vermeyi düşünmeyin. Geçmiş geçmişte kalmıştır, değil mi? Artık yeni ufuklara bakma zamanı!

Falda çıkan dinozor figürü ne anlama gelir?

Falda çıkan dinozor figürü ne anlama gelir?

Fincanda çıkan dinozor figürü bize çok farklı konularda öğütler verir. Örneğin yakın çevrenizden birinin sizin hakkınızda bir dedikodu yaymaya çalıştığını söyler. Son zamanlarda özellikle iş konusunda yaşadığınız olumlu gelişmeler varsa bunu kendinize saklamakta fayda var. Yakın olduğunu düşündüğünüz bir kişi sizin kuyunuzu kazmak ve bir dinozor gibi sizin 'değerinizi' düşürmek istiyor. Bu kişiye karşı dikkatli olun. Ayrıca unutmayın ki, dinozorlar tarihin en önemli varlıklarından bir tanesidir. Haklarında çekilen onca film, ona kitap dinozorların insanlarca ne kadar 'değerli' atfedildiğinde bir örnektir, değil mi?

Kahve falında dinozor yavrusu görmek ne anlama gelir?

Kahve falında dinozor yavrusu görmek ne anlama gelir?

Dinozor figürü falda karşımıza çıktığında farklı şekillerde yer alır. Örneğin bazen sadece kafasını gösterir, bazen de bir dinozor yavrusu çıkar karşımıza. Bu figürlerin anlamı ise birbirinden farklıdır.

Falda çıkan dinozor yavrusu, uzun süredir haber almadığınız bir tanıdığınızdan alacağınız habere işaret eder. Bu kişiyle yakın zamanda buluşup konuşabilir ve aranızdaki uzaklığı kapatabilirsiniz. Dargınlığınız varsa çözüme kavuşturabilir, kalp kırıklıklarınızı tamir edebilirsiniz. Bu sefer iletişime açık olmakta fayda var!

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Falda dinozor yumurtası görmek ne anlama gelir?

Falda dinozor yumurtası görmek ne anlama gelir?

Falda en çok karşılaşılan figürlerden bir tanesi de dinozor yumurtasıdır. Dinozor yumurtası geçmişinizde büyük öneme sahip bir kişiden mesaj alacağınız anlamına gelir. Bu kişi genelde eski sevgili olarak yorumlanır. Bundan zaten bahsetmiştik. Bu kişi ayrıca geçmişte sizin teklifinizi kabul etmeyen bir iş arkadaşınız veya patronunuz olabilir. Sizin yaptığınız teklif o zamanlar için çok uçuk görülmüş olabilir. Fakat zamanı geldiğinde teklifi yaptığınız kişi sizin bu fikrinizin değerini anladı. Hala çok geç değilse bu fikrinize bir şans daha vermeye ne dersiniz?

Falda dinozor kafası görmek ne anlama gelir?

Falda dinozor kafası görmek ne anlama gelir?

Kahve falında gördüğünüz dinozor kafası yakın zamanda nüfuzlu bir insanla tanışacağınız anlamına gelir. Bu kişi sayesinde önünüzde birçok fırsat kapısı açılabilir. Fikirleriniz değer görebilir, terfi ve zam alabilirsiniz. 

Falda karşılaşılan diğer bir figür ise dinozor ve kalptir. Dinozor ve kalbin bir arada görülmesi ise geçmişten birisiyle yeni bir gönül bağı kurulmasına işaret eder. Örneğin uzun yıllar önce dostluk yaptığınız bir arkadaşınız ile yeni bir ilişki içerisine girebilirsiniz.

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