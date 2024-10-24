Falda Dinozor Görmek Ne Demektir? Geçmişden Bir Mesajınız Var!

Falınızda çıkan dinozor sizin geçmişte yaşanan bir olayın hala etkisi altında olduğunuz anlamına gelir. Siz bu olayı unutmak isteseniz bile çevrenizdekiler size izin vermiyor. Bu da sizin daha fazla üzülmenize, geçmişin yüklerini omuzlarınızda taşımanıza sebep oluyor. Örneğin geçmişte çok güzel bir ilişki yaşamış olabilirsiniz. Gün gelmiş olanlar olmuş ve ilişkiniz artık sona ermiş. Muhtemelen bu ilişkiyi sonlandıran taraf da siz olmuşsunuz. Bu yüzden içiniz çok rahat. Fakat etrafınızdaki kişiler sevgilinize bir şans daha vermenizi istiyor. Sizin haksız olduğunuzu düşünüyorlar. Ayrıca eski sevgilin de onlarla aynı fikirde.

Yakın dönemde eski sevgilinizden 'Özledim...' diye bir mesaj almanız çok olası. Siz siz olun ikinci bir şansı vermeyi düşünmeyin. Geçmiş geçmişte kalmıştır, değil mi? Artık yeni ufuklara bakma zamanı!