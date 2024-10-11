Falda Tavşan Görmek Ne Demektir? Bembeyaz Tavşan Sizce Masum mu?
Falda Tavşan Görmek Ne Demektir? Bembeyaz Tavşan Sizce Masum mu?
Kahve falında en çok hayvan figürlerine denk geliriz. Hele ki tavşanlar fallarımızı yuvaları haline getirmiştir resmen. Fakat şimdiden uyaralım, masum görünen hayvanlar falda çıktığında aynı anlamı taşımayabilir. Örneğin kahve falında çıkan tatlı mı tatlı, bembeyaz bir tavşan umduğunuz haberleri vermeyebilir! Peki kahve falında çıkan tavşan ne anlama gelir? Falda tavşan görmek ne demektir? Falda tavşan kafası, tavşan kulağı görmek ne anlama gelir?
Gelin birlikte falınızda çıkan tavan figürünü inceleyelim...
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Kahve falında tavşan görmek ne demektir?
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Kahvenizi yudumladınız, falınızı kapattınız, heyecanla bekliyorsunuz. Falınızda ilk gözünüze çarpan şey ise tavşan figürü oldu. Nedir bu falda çıkan tavşan?
Peki falda çıkan uzun kulaklı tavşan ne anlama gelir?
Falda tavşan şekli görmek ne demektir?
Kahve falında tavşan görmek başka ne anlamlara gelir?
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Falda tavşan kafası görmek ne anlama gelir?
Sonuç olarak, falınızda tavşan şekli gördüyseniz bu aralar 'biraz' dikkatli olmanızda fayda var.
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