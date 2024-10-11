Falda Tavşan Görmek Ne Demektir? Bembeyaz Tavşan Sizce Masum mu?

Kahve falında uzun kulaklı bir tavşan görmek genellikle fal sahibinin üzücü olaylar yaşayacağına dair bir işarettir. Fal sahibi aldatma haberini yakın zamanda öğrenebilir, bu konuda hemen dedikodular başlayabilir. Yakın çevreniz olarak gördüğünüz insanlar bile bu haberden sonra sizi yüz üstü bırakabilirler.

Uzun kulaklı tavşan görülmesi ayrıca hayatınızda kıskanç insanlar olduğu anlamına gelir. Aman dikkat, bu aralar arkanızdan atıp tutan ama yüzünüze gülen çok insan var! En iyisi siz bu dönemde kiminle ne paylaştığınıza dikkat edin.