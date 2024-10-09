Falda Kedi Görmek Ne Anlama Gelir? Uğurusuzluk Deyip Geçmeyin, Şansınız Dönebilir!
Falda Kedi Görmek Ne Anlama Gelir? Uğurusuzluk Deyip Geçmeyin, Şansınız Dönebilir!
Falda kedi görmek kötüdür, sanmayın! Hayatınızın şansı, minik patilerde saklı olabilir. Ancak tam olarak ne gördüğünüz önemlidir. Zira falda kedi kafası, patisi, kuyruğu, gözü veya yavrusu görmek farklı anlamlar taşır. Peki, falda kedi görmek iyi midir, kötü müdür? Falda kedi görmek nasıl yorumlanır?
İşte, falda kedi görmek ile ilgili en detaylı yorumlar...
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Falda Kedi Görmek Ne Demektir?
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Öncelikle sizi yanlış bilinen bir genellemeden kurtaralım: Kahve falında kedi görmek uğursuzluk değildir!
Falda Kedi Kafası Görmek
Falda Kedi Gözü Görmek
Falda Kedi Patisi Görmek
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Falda Kedi Kuyruğu Görmek
Falda Kedi Yavrusu Görmek
Falda Kara (Siyah) Kedi Görmek
Falda Beyaz Kedi Görmek
Falda Bir Sürü Kedi Görmek
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Falda Kedi Patisi (Ayak İzi) Görmek
Falda Kedi Yüzü Görmek
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