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Falda Kedi Görmek Ne Anlama Gelir? Uğurusuzluk Deyip Geçmeyin, Şansınız Dönebilir!

Falda Kedi Görmek Ne Anlama Gelir? Uğurusuzluk Deyip Geçmeyin, Şansınız Dönebilir!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 17:49

Falda kedi görmek kötüdür, sanmayın! Hayatınızın şansı, minik patilerde saklı olabilir. Ancak tam olarak ne gördüğünüz önemlidir. Zira falda kedi kafası, patisi, kuyruğu, gözü veya yavrusu görmek farklı anlamlar taşır. Peki, falda kedi görmek iyi midir, kötü müdür? Falda kedi görmek nasıl yorumlanır? 

İşte, falda kedi görmek ile ilgili en detaylı yorumlar...

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Falda Kedi Görmek Ne Demektir?

Falda Kedi Görmek Ne Demektir?

Kahve falında kedi görmek pek çok farklı anlama gelebilir. Falda gördüğünüz kedi figürüne göre değişen anlam ile evren size kimi zaman kötü kimi zaman da iyi haber verir.

Öncelikle sizi yanlış bilinen bir genellemeden kurtaralım: Kahve falında kedi görmek uğursuzluk değildir!

Öncelikle sizi yanlış bilinen bir genellemeden kurtaralım: Kahve falında kedi görmek uğursuzluk değildir!
blog.falbahcem.com

Bu fincanda şansınızın yaver girmesini sağlayacak haberler de saklı olabilir. İşte, falda görülen kedi figürleri ve anlamları 👇

Falda Kedi Kafası Görmek

Falda Kedi Kafası Görmek

Falda kedi kafası görmek, fal sahibi için sevindirici bir haber değildir. Güvendiğiniz dağlara karlar yağacak! 

Yakın çevrenizde yer alan bir kişi tarafından nankör davranışlara maruz kalabilirsiniz. Her fırsatta iyilik yaptığınız, dost bildiğiniz ve uzun zamandır yakınınızda olan o kişi size ihanet edecek. Yüzünüze gülerken yaptığı kötülük çok canınızı acıtabilir. 

Yaşadığınız bu olumsuzluk sayesinde çevrenizdeki iyi dostlarınızı seçme şansınız olacak. Bu kötü durumdan iyilik, güzellik ve gerçek dostlarla çıkabilirsiniz.

Falda Kedi Gözü Görmek

Falda Kedi Gözü Görmek

Falda kedi gözü görmek, fal sahibinin her zaman tetikte olduğuna işaret eder. Biz anladık; siz kül yutmazsınız! 

Kolay kolay herkese güvenmeyen, etrafındaki kötülükleri hızlıca sezebilen bir yapınız var. Bu size güvenli bir hayat, mutlak başarı ve kırılmayan bir kalp sağlar. Yine de çevrenizde yakın ilişkiler kurabileceğiniz ve güvenebileceğiniz birilerine ihtiyacınız var gibi görünüyor. 

Gönlünüz yorulmuş! Biraz dinlenmek için kabuğunuzdan çıkmaya ne dersiniz? Tabii siz yine de tedbiri elden bırakmazsınız!

Falda Kedi Patisi Görmek

Falda Kedi Patisi Görmek

Falda kedi patisi görmek, fal sahibinin konforlu ve rahat bir yaşam tarzına sahip olduğuna işaret eder. Bu kişi aynı zamanda konfor alanından çıkmayı pek tercih etmeyen bir karaktere sahip olabilir. 

Görünen o ki fal sahibinin bu rahatlığı ve yaşam tarzı ona sakinlikle birlikte başarı da getirecek. 

Şimdi iyice düşünün etrafınızda yaşam tarzı ve huyu sizin tam zıttınız olan biraz panikli bir karakter olabilir. Bu kişi sizin ayak izlerinizden yüzüyecek ve birlikte başarılı olmanızı sağlayacak bir girişimde bulunacak. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, bu iş birliğinde başta ona yol gösteren kişi olduğunuz için yardım eden kişi siz gibi görüneceksiniz. Ancak iyi haber esas yardım edilen sizsiniz. Çünkü bu hamle ile başarı pek yakında!

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Falda Kedi Kuyruğu Görmek

Falda Kedi Kuyruğu Görmek

Falda kedi kuyruğu görmek, fal sahibinin etrafında dönen oyunlara işaret eder. Endişeye mahal yok! Çünkü sizi tuzağa düşürmeye çalışırken kendilerini ele verecekler. Bu aralar gözünüzü açık tutun. Onları yakaladığınızda kesenizden eksilen paranın veya engellenen terfinizin nedenini öğrenebileceksiniz. 

Bu işaretle yolunuzdaki engeller ve omzunuzdaki yüklerden kurtulabilirsiniz.

Falda Kedi Yavrusu Görmek

Falda Kedi Yavrusu Görmek
www.anatoliapet.com

Falda kedi yavrusu görmek, fal sahibinin iş hayatında olumsuzluklara işaret eder. Fal sahibi çalıştığı ortamda bir takım zorluklarla ve kıskançlıklarla başa çıkmak zorunda kalabilir. 

Fal sahibinin karşılaşacağı zorlukların küçük sorunlar ve maddi sıkıntılar olabileceğini de belirtelim. 

Bu aralar gözler üzerinizde! Dikkatli olmalısınız, başarınız kıskançlıklara neden oluyor. İş yerinde güvendiğiniz kişileri doğru seçmeli ve uyanık olmalısınız. Yaklaşan terfinizi kimsenin engellemesine izin vermeyin.

Falda Kara (Siyah) Kedi Görmek

Falda Kara (Siyah) Kedi Görmek

Kara kedi görmek çoğu inanışta uğursuzluğu sembolize eder. Kara kediler gerçek hayatta bize uğursuzluk getirmez. Fakat falda kara kedi görmek pek de iyi anılmaz! 

Falda kara kedi görmek, yani falın telvesi yoğun olan bölümünde bir kedi figürü görmek; fal sahibinin hayal kırıklığına uğrayacağı anlamına gelir. Kara kedi figürü tabaktaysa; eş, dost veya yakın akrabalarınızdan beklenmedik bir kötülükle karşı karşıya gelebilirsiniz. 

Kara kedi figürü fincanda yer alıyorsa bu aralar kendinizi maddi kayıplardan korumalı ve paranızla büyük riskler almamalısınız.

Falda Beyaz Kedi Görmek

Falda Beyaz Kedi Görmek

Kahve falının telvesiz bölümünde bir çizim şeklinde, yani içi boş bir kedi figürü görmek; fal sahibinin iyi insanlarla karşılacağı anlamına gelir. 

Falda çıkan beyaz kedi figürü fincandaysa, bu kişinin iş hayatınızda karşınıza çıkacağı anlamına gelir. Beyaz kedi figürü tabaktaysa ailenize katılacak bir dost veya sevgilinin habercisi olabilir.

Falda Bir Sürü Kedi Görmek

Falda Bir Sürü Kedi Görmek

Falda birden fazla kedi görmek, tanımadığınız bir kalabalığa girmek olarak yorumlanır. Şüphe ettiğiniz, güven duymadığınız ya da sevmediğini kişilerle ilgili büyük bir kalabalık içine girebilirsiniz. Burada dikkatli olmanız gerektiğine dair kıymetli bir uyarı alıyorsunuz. 

Falda bir sürü kedi gördüyseniz, girdiğiniz toplulukta kendinize dikkat etmelisiniz. Güvenmek için acele etmeyin. Unutmayın ki önce insanların gerçek yüzünü görmeli, daha sonra onlara arkanızı dönemlisiniz.

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Falda Kedi Patisi (Ayak İzi) Görmek

Falda Kedi Patisi (Ayak İzi) Görmek

Falda kedi patisi görmek, fal sahibinin zeki biri olduğunu işaret ediyor. Kitleleri peşinden sürükleyecek yeteneğe ve liderlik duygusuna da sahip. Ancak bu kişi yeteneklerini kullanamıyor. 

Kendi hayatınızdaki sınırları çok net belirleyerek bunlardan ödün vermediğiniz için sizi seven insanları itiyorsunuz. Ayak izlerinizi bile saklamaya çalışıyorsunuz lakin bu çabanız boşuna! İzin verin insanlar sizi sevsin. Kim bilir belki de bu işaret sayesinde aşkı da bulabilirsiniz.

Falda Kedi Yüzü Görmek

Falda Kedi Yüzü Görmek

Falda kedi yüzü görmek, fal sahibinin çevresinde yer alan birinin yardıma ihtiyacı olduğunu ifade eder. 

Sizden yardım isteyen bu kişinin derdine derman olabilirseniz, çevrenizdeki insanlar tarafından güvenilir ve dürüst biri olarak değeriniz artacak. Ettiğiniz yardım ise karşılıksız kalmayacak.

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