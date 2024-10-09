Falda Kedi Görmek Ne Anlama Gelir? Uğurusuzluk Deyip Geçmeyin, Şansınız Dönebilir!

Falda kedi kafası görmek, fal sahibi için sevindirici bir haber değildir. Güvendiğiniz dağlara karlar yağacak!

Yakın çevrenizde yer alan bir kişi tarafından nankör davranışlara maruz kalabilirsiniz. Her fırsatta iyilik yaptığınız, dost bildiğiniz ve uzun zamandır yakınınızda olan o kişi size ihanet edecek. Yüzünüze gülerken yaptığı kötülük çok canınızı acıtabilir.

Yaşadığınız bu olumsuzluk sayesinde çevrenizdeki iyi dostlarınızı seçme şansınız olacak. Bu kötü durumdan iyilik, güzellik ve gerçek dostlarla çıkabilirsiniz.