Falda Deve Görmek Ne Demektir? Hörgüç Dolusu Parayla Saadet İçinde Yaşayacaksınız!

Falda deve ile yük taşıdığını ya da taşındığını görmek, hayrılı kısmete delalet eder. Develer ile taşınacak kadar çok çeyiziniz olacak. Hanenize kısmet, saadet, bolluk ve bereket yavaş ama emin adımlarla geliyor.

Kahve falında çıkan yüklü develerin sayısı çok ise bu kısmetin ardı arkası kesilmeyecek kadar çok ve büyük olduğunu bilmelisiniz. Öyle ki uzun yıllar devam edecek bu bolluk, hanenizden taşacak dökülecek ve konu komşuyu da sevindirecek.