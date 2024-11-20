Tarife Değişti: İstanbul'da Suya Her Ay Zam Yapılacak!
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Tarife Değişti: İstanbul'da Suya Her Ay Zam Yapılacak!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, su fiyatlarına %17,5 zam yapılmasını kararlaştırdı. Yeni tarifeyle, konutlarda kullanım miktarına göre su fiyatları 37,92 TL'den 83,55 TL'ye kadar değişecek. İBB Meclisi, su fiyatlarının her ay TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalaması baz alınarak güncellenmesine karar verdi. Bu fiyat düzenlemeleri, TÜİK verileri açıklandıktan sonraki 3 iş günü içerisinde uygulanacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin kasım ayı toplantılarının beşinci oturumunda su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, su fiyatlarına %17,5 zam yapılmasını kararlaştırdı. Yeni tarifeyle, konutlarda kullanım miktarına göre su fiyatları 37,92 TL'den 83,55 TL'ye kadar değişecek.
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Ayrıca, su ve atık su birim fiyatlarının 2025 yılından itibaren TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasına göre her ay güncelleneceği belirtildi. Teklif kapsamında, su kapama-açma bedeli de 228 liradan yüzde 66,22 artışla 379 liraya çıktı.
Kağıthane Belediye Başkanı ve AK Parti'li Meclis Üyesi Mevlüt Öztekin, İBB'nin su zammına tepki göstererek, son 5 yılda suya %948 oranında zam yapıldığını savundu. Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Murat Çalık ise bu oranın %494 olduğunu belirtti.
Öte yandan, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından hazırlanan 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda ise su tarifelerine yüzde 30 oranında zam yapılacağı belirtildi. Zamlı tarife, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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