Sen, hayatın renkli yüzünü görmeyi seven, enerjisi yüksek bir insansın. Güneşin her gün doğuşunda yeni bir umut buluyor, bardağın dolu tarafını görmeyi tercih ediyorsun. Hayatın karmaşasında bile bir yol bulup, olumsuzlukları adeta bir sihirbaz edasıyla olumluya çeviriyorsun. Senin için hayat, bir çocuğun gözünden bakıldığında olduğu gibi, toz pembeymiş gibi. Her yeni gün, yeni bir macera, yeni bir fırsat ve yeni bir mutluluk demek. Negatif enerji seni yıldırmıyor, aksine sen onu bir meydan okuma olarak görüp, kendini daha da geliştirmek için kullanıyorsun. Senin dünyan, renklerle dolu bir palet gibi. Her bir renk, hayatının farklı bir yönünü temsil ediyor ve sen bu renkleri en güzel şekilde kullanmayı biliyorsun. Negatiflik, senin dünyanda yer bulamıyor çünkü sen, onun yerine sevgi, neşe ve umudu koyuyorsun.