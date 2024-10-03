Evet/Hayır Testine Göre Aşk Evliliği mi Yapacaksın Mantık Evliliği mi?
Evet/Hayır Testine Göre Aşk Evliliği mi Yapacaksın Mantık Evliliği mi?
Kimi aşık olduğu insanla evlenir kimi de ona en mantıklı gelen kişiyle. Peki sen nasıl bir evlilik yapacaksın?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak ilişkin var mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sen genelde her duruma ayak uydurur musun?
3. Senin için maddiyat önemli mi?
4. Sence evlilik aşkı öldürür mü?
5. Uzak mesafe ilişkisi yapabilir misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ailenin onayı olmasa evlenir misin?
7. Aşk her şeyi çözer mi?
8. Sen aşkın için her şeyi göze alabilir misin?
9. Kendini şu an evliliğe hazır hissediyor musun?
10. Bir insanı çok sevmek onun hatalarını görmezden gelmeye sebep olur mu sence?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen aşk evliliği yapacaksın!
Sen mantık evliliği yapacaksın!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın