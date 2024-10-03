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Evet/Hayır Testine Göre Aşk Evliliği mi Yapacaksın Mantık Evliliği mi?

Evet/Hayır Testine Göre Aşk Evliliği mi Yapacaksın Mantık Evliliği mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 13:01

Kimi aşık olduğu insanla evlenir kimi de ona en mantıklı gelen kişiyle. Peki sen nasıl bir evlilik yapacaksın?

Hadi teste!

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1. İlk olarak ilişkin var mı?

2. Sen genelde her duruma ayak uydurur musun?

3. Senin için maddiyat önemli mi?

4. Sence evlilik aşkı öldürür mü?

5. Uzak mesafe ilişkisi yapabilir misin?

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6. Ailenin onayı olmasa evlenir misin?

7. Aşk her şeyi çözer mi?

8. Sen aşkın için her şeyi göze alabilir misin?

9. Kendini şu an evliliğe hazır hissediyor musun?

10. Bir insanı çok sevmek onun hatalarını görmezden gelmeye sebep olur mu sence?

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Sen aşk evliliği yapacaksın!

Kalbinin ritmini hızlandıran o özel kişiyle, aşkın en saf haliyle birleşip, evlilik adımını atacak olmanın heyecanını yaşayacaksın. Sen, sevdiğin adamın ya da kadının karşısında durup, gözlerinin içine bakarak, tüm dünyaya 'evet, ben onu seçiyorum' diyeceksin. Bu seçimle birlikte, aşkla dolu bir hayatın kapıları ardına kadar açılacak senin için. Aşk, senin için hayatının en parlak yıldızı, en büyülü duygusu olacak. Sevdiğinle her anı paylaşmayı, onunla birlikte kahkahalar atmayı ve hatta bazen birlikte gözyaşı dökmeyi seçeceksin. Aşkın, hayatının merkezine oturacak ve tüm varlığınla onu hissedeceksin. Aşkınla birlikte, hayatın tüm zorluklarına karşı durmayı, onlarla başa çıkmayı öğreneceksin. Bu yüzden, kalbindeki aşka güven ve onunla birlikte hayatının en güzel yolculuğuna çık. Bu yolculukta aşkınla birlikte sevinçlerin ve hüzünlerin, başarıların ve hataların, kısacası hayatın tüm renkleri seninle olacak. Ve sen, bu renk cümbüşünde aşkınla birlikte en güzel dansını sergileyeceksin.

Sen mantık evliliği yapacaksın!

Sen mantık evliliği yapacaksın!

Aşkın varlığına dair inancın yok. Belki de varlığına inanıyorsun ama onun gelip geçici bir duygu olduğunu düşünüyorsun. Aşkın, kalp atışlarını hızlandıran, heyecan dolu bir serüven olduğunu kabul ediyoruz. Ancak senin için aşk, bu serüvenin sonunda hayal kırıklığına uğramaktan ibaret. Bu yüzden, aşk yerine mantığın rehberliğini tercih ediyorsun. Evlilikte aşkın yerine mantığı koyarak, daha sağlam temellere dayanan bir ilişki kurmayı hedefliyorsun. Mantık evliliği, belki de birçok kişiye göre daha sıkıcı ve heyecansız görünebilir. Ancak sen, bu durumun aksine, mantık evliliğinin daha huzurlu ve mutlu bir yaşam sunacağını düşünüyorsun. Aşkın yoğun duygusal dalgalanmaları yerine, mantığın sakin ve istikrarlı kıyılarına demir atmayı tercih ediyorsun. Bu tercihinle belki de aşkın büyüsüne kapılanlara, aşkın sadece bir illüzyon olduğunu göstermeye çalışıyorsun. Senin için önemli olan, aşkın gelip geçici heyecanı değil, mantığın kalıcı huzuru. Sonuç olarak, senin evlilik anlayışın, aşkın romantik masallarına değil, mantığın gerçekçi dünyasına dayanıyor. Seninle aynı düşüncelere sahip olan biriyle birlikte, mantığın rehberliğinde bir yaşam sürdürmeyi hedefliyorsun. Bu yüzden, mantık evliliği yaptığında daha mutlu olacağını düşünüyorsun.

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