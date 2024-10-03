Aşkın varlığına dair inancın yok. Belki de varlığına inanıyorsun ama onun gelip geçici bir duygu olduğunu düşünüyorsun. Aşkın, kalp atışlarını hızlandıran, heyecan dolu bir serüven olduğunu kabul ediyoruz. Ancak senin için aşk, bu serüvenin sonunda hayal kırıklığına uğramaktan ibaret. Bu yüzden, aşk yerine mantığın rehberliğini tercih ediyorsun. Evlilikte aşkın yerine mantığı koyarak, daha sağlam temellere dayanan bir ilişki kurmayı hedefliyorsun. Mantık evliliği, belki de birçok kişiye göre daha sıkıcı ve heyecansız görünebilir. Ancak sen, bu durumun aksine, mantık evliliğinin daha huzurlu ve mutlu bir yaşam sunacağını düşünüyorsun. Aşkın yoğun duygusal dalgalanmaları yerine, mantığın sakin ve istikrarlı kıyılarına demir atmayı tercih ediyorsun. Bu tercihinle belki de aşkın büyüsüne kapılanlara, aşkın sadece bir illüzyon olduğunu göstermeye çalışıyorsun. Senin için önemli olan, aşkın gelip geçici heyecanı değil, mantığın kalıcı huzuru. Sonuç olarak, senin evlilik anlayışın, aşkın romantik masallarına değil, mantığın gerçekçi dünyasına dayanıyor. Seninle aynı düşüncelere sahip olan biriyle birlikte, mantığın rehberliğinde bir yaşam sürdürmeyi hedefliyorsun. Bu yüzden, mantık evliliği yaptığında daha mutlu olacağını düşünüyorsun.