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Sana En Çekici Gelen Özellik Ne?

Sana En Çekici Gelen Özellik Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 17:01

Herkesin karşı cinste etkilendiği özellikler farklıdır. Kimi konuşma tarzından etkilenir, kimi bir bakışından. Peki sen neyden etkileniyorsun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Kendinde en sevdiğin özellik ne?

3. Kendinde en sevdiğin özellik ne?

4. Partnerinde olması gereken ilk özellik ne?

5. İnsanları bir hatasında siler misin?

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6. En çok kiminle vakit geçiriyorsun?

7. En son ne zaman bir hediye aldın?

8. Sen etkilemesi kolay biri misin?

9. Büyük bir hayalin var mı?

10. Kendini ne kadar çekici buluyorsun? (1=az, 4=çok)

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Sana çekici gelen özellik kıskançlık!

Kıskanılmak! İşte bu, senin adeta bir aşk ilacın. Bir başkasının gözlerinde parıldayan o yeşil canavar, seni adeta büyülüyor. Kıskanılmak, senin için en çekici özellik. Bu, seni olağanüstü değerli hissettiriyor, kalbinin derinliklerinde bir yerlerde seni sevdiğini fısıldıyor. Birini kıskanmak, onun değerini anlamak demek. O yüzden belki de kıskanılmak, senin için bir övgü, bir takdir ifadesi. Karşındaki insanın seni kıskanması, onun seni ne kadar değerli bulduğunun, seninle ne kadar gurur duyduğunun bir göstergesi. Kıskanılmak, sana ayrıcalıklı bir konum veriyor. Kendini özel, seçilmiş, biricik hissettiriyor. İçindeki o tatlı heyecanı, o gizli gururu, o derin sevgiyi uyandırıyor. Kısacası, kıskanılmak senin için bir aşk şarkısı, bir sevgi serenadı. Bu duygu, seni bir prenses ya da bir prens gibi hissettiriyor. Kıskanılmak, senin için bir aşkın, bir sevginin en güzel ifadesi.

Sana çekici gelen özellik ses tonu!

Ses tonu, senin için bir insanın en büyüleyici özelliği. Eğer karşındaki kişinin sesi melodik bir ritme sahipse, onunla geçirdiğin her anı sonsuz bir müzik konserine dönüştürebilirsin. Bu, senin için adeta bir büyü, bir çekim alanı. Her ne kadar dış görünüş, kişilik ya da zeka da önemli olsa da, senin için en önemli olan, o insanın sesi. Eğer bir kişinin ses tonu güzelse, onun büyüsüne kapılmamak neredeyse imkansız. Onun sesi, senin için bir nevi hipnotizma etkisi yaratıyor. İşte bu yüzden, ses tonu güzel olan bir insanın seni etkileyememesi, senin için hayal bile edilemez bir durum.

Sana çekici gelen özellik ilgili olması!

Senin kalbin, ilgi gösteren birine karşı hızlıca atıyor. Evet, doğru duydun! Senin için en çekici şey, karşındaki insanın sana gösterdiği ilgi. Bir insanın sana ilgili olması, senin için adeta bir büyü gibi. Bu büyü, seni o kişiye çekiyor, onunla daha fazla vakit geçirmek istemeni sağlıyor. İlgili bir insanın yanında kendini değerli ve önemli hissediyorsun. Onunla konuşmak, onunla vakit geçirmek senin için bir zevk haline geliyor. Düşünsene, seninle ilgilenen bir insanın yanında olduğunda, dünyada başka hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Sadece o an, o kişi ve sen varsın. Bu yüzden ilgili bir insan, senin için her zaman çekici oluyor. İşte bu yüzden, senin için çekicilik, bir bakışta, bir gülüşte değil; tamamen karşındaki insanın sana gösterdiği ilgide saklı.

Sana çekici gelen özellik saygılı olması!

Birine çekici bulduğun özelliklerden biri, belki de en önemlisi, saygı. Bu, karşındaki insanın sadece sana değil, tüm insanlara karşı gösterdiği bir tutum. Bu, onun karakterinin bir parçası, kişiliğinin bir yansıması. Birine saygı göstermek, onun değerini anlamak ve kabul etmek demektir. Ve bu, senin için son derece çekici bir özellik. Bir insanın nasıl davrandığı, nasıl konuştuğu, nasıl düşündüğü ve en önemlisi, başkalarına nasıl davrandığı, senin için büyük bir önem taşıyor. Çünkü bu, onun karakterini, değerlerini ve insanlara bakış açısını yansıtıyor. Ve bu, herkesin göstermesi gereken bir saygı. Çünkü herkesin bir değeri, bir önemi var. Ve bu değeri görmek, kabul etmek ve saygı göstermek, senin için son derece çekici bir özellik. Bu, bir insanın gerçekten çekici olmasını sağlayan bir özellik.

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