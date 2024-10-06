Sana En Çekici Gelen Özellik Ne?
Sana En Çekici Gelen Özellik Ne?
Herkesin karşı cinste etkilendiği özellikler farklıdır. Kimi konuşma tarzından etkilenir, kimi bir bakışından. Peki sen neyden etkileniyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kendinde en sevdiğin özellik ne?
4. Partnerinde olması gereken ilk özellik ne?
5. İnsanları bir hatasında siler misin?
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6. En çok kiminle vakit geçiriyorsun?
7. En son ne zaman bir hediye aldın?
8. Sen etkilemesi kolay biri misin?
9. Büyük bir hayalin var mı?
10. Kendini ne kadar çekici buluyorsun? (1=az, 4=çok)
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Sana çekici gelen özellik kıskançlık!
Sana çekici gelen özellik ses tonu!
Sana çekici gelen özellik ilgili olması!
Sana çekici gelen özellik saygılı olması!
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