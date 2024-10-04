Görüş Bildir
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
Bu Ülkelerin Başkentlerini Biliyor musun?

Bu Ülkelerin Başkentlerini Biliyor musun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 10:09

Ülkelerin başkentleri hakkında ne kadar bilgin var? Hadi test edelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Hollanda'nın başkenti neresidir?

1. Hollanda'nın başkenti neresidir?

2. Tayland'ın başkenti neresidir?

2. Tayland'ın başkenti neresidir?

3. İsviçre'nin başkenti neresidir?

3. İsviçre'nin başkenti neresidir?

4. Slovakya'nın başkenti neresidir?

4. Slovakya'nın başkenti neresidir?

5. Arjantin'in başkenti neresidir?

5. Arjantin'in başkenti neresidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Endonezya'nın başkenti neresidir?

6. Endonezya'nın başkenti neresidir?

7. İrlanda'nın başkenti neresidir?

7. İrlanda'nın başkenti neresidir?

8. Vietnam'ın başkenti neresidir?

8. Vietnam'ın başkenti neresidir?

9. Küba'nın başkenti neresidir?

9. Küba'nın başkenti neresidir?

10. Uganda'nın başkenti neresidir?

10. Uganda'nın başkenti neresidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Nepal'in başkenti neresidir?

11. Nepal'in başkenti neresidir?

12. Danimarka'nın başkenti neresidir?

12. Danimarka'nın başkenti neresidir?

13. Ukrayna'nın başkenti neresidir?

13. Ukrayna'nın başkenti neresidir?

14. Portekiz'in başkenti neresidir?

14. Portekiz'in başkenti neresidir?

15. Kenya'nın başkenti neresidir?

15. Kenya'nın başkenti neresidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. Kanada'nın başkenti neresidir?

16. Kanada'nın başkenti neresidir?

17. Kosova'nın başkenti neresidir?

17. Kosova'nın başkenti neresidir?

18. Fas'ın başkenti neresidir?

18. Fas'ın başkenti neresidir?

19. Letonya'nın başkenti neresidir?

19. Letonya'nın başkenti neresidir?

20. İsveç'in başkenti neresidir?

20. İsveç'in başkenti neresidir?

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın