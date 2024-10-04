Bu Ülkelerin Başkentlerini Biliyor musun?
Bu Ülkelerin Başkentlerini Biliyor musun?
Ülkelerin başkentleri hakkında ne kadar bilgin var? Hadi test edelim!
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1. Hollanda'nın başkenti neresidir?
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2. Tayland'ın başkenti neresidir?
3. İsviçre'nin başkenti neresidir?
4. Slovakya'nın başkenti neresidir?
5. Arjantin'in başkenti neresidir?
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6. Endonezya'nın başkenti neresidir?
7. İrlanda'nın başkenti neresidir?
8. Vietnam'ın başkenti neresidir?
9. Küba'nın başkenti neresidir?
10. Uganda'nın başkenti neresidir?
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11. Nepal'in başkenti neresidir?
12. Danimarka'nın başkenti neresidir?
13. Ukrayna'nın başkenti neresidir?
14. Portekiz'in başkenti neresidir?
15. Kenya'nın başkenti neresidir?
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16. Kanada'nın başkenti neresidir?
17. Kosova'nın başkenti neresidir?
18. Fas'ın başkenti neresidir?
19. Letonya'nın başkenti neresidir?
20. İsveç'in başkenti neresidir?
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