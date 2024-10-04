Nasıl Biriyle Evlenmelisin?
Nasıl Biriyle Evlenmelisin?
Evleneceğin kişi nasıl biri olacak merak ediyor musun? İşte bu test sana bunun cevabını verecek!
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin
3. Şu anda bir ilişkin var mı?
4. Senin için ilişki ne demek?
5. Hayatında hiç aldatıldın mı?
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6. Sen hangi insanlarla daha iyi anlaşıyorsun?
7. Sen duygularını kolayca ifade edebiliyor musun?
8. Şu an evliliğe hazır hissediyor musun?
9. Bir insanda en nefret ettiğin özellik ne?
10. Düğününün hangi mevsimde olmasını istersin?
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Sen anlayışlı biriyle evlenmelisin!
Sen sadık biriyle evlenmelisin!
Sen ilgili biriyle evlenmelisin!
Sen sabırlı biriyle evlenmelisin!
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