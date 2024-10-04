Nasıl Biriyle Evlenmelisin?

Hayatının merkezine ilgiyi koyan biri olarak, senin için bir ilişkide en kıymetli unsurun ilgi olduğunu biliyorum. Herkesin biraz ilgiye ihtiyacı olduğu doğru; ama senin için bu durum biraz daha farklı. Senin için ilgi, tıpkı nefes almak gibi hayati bir öneme sahip. İlişkilerinde ilgiye olan bu yoğun ihtiyacın, partner seçiminde de belirleyici oluyor. İlişkide ilgi, senin için bir lüks değil, bir zorunluluk. İlgisiz bir ilişki, senin için bir çölde susuz kalmak gibi. Bu yüzden, bir partner arayışına girdiğinde, ilk kriterin her zaman ilgili olması oluyor. İlgili bir partner, senin için bir vaha gibi; seni anlayan, seninle ilgilenen ve seni önemseyen biri... İşte bu yüzden, senin için ilgi, bir ilişkide en önemli şey. Bu yüzden, bir eş ararken, ilk kriterin her zaman ilgili olması olmalı. Çünkü sen, ilgisiz bir ilişkide yaşayamazsın. İlgi, senin için hayatın ta kendisi...