Burcunu Seç Sana Kimin Uyuz Olduğunu Söyleyelim!
Burcunu Seç Sana Kimin Uyuz Olduğunu Söyleyelim!
Sana içten içe gıcık olan, kıskanan kişi kim merak ediyor musun? Öğrenmek için burcunu seç bakalım!
Hadi teste!
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Burcunu seç bakalım!
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Sana uyuz olan kişi balık burcu!
Sana uyuz olan kişi kova burcu!
Sana uyuz olan kişi oğlak burcu!
Sana uyuz olan kişi yay burcu!
Sana uyuz olan kişi akrep burcu!
Sana uyuz olan kişi terazi burcu!
Sana uyuz olan kişi başak burcu!
Sana uyuz olan kişi aslan burcu!
Sana uyuz olan kişi yengeç burcu!
Sana uyuz olan kişi ikizler burcu!
Sana uyuz olan kişi boğa burcu!
Sana uyuz olan kişi koç burcu!
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